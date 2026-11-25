El cantante de regional mexicano entregó el anillo de compromiso a su novia y aseguró que el ejemplo de sus padres lo inspiró a pensar en el matrimonio pese a su enfoque en la carrera musical. (Facebook Leonardo Aguilar / @leoanrdoaguilaroficial)

Guardar

Leonardo Aguilar habló tras formalizar su compromiso con Adriana Caballero y reveló que sus padres son la inspiración detrás de su decisión de casarse. El anuncio sorprendió a la audiencia, pues semanas atrás el cantante había descartado el matrimonio por priorizar su carrera musical.

El cantante de regional mexicano mantuvo en privado los detalles de su relación durante meses. Por ese motivo, la noticia de su compromiso con Adriana Caballero generó sorpresa entre sus seguidores, acostumbrados a verlo reservado sobre su vida sentimental.

PUBLICIDAD

Leonardo entregó recientemente el anillo de compromiso a su novia. La imagen de Adriana luciendo el anillo con un diamante circuló de inmediato, lo que llevó al cantante a ofrecer declaraciones públicas sobre la decisión.

A inicios de noviembre, en entrevista para el programa Ventaneando, Leonardo había sido tajante sobre sus planes de matrimonio. Reconoció sentirse enamorado y pensar en Adriana como su futura esposa, pero descartó la boda a corto plazo.

Leonardo Aguilar explica que el matrimonio de sus padres marca su visión sobre la familia, aunque insiste en que su prioridad continúa siendo consolidar su carrera dentro del regional mexicano. (@leonardoaguilaroficial)

Cuando se le preguntó directamente sobre el tema, respondió con firmeza: “Primero mi carrera”. La frase marcó distancia frente a cualquier posibilidad inmediata de boda, priorizando su trabajo musical sobre los planes familiares.

PUBLICIDAD

Semanas después, el anuncio del compromiso contradice ese planteamiento inicial. Leonardo no ha explicado públicamente qué cambió en ese periodo, aunque sus declaraciones recientes ofrecen pistas sobre su estado de ánimo actual.

Tras la publicación de la fotografía del anillo, el hijo de Pepe Aguilar concedió una entrevista al programa Sale el Sol, donde habló sobre su vida sentimental. “Sí, el amor llegó. Estoy muy contento, estoy en paz. Estoy muy enfocado en mis seres queridos, en mi carrera y estoy en la lucha constante de encontrar el balance”, expresó.

El cantante insistió en que su prioridad profesional sigue vigente, pese al compromiso. “Yo creo en el amor, yo creo en el matrimonio, yo creo en la familia. Por supuesto que a mí me encantaría, pero de verdad es que mi enfoque es que llevo muchos años en mi carrera y siento que apenas le voy agarrando la onda y no lo quiero soltar, así que mi prioridad es esa”, señaló.

PUBLICIDAD

Leonardo también habló sobre el papel de sus padres en su visión sobre el matrimonio. “Yo crecí viendo a mis papás casados siempre, sin problemas, con mucho amor, con mucho trabajo”, afirmó el hermano de Ángela Aguilar.

El artista revela en entrevista que busca equilibrio entre su carrera y su relación con Adriana Caballero. (RS)

El cantante también se refirió al aprendizaje que recibió de su padre en el terreno profesional. “Es un nuevo comienzo, es utilizar todo el aprendizaje que me dio la fortuna y el privilegio, invaluable, mi papá, de poder andar de gira con él y aprender todo, de verlo trabajar, verlo producir, juntar las experiencias propias con humildad, con hambre, con ganas, con disciplina”, expresó.

PUBLICIDAD

Quién es Adriana Caballero, la prometida de Leonardo Aguilar

Adriana Caballero Fridstein es originaria de Villahermosa, Tabasco, y tiene 27 años de edad. Es licenciada en Imagen Pública y cuenta con estudios en teatro musical, formación que combina con su actividad profesional actual.

Adriana maneja su propio negocio de asesoría de imagen y trabaja como consultora de relaciones públicas. Ha destacado tanto en el ámbito empresarial como en las pasarelas, donde participó en el certamen La Flor de Tabasco 2024, en el que alcanzó un lugar como finalista.

Fue en enero de 2026 que circularon las primeras imágenes de Leonardo Aguilar y Adriana Caballero juntos, lo que desató los rumores de romance entre el cantante y la empresaria. La pareja fue vista en la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal, celebrada el 11 de enero de ese año.

PUBLICIDAD

Esa aparición pública marcó el primer indicio de la relación entre ambos. Meses después, Leonardo oficializó el noviazgo en redes sociales, donde publicó una fotografía junto a Adriana por el cumpleaños de ella, acompañada de un mensaje romántico.

Con esa publicación, el cantante confirmó por primera vez de manera pública lo que hasta entonces solo eran especulaciones. El noviazgo se mantuvo después bajo perfil bajo, hasta el anuncio reciente del compromiso.