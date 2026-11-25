Cuatro colectivos entregaron una solicitud para abrir los archivos del Fobaproa. | Instagram / colectivo Deuda x Clima México

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Cuatro organizaciones entregaron al área de Atención Ciudadana de Presidencia de la República una petición para abrir de los archivos del Instituto para al Protección al Ahorro Bancario (IPAB/ Fobaproa), la crisis financiera que surgió en la década de los 90 y que a la fecha continúa afectando la economía mexicana.

Esto, luego de que en septiembre y noviembre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció a favor de publicar los documentos ligados al caso.

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Las organizaciones Deuda x Clima México, Proyecto Televética, Frente Nacional Por Las 40 Horas y Deuda x Clima Abya Yala difundieron a través de su cuenta de Instagram, la entrega de la solicitud en Palacio Nacional.

En la misma publicación, detallaron que el documento recaudó 1 mil 284 firmas y es respaldado por más de 185 organizaciones.

“Que abran los archivos del IPAB-FOBAPROA y se audite la deuda. Hicimos entrega de un oficio respaldado por 1,284 firmas y más de 185 organizaciones para respaldar la apertura de los expedientes del FOBAPROA”, se lee en la red social.

Los colectivos afirmaron que, de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Hacienda, se trata de una deuda impagable que sigue drenando recursos que pertenecen al pueblo de México.

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En su publicación señalaron que personajes beneficiados, como Ricardo Salinas Pliego, permanecen en la impunidad, y plantearon que reconocer la ilegitimidad de la deuda es el primer paso para frenar el saqueo y destinar esos recursos a otros fines.

El documento, fechado el 12 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México, las organizaciones señalan coincidir con el pronunciamiento de la mandataria de que el Fobaproa/IPAB es impagable, declaración que ubican en Zacatecas el 4 de septiembre de 2026.

La petición retoma además una declaración de la presidenta sobre los archivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, antes Fobaproa, en la que habría dicho: “Estaría muy bien... que abrieran esos archivos para que se sepan todos los negocios que se hicieron al amparo del Fobaproa”.

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Los firmantes sostienen que concretar esta apertura representaría un paso para que las nuevas generaciones conozcan ese episodio de la historia financiera del país.

El documento compara el pago de intereses con el presupuesto social

El escrito detalla que en 2026 se pagan 35 mil 553 millones de pesos de intereses por este concepto y que para 2027 se presupuestan 65 mil 906 millones de pesos.

Los colectivos comparan esta última cifra con el presupuesto conjunto destinado a la Pensión para Personas con Discapacidad, de 37 mil 436.3 millones de pesos, y a Vivienda Social, de 34 mil 353.9 millones de pesos, monto que calificaron como ligeramente superior a la cifra proyectada para el pago de intereses del Fobaproa/IPAB.

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Los firmantes argumentan en el documento que un Estado no puede convertir en deuda pública las deudas privadas, por lo que consideran que el Fobaproa violó el marco jurídico nacional e internacional.

Sostienen que el Estado mexicano no está obligado a pagar deudas contraídas mediante actos de corrupción y citan como respaldo los principios y resoluciones de la ONU, la doctrina de deudas odiosas y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Los colectivos plantean cinco solicitudes a la Presidencia

El documento enumera cinco peticiones dirigidas a la mandataria: ordenar la apertura y amplia difusión de los expedientes del Fobaproa/IPAB; decretar el no pago del Fobaproa/IPAB; obligar legalmente a que los bancos fondeen al 100% el Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca; decretar una auditoría integral y con participación ciudadana de la deuda pública que identifique los componentes ilegítimos, corruptos y opacos; y que los beneficiados del Fobaproa reconozcan y paguen la deuda que tienen con el pueblo mexicano.

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Los firmantes reiteraron además la solicitud de diálogo directo con la presidenta, hecha originalmente el 13 de octubre de 2024.

En el cierre del documento señalan que la apertura de los archivos del IPAB no es opcional, sino una necesidad histórica, y que anular la deuda ilegítima permitiría redirigir esos recursos hacia la justicia climática y social.

El Fobaproa se originó en el rescate bancario de 1994

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro fue el mecanismo con el que el gobierno mexicano respaldó al sistema bancario tras la crisis económica de 1994.

En 1998, el Congreso aprobó convertir los pasivos del fondo en deuda pública mediante el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, y los costos se han cubierto con recursos fiscales desde entonces.

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El documento fue suscrito por integrantes de Deuda x Clima MX y la Promotora Nacional por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública, entre ellos Araceli González Moyaho, Benito Mirón Lince, Camilo Valenzuela, Pablo Moctezuma Barragán y Mónica Soto Elízaga, además de otros firmantes individuales que respaldaron el oficio con su nombre.