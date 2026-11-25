(Captura Facebook @TecámacTv)

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La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-SIPINNA) exigió investigar y reforzar las acciones de prevención tras el abandono de dos bebés registrado el 23 de noviembre de 2026 en las alcaldías Gustavo A. Madero y Xochimilco.

El organismo expresó su preocupación y condena ante l localizción de una bebé de aproximadamente cinco a seis meses de edad en la alcaldía Gustavo A. Madero, así como un caso en Xochimilco, donde se encontró a un recién nacido con apenas unas horas de vida.

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La SE-SIPINNA señaló que ambos casos ocurrieron en condiciones de abandono que pusieron en riesgo la integridad, el desarrollo y la supervivencia de los menores.

El abandono vulnera el derecho a la vida y al desarrollo, señala el organismo

La Secretaría Ejecutiva, que actúa en el ámbito de las atribuciones que le confieren los artículos 125, 129 y 130 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), calificó el abandono infantil como una grave vulneración a los derechos humanos y una manifestación extrema de violencia.

Indicó que la exposición en la vía pública de personas en la primera infancia implica riesgos inmediatos para la vida y la salud, derivados de la falta de protección, alimentación y atención médica.

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El organismo precisó que estos hechos vulneran de manera directa el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; el derecho a la identidad; el derecho a vivir en familia; el derecho a la salud; el derecho a los cuidados; y el derecho a una vida libre de violencia.

Citó en particular el artículo 22 de la LGDNNA, que establece el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, el artículo 46, sobre el derecho a vivir libre de violencia, y el artículo 47, fracción I, que obliga a las autoridades a prevenir y sancionar cualquier forma de violencia derivada del abandono o la negligencia.

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Las autoridades deben actuar bajo el interés superior de la niñez

La SE-SIPINNA planteó que las autoridades competentes deben actuar con la máxima diligencia y bajo el principio del interés superior de la niñez, al que definió como el eje rector del Sistema Nacional de Protección Integral.

Conforme a los estándares del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, explicó que este principio tiene una triple dimensión: como derecho sustantivo, como principio jurídico interpretativo y como norma de procedimiento que obliga a evaluar el impacto de las decisiones sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En el plano penal, el documento señaló que el Código Penal para la Ciudad de México sanciona estas conductas mediante los delitos de omisión de auxilio o de cuidado y exposición de personas incapaces de valerse por sí mismas.

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El artículo 156 establece que quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla, puede ser sancionado con pena de prisión, y en caso de tratarse de progenitores o tutores, puede decretarse la pérdida de la patria potestad o de la tutela.

El artículo 158, añadió, prevé sanciones para quien exponga a una persona bajo su deber de cuidado o custodia.

La SE-SIPINNA reconoció que detrás de las situaciones de abandono pueden coexistir factores sociales de riesgo, entre ellos la violencia de género, embarazos no planeados o forzados, pobreza extrema, problemas de salud mental, ausencia de redes de apoyo, exclusión social o desconocimiento de los mecanismos institucionales de asistencia.

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El organismo subrayó que ninguna de estas circunstancias exime la responsabilidad de proteger la vida y la integridad de niñas y niños.

El documento planteó que estos hechos evidencian la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención, acompañamiento y apoyo a las familias, particularmente durante la gestación, el nacimiento y los primeros años de vida.

Indicó que cada caso de abandono infantil debe investigarse con seriedad y sensibilidad, y a la vez impulsar acciones estructurales para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.

Se exige identificar redes familiares y garantizar el derecho a vivir en familia

La SE-SIPINNA señaló que deberán realizarse las investigaciones necesarias para identificar redes familiares extensas o personas que puedan asumir legalmente el cuidado de los menores en condiciones seguras.

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Cuando ello no sea posible, tras agotar las diligencias correspondientes, indicó que el Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a vivir en familia mediante mecanismos de acogimiento alternativo, acogimiento familiar o adopción, conforme a los principios de excepcionalidad, necesidad, idoneidad y protección integral establecidos en la LGDNNA.

El documento planteó que los hechos demandan fortalecer la implementación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) y de la Ruta Integral de Atenciones (RIA), mecanismos que buscan asegurar desde el embarazo, el nacimiento y los primeros años de vida el acceso oportuno a servicios de salud, nutrición, cuidados sensibles, protección social, identidad jurídica y entornos familiares seguros.

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La SE-SIPINNA señaló que la primera infancia es una etapa determinante para el desarrollo humano y que cualquier vulneración durante este periodo puede generar impactos permanentes.

La Secretaría Ejecutiva reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes y llamó a las autoridades, instituciones y sectores sociales a redoblar esfuerzos para garantizar que ningún menor sea privado del cuidado y la protección que necesita para desarrollarse.

El documento concluyó que ninguna niña y ningún niño debe iniciar su vida en el abandono, y que cada nacimiento debe estar acompañado por una red de protección capaz de garantizar cuidado, justicia y oportunidades.

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