El Parque Ecológico Xochitla en Tepotzotlán reabre sus puertas al público en general este viernes 27 de noviembre tras casi seis años de cierre.

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La reapertura del Parque Xochitla en Tepotzotlán pondrá fin a casi seis años sin acceso general para visitantes. El espacio, que permaneció cerrado desde la pandemia de COVID-19, volverá a recibir al público el viernes 27 de noviembre con áreas verdes, senderos, juegos y opciones para celebraciones.

El regreso ocurrirá después de un periodo en el que el predio dejó de recibir familias y visitantes. La Fundación Xochitla anunció a través de sus redes sociales que esta fecha marcará el comienzo de una nueva etapa para el parque.

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El Parque Ecológico Xochitla reabrirá al público general el viernes 27 de noviembre, con entradas de 150 pesos para adultos y 120 pesos para niños. El sitio abrirá de martes a domingo, de 09:00 a 17:00 horas, y permitirá nuevamente el acceso a sus 70 hectáreas de espacios naturales y recreativos.

La reapertura también responde a las inquietudes que surgieron durante el cierre. Un grupo de habitantes de Tepotzotlán había advertido que el terreno podía transformarse en una zona industrial, una versión que fue desmentida por autoridades estatales y municipales.

La Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México y el gobierno municipal precisaron que no existía ninguna solicitud para modificar el uso de suelo del parque. Tampoco había una licencia de funcionamiento que contemplara otro régimen para el lugar.

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El parque recuperará sus actividades abiertas al público

El cierre comenzó en 2020, durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El recinto retomó algunas actividades el 1 de agosto, aunque esa etapa quedó limitada a eventos sociales y empresariales privados.

La apertura del viernes 27 de noviembre permitirá el ingreso del público general. La Fundación había anticipado que la recuperación de las actividades recreativas será gradual, por lo que no todos los servicios estarán disponibles bajo las mismas condiciones desde el primer día.

Entre las instalaciones anunciadas se encuentran las áreas verdes, los senderos para recorrer el parque, la ciclopista, los juegos infantiles y el laberinto. El sitio contará también con sanitarios, enfermería y estacionamiento independiente.

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Los visitantes podrán contratar espacios para fiestas y celebraciones. Esta opción se suma a las actividades al aire libre que históricamente formaron parte de la oferta del lugar para familias, grupos y personas que buscan pasar parte del día fuera de la ciudad.

La Fundación describió al parque como un sitio destinado a los paseos, los encuentros y la convivencia familiar. En su comunicación sobre el regreso de las visitas, sostuvo que el espacio busca ofrecer una alternativa para quienes prefieren actividades al aire libre.

Algunas atracciones tendrán un costo adicional al boleto de entrada.

El restaurante no estará disponible por el momento. Esa ausencia forma parte de la reapertura paulatina anunciada por la Fundación, que restablecerá las actividades recreativas de forma progresiva.

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La entrada general cuesta 150 pesos para adultos y 120 pesos para niños, con un horario de servicio de martes a domingo. (xochitla.org.mx)

Los boletos costarán 150 y 120 pesos según la edad

La tarifa de acceso será de 150 pesos para adultos y 120 pesos para niños. Esos mismos precios se mantendrán después de la jornada inaugural, de acuerdo con la información disponible en el sitio web de la Fundación Xochitla.

El horario será de 09:00 a 17:00 horas, de martes a domingo. El parque permanecerá cerrado los lunes, salvo que la administración anuncie cambios posteriores en su calendario de atención.

El recinto abarca 70 hectáreas, una extensión que incluye zonas para caminar, pedalear y utilizar los espacios recreativos. La combinación de senderos, áreas de descanso y servicios básicos será parte de la oferta desde el regreso al público.

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Durante el periodo de cierre también surgió el colectivo Xochitla Vive. El grupo reunió a ciudadanos ambientalistas que buscaron contacto con la Fundación para conocer los planes sobre el futuro del parque.

Ese acercamiento permitió que la Fundación comunicara sus planes para reactivar las actividades y avanzar hacia la reapertura del parque. La confirmación de la fecha de apertura despejó las dudas sobre el destino del predio.

La nueva etapa comenzará con una actividad especial al día siguiente. El sábado 28 de noviembre se realizará una Ceremonia Solar vinculada con tradiciones ancestrales mexicanas y con el respeto a la naturaleza.

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Las autoridades del Estado de México descartan modificaciones en el uso de suelo y niegan planes para instalar una zona industrial en el predio. (IG. Xochitla)

La Ceremonia Solar será el sábado 28 de noviembre

La jornada del sábado prevé el acceso a partir de las 08:00 horas. A las 10:00 se llevará a cabo el Tlamanalli, una ofrenda ceremonial, y la Ceremonia Solar comenzará al mediodía.

La actividad se realizará con motivo del inicio de Quecholli. El programa contempla danzas, ofrendas y propuestas relacionadas con las tradiciones mexicanas.

El evento amplía la oferta prevista para los primeros días de operación. Quienes planeen asistir deberán considerar que el parque abrirá oficialmente al público un día antes y que algunas actividades o atracciones pueden tener cargos independientes al acceso general.

La reapertura devolverá a Tepotzotlán un espacio de convivencia que permaneció sin acceso abierto durante casi seis años. Con la recuperación de sus instalaciones, el parque volverá a ofrecer un punto de encuentro para recorridos, juegos, paseos y celebraciones familiares.

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