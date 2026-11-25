Esta imagen conceptual ilustra la integración de la CURP Biométrico y la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, simbolizando la modernización en la gestión de documentos de identificación y vehiculares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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No hay plazo que no se cumpla y el límite de tiempo para tramitar la licencia permanente llegará el 31 de diciembre de este año.

Una vez más, a pesar de haber tenido todo el año para realizar el trámite, son muchos los capitalinos que no pudieron acudir y al igual que el año anterior, ahora las filas para tramitarla se han vuelto kilométricas debido a que las citas en línea se encuentran prácticamente agotadas.

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Y es que queda solo un mes para poder obtener la licencia realizando un solo pago de por vida.

Sin embargo, hay quedan algunas alternativas para poder realizar el trámite de manera un poco más ágil, tal es el caso de las Tesorerías Express y los Centros de Servicio de Tesorería los cuales son una opción poco conocida.

Cuántas licencias de conducir permanentes ha emitido la Semovi CDMX (Cuartoscuro.com)

Dónde se encuentran los Centros de Servicio y Tesorerías Express para realizar el trámite sin cita

Para tramitar la licencia permanente Tipo A en CDMX, puedes acudir sin cita a estos 16 puntos; sin embargo, es importante mencionar que esta opción es solo para aquellos que ya habían tramitado la licencia antes y quieren cambiarla por la Licencia Permanente.

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Tesorerías Express

Eduardo Molina: Calzada San Juan de Aragón 516, local 12, colonia D.M. Nacional, Gustavo A. Madero.

Félix Cuevas: avenida San Francisco 1621.

Miramontes: Canal de Miramontes 753.

Miguel Ángel de Quevedo: avenida Miguel Ángel de Quevedo 175.

Magdalena: avenida Álvaro Obregón 1415.

Acoxpa: avenida Acoxpa 430, colonia Ex Hacienda Coapa, Tlalpan.

Centros de Servicio de Tesorería

Cuitláhuac: avenida Cuitláhuac 3651, local L15, colonia Hogar y Seguridad, Azcapotzalco.

Tlatelolco: calzada de la Ronda 88, colonia Ex-Hipódromo de Peralvillo, Cuauhtémoc.

Asturias: calzada Chabacano 43, local 30, colonia Asturias, Cuauhtémoc.

Mixcoac: avenida Revolución 780, colonia Mixcoac, Benito Juárez.

Gran Sur: Periférico Sur 5550, local 2B, colonia Pedregal de Carrasco, Coyoacán.

Añil: Añil 168, planta baja, colonia Granjas México, Iztacalco.

Rojo Gómez: avenida Canal de Tezontle 1520, locales L31, L32, L33 y L34, colonia Dr. Alfonso Ortiz Tirado, Iztapalapa.

Olivar de los Padres: avenida de las Torres 446, local 10, colonia San José del Olivar, Álvaro Obregón.

Galería Plaza de las Estrellas: avenida Melchor Ocampo 193, local J40, colonia Verónica Anzures, Miguel Hidalgo.

Acoxpa: avenida Acoxpa 430, colonia Ex Hacienda Coapa, Tlalpan.

Atienden de lunes a domingo, de 9:00 a 21:00 horas, incluidos días festivos. Estas sedes no realizan el examen teórico ni el registro inicial para quienes tramitan por primera vez o tienen licencia de otra entidad

Una usuaria sostiene una licencia de conducir permanente frente a una ventanilla de atención de la Secretaría de Movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los documentos que debes llevar para tramitar tu licencia permanente

Para tramitar la licencia permanente Tipo A debes llevar:

Identificación oficial vigente con CURP : INE, pasaporte, cédula profesional con fotografía, cartilla del Servicio Militar o tarjeta de residencia.

Comprobante de domicilio de la CDMX o Edomex, con antigüedad máxima de tres meses. Puede ser recibo de agua, luz, teléfono fijo, predial o estado de cuenta bancario. La INE también funciona si incluye el domicilio completo.

Línea de captura pagada : comprobante de pago de derechos por 1,500 pesos .

Cuenta Llave CDMX activa, necesaria para generar el pago, realizar la evaluación en línea o descargar la licencia digital.

Si es la primera vez que obtienes una licencia en CDMX, o sólo tienes una expedida en otra entidad, también debes presentar la evaluación teórica de conocimientos viales aprobada.

El costo por tramitar la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México seguirá siendo el mismo, es decir, 1,500 pesos (X@GobCDMX)

Dónde pagar la línea de captura para tramitar la Licencia Permanente

Puedes pagar la línea de captura de la Licencia Permanente de estas formas:

En línea , desde el portal de pago de trámites de la Secretaría de Administración y Finanzas, con los 20 dígitos de la línea de captura.

En sucursales bancarias autorizadas , como BBVA, Banorte, Santander, HSBC, Banamex, Banco Azteca, BanCoppel, Scotiabank, Inbursa y Banco del Bajío, entre otras.

En tiendas de autoservicio, departamentales o de conveniencia , entre ellas Walmart, Bodega Aurrera, Sam’s Club, Chedraui, Soriana, Suburbia, OXXO, 7-Eleven, Círculo K y Waldo’s.

En Kioscos de la Tesorería , donde aceptan efectivo, tarjeta de débito y tarjeta de crédito —excepto American Express—.

En Centros de Servicio y Tesorerías Express de la CDMX.

Conserva el comprobante de pago. Si realizas el pago mediante línea de captura en un establecimiento físico, puede tardar hasta 72 horas en reflejarse en el sistema.

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