Sheinbaum visitó el Hospital Popular del Distrito de Nanshan. | Presidencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó el Hospital Popular del distrito de Nanshan, en Shenzhen, China, como parte de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (en inglés, Asia-Pacific Economic Cooperation), un centro médico integral de tercer nivel que cuenta equipos de inteligencia artificial.

La mandataria calificó el hospitl como “muy impresionante” y destacó que tiene capacidad para atender a mil 500 personas con equipos de ata tecnología.

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“Muy impresionante. Es un hospital de mil 500 pacientes que son atendidos de una manera además de humana con los médicos especialistas, también utilizando la inteligencia artificial y los mejores equipos. Muy, muy impresionante”, dijo en entrevista con medios.

Al ser cuestionada sobre si este modelo de atención se podría replicar en México, Sheinbaum Pardo informó que acordó con el embajador de China en México, Chen Daojiang, reforzar la relación bilateral para llevar todos “los adelantos científicos” al país.

“Pues quedamos con el embajador de China en México, que viene acompañándonos y con los médicos de poder establecer una relación mayor para poder llevar todos estos adelantos científicos a nuestro país”, añadió.

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Detalló que entre las características que más le llamaron la atención del hospital está su capacidad de diagnósticar las enfermedades y dar el tratamiento médico correspondiente, a través de los equipos de alta tecnología y la inteligencia artificial

“Pues la capacidad que tienen de identificar las enfermedades y al mismo tiempo, eh, la cantidad de equipos y el uso de la inteligencia artificial para poder apoyarlos en el diagnóstico e incluso en el tratamiento. Así que muy, muy impresionante.

“Y también la manera en que hacen los análisis de sangre, todos los análisis, cómo llevan medicamentos, muestras de un lugar a otro a través de robots. Muy impresionante”, puntualizó.

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Indicó que China cuenta con un sistema médico similar al de México, con atención primaria, secundaria y terciaria; sin embargo, si buscará tener la misma capacidad de atención al país.

“Sobre todo, además de conocer cómo funciona, porque tienen un sistema similar al nuestro, en donde hay una atención primaria, secundaria y terciaria, la capacidad que tienen para poder atender a las personas es algo extraordinario. Y sí, sí queremos llevarlo a México”, concluyó.