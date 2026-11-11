“¿La está rompiendo?”: La sarcástica respuesta de Hugo Sánchez al ser cuestionado por la ausencia de Henry Martín en el Tri

El Pentapichichi reaccionó con una risa a la descripción del capitán azulcrema, quien lidera la ofensiva de su equipo con 11 tantos, pero quedó fuera de la lista de Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica. (Especial)

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La alfombra roja del Salón de la Fama en Pachuca reunió homenajes, recuerdos y figuras históricas del futbol mexicano.

Antes de subir al escenario, mientras la ceremonia reconocía trayectorias como la de Charlyn Corral, una pregunta sobre Henry Martín llevó a Hugo Sánchez a soltar una risa frente a los micrófonos.

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La alfombra roja del Salón de la Fama en Pachuca rindió homenaje a Charlyn Corral, a quien Hugo Sánchez llamó "La Niña de Oro". (X/ @famasalon)

El capitán del Club América suma 11 goles en el Apertura 2026 y volvió a aparecer en la conversación de la Selección Mexicana, aunque no entró en la lista de Rafael Márquez.

El “Niño de Oro” escuchó que el capitán del Club América “la está rompiendo” en la Liga MX, con 11 goles en el Apertura 2026, y respondió con visible ironía.

Hugo Sánchez se ríe ante la definición sobre el momento de Henry Martín

La reacción del “Pentapichichi” no llegó como una crítica abierta a la carrera de Henry Martín ni como una explicación puntual sobre su ausencia en la convocatoria. Hugo respondió para describir el presente del delantero azulcrema.

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El exseleccionador, con una pausa entre palabras, respondió: “¿Que la está rompiendo? Está bien, suena simpático”. La declaración no niega los goles del atacante, pero exhibe que Sánchez no comparte del todo el entusiasmo detrás de esa descripción.

Martín suma 11 anotaciones en el Apertura 2026 y aparece entre los mexicanos con mayor producción ofensiva del semestre, pero eso no cambió la decisión del cuerpo técnico nacional en la convocatoria para enfrentar a Jamaica.

Henry Martín acumula 11 anotaciones en el Apertura 2026, pero el cuerpo técnico lo excluyó de la convocatoria para enfrentar a Jamaica. REUTERS/Luis Cortes

Parte de ese registro proviene de penales, aunque su presencia en el área le permite mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla de goleo.

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Así, la risa de Hugo no define si Henry Martín debía estar o no en la convocatoria, pero sí instala otra discusión: qué tanto pesan los goles en la evaluación de un delantero mexicano.

Con el regreso de su protagonismo frente a las Águilas tras un periodo marcado por las lesiones, “La Bomba” volvió a sonar en el Tri; del otro lado, el “Pentapichichi” dejó claro que no considera suficiente hablar de un gran momento sólo por la cifra.

El Pentapichichi deja la decisión en manos de Rafa Márquez

Después de la ironía, Hugo Sánchez llevó la conversación hacia quien toma las decisiones en la Selección Mexicana. El exfutbolista no reclama un eventual llamado de Henry ni cuestiona que el delantero haya quedado fuera de la lista: “Habrá que preguntarle a Rafa”.

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El extécnico contó que, cuando dirigía al Tri, encontraba listas de jugadores sugeridos en todas partes: “Cada chef y cada mesero tenían una lista de seleccionados”.

El exseleccionador nacional pidió un respaldo de tres periodos mundialistas para el proceso de Rafael Márquez al frente del Tri. REUTERS/Raquel Cunha

Sánchez sostiene que los aficionados, periodistas y exfutbolistas suelen asumir el papel de seleccionadores desde fuera, pero la última decisión siempre corresponde al cuerpo técnico: “Todos somos directores técnicos de la Selección y nos sentimos así”.

El respaldo hacia el “Káiser” llegó incluso más lejos. Hugo desea que el entrenador tenga continuidad: “Ojalá que tenga el respaldo de tres periodos mundialistas”.

La petición coincide con una postura que ha sostenido por años sobre la necesidad de dar tiempo a los procesos, después de haber vivido en primera persona la presión que rodea al banquillo nacional.

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El consejo de Hugo que el capitán azulcrema ignoró

El comentario de Hugo llega meses después de que revelara una conversación que sostuvo con Henry Martín antes de que renovara contrato con América. El exgoleador consideró que aquel momento era una oportunidad para apostar por el futbol europeo.

Sánchez aseguró que le sugirió a “La Bomba” salir de México cuando negociaba su continuidad con las Águilas . Le sorprendió que el delantero decidiera permanecer en la Liga MX .

La recomendación formó parte de una postura constante del exfutbolista. En el marco de la celebración por los 50 años de su debut , con Gilberto Mora , por ejemplo, también ha insistido en que el talento mexicano debe buscar exigirse fuera del país.

En la ceremonia de Pachuca , Hugo compartió escenario con Charlyn Corral y la llamó “La Niña de Oro” .

Los reconocimientos reflejan la vara desde la que suele medir las carreras: goles, ambición, continuidad y trascendencia internacional.

Hugo Sánchez asegura haber aconsejado a Henry Martín buscar una oportunidad en el futbol de Europa antes de renovar con las Águilas. REUTERS/Raquel Cunha

Mientras Henry Martín busca que sus goles con América vuelvan a abrirle la puerta del Tri, Hugo Sánchez mira el caso desde una exigencia que ha sostenido durante años: continuidad, ambición y decisiones de carrera.