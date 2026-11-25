La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México dio a conocer su más reciente reporte sobre la calidad del aire y las posibles afectaciones a la salud en la capital del país y en la zona conurbada.
Diariamente y cada hora, las autoridades capitalinas dan a conocer el estado del ambiente que se respira y la intensidad de los rayos Ultra Violeta en la capital del país y zona conurbada.
PUBLICIDAD
Tras publicar la calidad del aire en la Ciudad de México y en la zona conurbada del Estado de México, se hacen recomendaciones sobre las actividades al aire libre para la población en general y grupos sensibles.
Mientras que las autoridades capitalinas también toman medidas ambientales para mejorar la calidad del aire, como la aplicación de la contingencia ambiental y el doble Hoy No Circula.
Aquí está el reporte de las 15:00 horas de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México este 25 de noviembre.
Calidad del aire en CDMX y Edomex
El índice Aire y Salud del gobierno de la capital del país aseguró que la calidad del aire es “Mala” este miércoles en la Ciudad de México y el Estado de México.
PUBLICIDAD
Esto quiere decir que el riesgo para la salud es “Alto” para los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo para grupos sensibles.
En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta se alcanzó un nivel 2, esto significa que "no necesita protección" frente a los rayos del sol.
En este sentido, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:
Puedes realizar actividades en exteriores.
Dónde se respira el peor oxígeno del Valle de México
La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.
Tlalpan (AJM): Aceptable
Benito Juárez (BJU): Aceptable
Azcapotzalco (CAM): Mala
Coyoacán (CCA): Aceptable
Cuajimalpa (CUA): Aceptable
Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable
Cuauhtémoc (HGM): Buena
Iztacalco (IZT): Buena
Venustiano Carranza (MER): Aceptable
Miguel Hidalgo (MGH): Aceptable
Álvaro Obregón (PED): Mala
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Aceptable
Tláhuac (TAH): Aceptable
Coyoacán (UAX): Buena
Iztapalapa (UIZ): Sin datos o en mantenimiento
Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en territorio mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Aceptable
Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento
Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
Naucalpan (FAC): Aceptable
Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento
Ecatepec (LLA): Aceptable
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable
Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable
Ecatepec (SAG): Aceptable
Tlalnepantla (TLA): Sin datos o en mantenimiento
Tultitlán (TLI): Aceptable
Coacalco (VIF): Aceptable
Ecatepec (XAL): Aceptable
Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías porque tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.
La ciudad con mayor contaminación atmosférica
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
PUBLICIDAD
El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD