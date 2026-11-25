Guardar

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 21,51 pesos mexicanos, registrando un incremento del 2,83% respecto al precio de cierre anterior de 20,91 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro experimentó un avance del 3,98%, mientras que en los últimos doce meses ha registrado una subida del 4,63%.

PUBLICIDAD

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante el último día. Actualmente, la volatilidad del tipo de cambio se sitúa en un 18,48%, considerablemente por encima de la volatilidad de referencia del 7,48%, indicando un período de inestabilidad en el mercado.