Miles de mujeres tomaron las calles del centro de la Ciudad de México para exigir justicia, igualdad y el fin de la violencia de género.

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La discusión legislativa sobre la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio representa una ventana crítica para saldar una deuda histórica en materia de derechos humanos en México. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), Amnistía Internacional (AI) se sumó al llamado de diversas colectivas feministas para demandar al Congreso de la Unión una legislación integral que garantice una protección amplia, efectiva y, fundamentalmente, incluyente.

El pasado 15 de julio, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la iniciativa para crear la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio en México, una reforma que tiene como objetivo homologar los procesos de atención a los casos en todo el país, sin que se juzgue de manera independiente de acuerdo a la entidad.

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Al respecto, Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México, advirtió que la revisión actual en el Poder Legislativo para esta iniciativa, debe servir para derribar las barreras institucionales que obstaculizan el acceso a la justicia. En este sentido, subrayó que ninguna mujer debe quedar excluida de la nueva ley por motivos relacionados con su sexo, identidad o expresión de género.

Para la organización, el éxito de esta reforma no radica únicamente en homologar el tipo penal a nivel nacional —un paso que consideran necesario para evitar disparidades en las agravantes, sanciones y procesos de investigación—, sino en asegurar que el marco jurídico abarque todas las realidades y vulnerabilidades que enfrentan las mujeres en el país.

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Durante la conferencia de prensa matutina de este 25 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum recordó que la iniciativa aún se discute en el Senado y exhortó a los legisladores a que se apruebe antes de que termine este año.

Durante la marcha del 8M en la Ciudad de México, la voz de José Luis Castillo se sumó a las consignas que exigían justicia para las mujeres desaparecidas.

Una crisis de violencia que alcanza al 70 % de las mujeres

La exigencia de una normativa sin exclusiones y con enfoque preventivo responde a un diagnóstico respaldado por cifras oficiales. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), en México habitan 65.5 millones de mujeres, lo que equivale al 51.2 % de la población total.

Dentro de este universo, más de 50.5 millones tienen 15 años o más, y el 70.1 % reportó haber experimentado al menos un incidente de violencia —psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o discriminación— a lo largo de su vida.

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Frente a esta magnitud, Amnistía Internacional enfatizó que la legislación debe alinearse con los más altos estándares internacionales de derechos humanos. Esto implica ir más allá de la reacción punitiva cuando el crimen ya se ha consumado, priorizando la transformación de las condiciones estructurales que originan y perpetúan la violencia de género.

Más allá de los años de cárcel: prevención y presupuesto

Uno de los puntos centrales del análisis legislativo actual es la propuesta en el Senado para establecer penas de hasta 70 años de prisión por el delito de feminicidio. Sin embargo, tanto Amnistía Internacional como diversas organizaciones feministas sostienen que el incremento en los años de condena no disuade ni reduce la violencia letal contra las mujeres.

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En lugar de centrar la estrategia exclusivamente en el endurecimiento de las penas, la organización planteó que el Congreso debe redirigir el enfoque hacia mecanismos operativos que salven vidas y garanticen la reparación integral del daño para las víctimas y sus familias. Entre las medidas urgentes señaladas destacan:

Prevención efectiva: Implementación real y seguimiento puntual de las órdenes de protección para mujeres en situación de riesgo.

Atención integral: Asignación de presupuesto suficiente y garantizado para la operación de refugios especializados.

Restitución de derechos: Políticas públicas orientadas a atender las consecuencias del delito y reconocer los daños causados a los núcleos familiares.

Investigación diligente: Fortalecimiento de las capacidades técnicas y humanas para garantizar el acceso real a la justicia.

Amnistía Internacional hace llamado sobre Ley de Feminicidios en México

El muro de la impunidad: hasta 22 años sin justicia

La advertencia sobre la insuficiencia de las penas altas cobra relevancia ante los niveles de rezago judicial en el país. Según los registros de Amnistía Internacional, la falta de un enfoque integral y la negligencia de los ministerios públicos provocan que la impunidad en los casos de feminicidio ronde el 90 %.

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Esta deficiencia institucional se traduce en procesos interminables que revictimizan a las familias. Como evidencia de esta parálisis en la procuración de justicia, la organización recordó casos emblemáticos documentados en su informe Juicio a la justicia, los cuales acumulan décadas sin resolución definitiva:

Nadia Muciño Márquez: 22 años de impunidad.

Karla Pontigo: 14 años sin acceso a la justicia (tras su feminicidio ocurrido en 2012).

Daniela Sánchez Curiel: 11 años en espera de resolución.

Diana Velázquez Florencio: 9 años sin sentencia firme.

Julia Sosa Conde: 8 años de retraso judicial.

Para la organización, estas cifras demuestran que sin una reforma profunda en la actuación de las fiscalías y los ministerios públicos, cualquier modificación al código penal correrá el riesgo de quedarse en el papel.

Movilización del 25N y vigilancia al derecho a la protesta

El llamado legislativo coincide con la jornada de movilizaciones por el 25N, fecha en la que cientos de colectivas feministas toman el espacio público para exigir al Estado mexicano el cumplimiento de su obligación de garantizar una vida libre de violencia para más de la mitad de la población.

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En el marco de estas manifestaciones, Amnistía Internacional anunció el despliegue de una contingenta que partirá de la Glorieta de las Mujeres que luchan a las 16:00 horas. Más allá de acompañar la demanda de justicia, la organización informó que mantendrá una labor de observación activa para vigilar que las autoridades respeten y garanticen plenamente el derecho a la protesta pacífica de todas las asistentes durante la jornada.