Claudia Sheinbaum junto a la guardaespaldas Xu Jin durante el APEC. (captura de pantalla)

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La asistencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) ha causado relevancia debido a su participación de diversos eventos, sus reuniones con líderes mundiales como Donald Trump, Xi Jinping y Mark Carney, y la forma en qué viajo, dejando de lado los protocolos presidenciales.

Durante su estancia en el país asiático, la mandataria mexicana compartió diversos videos sobre sus actividades en el evento internacional. Uno de estos llamó mucho la atención de los usuarios, debido a que mostraba a Xu Jin, la mujer que se hizo cargo de la seguridad de la líder mexicana.

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Sheinbaum agradece a Xu Jin por sus labores como guardaespaldas

Xu Jin fue designada como la jefa del equipo de seguridad de Claudia Sheinbaum a lo largo de su visita en Shenzhen, China. La guardaespaldas capturó la atención de las personas desde que la jefa de Estado llegó al aeropuerto chino previo al comienzo del foro económico.

A través de un clip publicado en redes sociales, se muestra a la trabajadora abriendo la puerta de una limusina que conduciría a la presidenta a su hotel.

Recibimiento en la Cumbre de la APEC China 2026 en la ciudad de Shenzhen. 🙏🏽 https://t.co/2DBUTofx0z — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 16, 2026

“Agradezco a Xu Jin, quien forma parte del equipo de seguridad en China, su apoyo durante nuestra estancia”, escribió en la mandataria descripción de su video en Tiktok.

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Sheinbaum le agradece a Xu Jin por su trabajo durante su estancia en la APEC en Shenzhen, China. (Tiktok)

¿Quién es la escolta de la presidenta de México en Shenzhen, China?

De acuerdo a diversos internautas chinos, Jin es la mejor escolta que tiene el Gobierno del gigante asiático, destacando por tener a su cargo la seguridad de la ex primera ministra de Tailandia, Paetongtarn Shinawatra, en febrero de 2023; Asma al-Assad, la esposa del expresidente de Siria, Bashar al-Assad, en septiembre de este año y de la primera dama de Francia, Brigitte Macron durante 2025.

El haber sido asignada a esta escolta es un gesto de cercanía y respeto por parte de China hacía Sheinbaum, reforzando las relaciones diplomáticas entre ambas naciones en un contexto donde las tensiones globales continúan, especialmente entre las potencias mundiales.

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Xu Jin nació en Luoyang, Henan, según información del periódico South China Morning Post (SCMP). A pesar de que no se sabe con exactitud el año de su nacimiento, especulaciones estiman que puede ser en 1985.

El medio chino también dio a conocer que la agente de seguridad aprendió artes marciales desde los seis años, y que mantuvo un entrenamiento profesional en Kung Fu. Durante 2015, fue asignada como escolta de élite en la Oficina Central de la Guardia, del Ministerio de Seguridad Pública de China.

Líderes en el APEC 2026. (@GobiernoMX)

Sheinbaum es recibida con “Cielito Lindo” en la cena de líderes de la APEC

La jefa de Estado fue recibida con la canción emblemática de “Cielito Lindo” a su llegada a la cena de líderes de la APEC 2026, ofrecida por el presidente de China, Xi Jinping en Shenzhen.

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Una orquesta de cámara fue la que amenizó el evento cuando la presidenta Sheinbaum arribó al Centro Internacional de Intercambio, donde la recibió el mandatario chino, quien la saludó acompañado de su esposa, Peng Liyuan.

Asimismo, apareció en la primera fila de la fotografía oficial del foro internacional, la misma en la que se ubicó el presidente Xi Jinping, junto a su esposa, en el centro. A la izquierda en esa fila, se observa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung; al de Indonesia, Prabowo Subianto; a Sheinbaum, y al presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr. A la derecha figuran el presidente de Rusia, Vladimir Putin; el de Vietnam, Tô Lâm; el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

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