Sindicato del Metro CDMX insiste en el deterioro de las instalaciones que pone en riesgo a los usuarios

Comienzan los trabajos de restauración en la Línea B del Metro CDMX. (Metro CDMX)

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El deterioro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se ha vuelto más evidente con las constantes fallas, los incidentes provocados por el uso de instalaciones así como la constante denuncia de los trabajadores por la falta de refacciones. Luego de las manifestaciones realizadas por trabajadores del Metro CDMX, nuevamente el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC Metro denunció la atención urgente a sus peticiones.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) solicitó una reunión urgente con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para exponer el deterioro de instalaciones y trenes del Metro, además, pretenden advertir que la falta de recursos para mantenimiento del Metro pone en riesgo a usuarios y trabajadores.

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El SNTSTC, presidido por Fernando Espino Arévalo, pidió a la Jefatura de Gobierno revisar las condiciones de las instalaciones fijas y el material rodante del Metro. El sindicato insistió que el deterioro también compromete la confiabilidad y la calidad del servicio que utilizan millones de personas a diario.

Falta de refacciones y mantenimiento pone en riesgo a usuarios del Metro CDMX, según Sindicato

Sindicato del STC Metro advirtió sobre posibles fallas en el sistema de catenarias de la Línea A por falta de mantenimiento (X/ @MetroCDMX)

A través de un comunicado, el sindicato atribuyó el estado de la infraestructura a la insuficiencia de recursos económicos para adquirir materiales, refacciones y equipos indispensables para las labores de mantenimiento. Por ello, proponen instalar una mesa de diálogo con autoridades capitalinas para identificar las necesidades más urgentes y acordar recursos y medidas de atención.

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La petición fue presentada mediante el oficio CEN 378/2026, con fecha del 4 de noviembre de 2026, recibido ese mismo día en la Oficialía de Partes de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. El documento fue firmado por el ingeniero Fernando Espino Arévalo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato, bajo la denominación “Fortaleza Sindical al Servicio de la Sociedad”.

En el escrito, el sindicato advirtió que la falta de insumos indispensables para el mantenimiento del Metro requiere atención inmediata, debido a que el deterioro de las instalaciones y las carencias materiales pueden representar riesgos para la seguridad de las personas usuarias y de los trabajadores. También señaló que esta situación afecta la confiabilidad y la calidad del servicio que se brinda diariamente a millones de personas.

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Metro CDMX construirá sus propias refacciones (X/ @MetroCDMX)

“Esta situación requiere atención inmediata, toda vez que el deterioro de las instalaciones y la falta de insumos necesarios representan riesgos para la seguridad de las personas usuarias y de las y los trabajadores, así como para la confiabilidad y calidad del servicio que diariamente se brinda a millones de personas”, se lee en la postura del sindicato.

La organización sindical planteó la necesidad de analizar de manera conjunta las condiciones del sistema y acordar las medidas y los recursos necesarios para atender las necesidades más apremiantes del centro de trabajo. En la solicitud, sostuvo que las acciones deben priorizar la seguridad y el funcionamiento adecuado del Metro.

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Qué estaciones de la Línea 2 siguen cerradas (Luz Coello/ Infobae)

“Por la trascendencia y urgencia de este asunto”, el SNTSTC pidió la intervención de la mandataria capitalina para que el encuentro se lleve a cabo “a la mayor brevedad posible”.

Trabajadores del Sindicato Mexicano del STC Metro han realizado protestas con reclamos por presunto acoso laboral, represión, discriminación e inequidad dentro del organismo. Los manifestantes también denuncian carencia de herramientas, ropa de trabajo, refacciones y mantenimiento adecuado para las instalaciones y los trenes.

Para el SNTSTC, la atención a estos faltantes no puede postergarse: vincula la disponibilidad de insumos y el mantenimiento de la red con la seguridad de quienes trabajan y viajan todos los días en el Metro.

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El sindicato plantea suspender servicio en la Línea A sin condiciones de seguridad

El SNTSTC planteó suspender el servicio en la Línea A, en especial donde no haya garantías para usuarios y trabajadores. “Podríamos vernos en la penosa, pero necesaria, determinación de suspender el servicio en los tramos donde no existan condiciones de seguridad, como medida preventiva para proteger la vida e integridad de los usuarios y trabajadores”, advirtió.

La Línea A ha enfrentado durante años hundimientos del terreno, filtraciones de agua hacia la zona de vías e inundaciones durante la temporada de lluvias en CDMX. Esas condiciones han ocasionado interrupciones recurrentes del servicio.

La Línea A ha enfrentado durante años hundimientos del terreno, filtraciones de agua hacia la zona de vías ( ROGELIO MORALES/CUARTOSCURO.COM)

El mantenimiento profundo solicitado contempla sustituir cables, postes, péndulos, herrajes y tornillería del sistema de catenarias. También incluye cambiar aparatos de cambio de vía, aparatos de dilatación, juntas mecánicas, soldaduras, rieles y balasto.

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Los trabajadores pidieron rehabilitar los vehículos especializados usados para conservar las vías, cambiar cable eléctrico y recuperar subestaciones de rectificación, fuerza y alumbrado. También propusieron modernizar y dar mantenimiento a los conmutadores que coordinan la operación de los trenes.

“Estas son solamente algunas de las múltiples necesidades que requieren atención inmediata, cuya solución demanda recursos suficientes, planeación técnica y voluntad institucional”, afirmó el sindicato. La organización ofreció participar en la rehabilitación con su experiencia técnica.

“La seguridad de los usuarios es nuestra máxima prioridad. La rehabilitación de la Línea A no admite más demoras”, concluyeron los trabajadores, quienes advirtieron que las intervenciones buscan prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad física y la vida de las personas.

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