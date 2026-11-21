(Captura de pantalla/Youtube)

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Lucero y Majo Aguilar unen sus voces en El ojo alegre, una canción que alerta, con humor y versos de música mexicana, sobre los hombres que intentan conquistar a varias mujeres al mismo tiempo. El tema forma parte del próximo álbum de Lucero, Conexión mexicana, y ya está disponible en plataformas digitales.

Durante una entrevista en Despierta de N+, Lucero presenta el lanzamiento como una canción para cantar, bailar y dedicar. “Ya de aquí en adelante necesitamos que todo el mundo la oiga, se la aprenda, la dedique”, dice la intérprete ante la conductora y el equipo del programa.

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Aguilar coincide en que la letra tiene un mensaje reconocible para muchas personas. “Yo solo espero que todos, desafortunadamente todas y todos, hemos tenido un ojo alegre en la vida”, comenta la cantante, quien grabó el dueto con Lucero.

La colaboración reúne a dos intérpretes de generaciones distintas dentro de la música mexicana. Lucero sostiene que el tema funciona como un consejo de mujeres para mujeres y lanza una advertencia a quienes se identifican con la historia: “No le hagan caso, muchachas, a los ojo alegre”.

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“El ojo alegre” retrata a un conquistador que no deja “ni una para comadre”

La canción construye el retrato de un hombre que promete serenatas, flores, mensajes y hasta objetos familiares para conquistar a varias mujeres. La protagonista descubre que esas atenciones se repiten con otras y lo señala como alguien que “anda pecando de enamorado”.

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El coro describe al personaje como “tan descarado” y “tan resbaloso”. También plantea que baila “con la rubia y la morena” porque para él ninguna mujer es ajena. El tono del tema se aleja de la balada de despecho y opta por la burla colectiva.

En otra parte de la letra, las voces reclaman: “Nos valen madre todos tus trucos”. El mensaje se dirige contra las tácticas del personaje, quien intenta conquistar con frases ensayadas y promesas que, según la canción, ya no convencen a las mujeres.

Lucero define la pieza como “un desmadre” por la libertad con la que aborda el tema. La cantante también bromea con el equipo de N+ al decir que “a todos nos ha tocado uno como Anselmo”, en referencia a uno de los conductores presentes durante la entrevista.

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La letra incluye frases como “como el perrito de las dos tortas, así te me vas a quedar”, con la que las intérpretes anticipan que el hombre terminará sin ninguna de las mujeres a las que intenta conquistar.

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Lucero invita a Majo Aguilar a participar en su disco “Conexión mexicana”

Lucero explica que El ojo alegre estará incluido en Conexión mexicana, un álbum que prepara para el próximo año. La artista señala que ha estrenado algunas canciones de forma gradual antes de publicar el material completo.

“Cuando escuchamos esta canción, yo le dije a Majo que si se le antojaba cantarla conmigo y divinamente dijo que sí”, cuenta Lucero en Despierta. Aguilar responde que aceptó antes de que su colega terminara de hacerle la propuesta.

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Para Majo Aguilar, la colaboración representa la oportunidad de compartir escenario y estudio con una cantante a la que reconoce por su trayectoria. “Es un honor cantar contigo y poder vivir tu experiencia”, dice durante la conversación.

La intérprete también explica que la historia le llamó la atención desde el primer verso: “Vengo a contarles que soy dueña de la luna”. Aguilar señala que esa frase juega con las promesas exageradas que suelen aparecer en las canciones románticas.

“Suena como un clásico, suena como una canción que ya habías escuchado hace tiempo”, afirma la cantante sobre el tema. Lucero coincide y recuerda versos relacionados con las serenatas y las rosas que el personaje ofrece a distintas mujeres.

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El dueto ya tuvo una primera presentación en el Auditorio Nacional

Lucero y Majo Aguilar cantan El ojo alegre juntas en el concierto que Aguilar ofreció hace ocho días en el Auditorio Nacional. La presentación forma parte del primer show de la joven cantante en ese recinto de la Ciudad de México.

Aguilar describe esa noche como un momento especial por los invitados que la acompañaron. “Mi primer Auditorio Nacional fue muy bello y más bello porque tuve invitados muy bonitos y súper especiales como lo fue Lucero”, expresa.

Las dos artistas señalan que el público pareció familiarizarse rápido con el tema durante esa presentación. Lucero dice que la canción puede prestarse para “dedicarla” y “ponerle cara” a alguien que encaje con el retrato del “ojo alegre”.

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Al final de la entrevista, ambas invitan al público a escuchar el lanzamiento en YouTube y plataformas digitales. Lucero retoma el coro y canta: “Ay, qué ojo alegre, tan descarado”, mientras Aguilar celebra la primera interpretación televisiva que realizaron juntas.