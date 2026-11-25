Los actores Eugenio Derbez y Vadhir Derbez posan juntos frente a una barandilla metálica en un espacio exterior. (Instagram: Eugenio Derbez)

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Eugenio Derbez ha guardado silencio en medio del proceso penal que enfrenta su hijo Vadhir Derbez en México por presunta violación. En agosto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que abrió una carpeta de investigación contra el actor, quien fue acusado por una modelo estadounidense.

Actualmente, la defensa de Vadhir obtuvo un amparo que suspendió temporalmente una orden de aprehensión que había sido emitida por un juez a solicitud de la Fiscalía capitalina.

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Mientras tanto, Eugenio Derbez también ha sido alcanzado por el caso. El productor, quien desde hace varios años radica en Estados Unidos, ha sido cuestionado por su hermetismo.

En X y Facebook ha resurgido una entrevista que concedió durante la promoción de la serie El Juicio, una ficción de investigación periodística que aborda un caso de violación en México. En ella, el actor supuestamente plantea un escenario hipotético:

“Yo sí hubiera entregado a mi hijo, yo sí entrego a mi hijo, no me importa si mi hijo hace esto, yo lo entrego”.

El actor Eugenio Derbez abraza a una joven con lágrimas en los ojos en una escena de la producción The Trial. (Instagram: Eugenio Derbez)

¿Eugenio Derbez dijo que entregaría a un hijo acusado de violación?

Portales y páginas de entretenimiento retomaron la frase y plantearon una pregunta que polarizó las opiniones y derivó en críticas contra Eugenio Derbez: “¿En realidad va a entregar a su hijo o será como el villano de su serie y protegerá a su hijo, aunque llegara a saber que es culpable?“.

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Aunque la trama de El Juicio aborda un escenario con similitudes respecto a la acusación por presunta violación contra Vadhir Derbez, la frase atribuida a Eugenio Derbez está fuera de contexto.

La entrevista completa, disponible en el canal de YouTube de La Prensa de Houston, permite identificar que el histrión hizo referencia a un comentario expresado por una mujer en España.

Al analizar el impacto de la serie, Derbez y el actor Pedro Alonso subrayaron que la crudeza de la historia planteaba escenarios complejos para la audiencia.

Eugenio Derbez incluso recordó que algunas personas que habían visto la serie confesaron que la historia les generó un conflicto moral: “El otro día una señora se nos acercó en Madrid y dijo: ‘Yo estaba viendo la serie y dije: yo sí hubiera entregado a mi hijo, yo sí entrego a mi hijo’”.

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No obstante, Derbez explicó que el desenlace de la historia hizo que la mujer se replanteara su decisión inicial: “Hacia el final (de la serie) llega un momento en el que hay una escena en que la señora dijo: ‘Híjole, no, yo no lo entregaba, yo también lo defendería’”.

Aunque reconoció que El Juicio generaba conversación y debate, Eugenio Derbez evitó responder qué haría él si enfrentara una situación similar.

Una publicación digital recopila declaraciones del actor Eugenio Derbez vinculadas a la promoción de una serie y comentarios sobre su familia. (Captura de pantalla: Facebook)

¿De qué trata ‘El Juicio’?

La serie, de ocho episodios, sigue a dos padres enfrentados por un mismo caso: uno exige justicia tras la presunta agresión sexual contra su hija; el otro, un empresario con poder, utiliza su influencia para proteger a su hijo, señalado como responsable.

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El conflicto entre ambos sostiene una trama que explora los límites entre el bien y el mal cuando la protección de un hijo está en juego.

El Juicio guarda similitudes con el caso de Los Porkys de Veracruz, por la historia de un padre que busca justicia para su hija menor tras una agresión sexual, mientras se enfrenta a familias con poder e influencia.

Defendió a su persona ante las acusaciones que ha recibido en las últimas semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el estado del caso de Vadhir Derbez?

La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México confirmó que la carpeta permanece abierta y que los datos recabados permiten solicitar diligencias ante un juez de control, sin que ello implique que exista una declaración de culpabilidad.

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La autoridad añadió que los abogados del actor no cuentan con acreditación formal dentro del expediente. También informó que se han emitido citatorios en más de 10 domicilios, sin lograr su comparecencia.

Paralelamente, la agencia de modelos Glow Model negó cualquier participación en un presunto esquema de extorsión que el actor denunció durante una entrevista radiofónica.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, el abogado Adrián Arellano, integrante del despacho Vega Mac Gregor Arellano, confirmó una segunda denuncia contra el actor.

La querella fue presentada por una menor de edad, quien acusa a Vadhir Derbez de una presunta agresión sexual ocurrida durante un crucero en septiembre de 2026.

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