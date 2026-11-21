“La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se consolida como una de las mujeres más influyentes del mundo”, afirmó Cuevas en su mensaje.

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Desde Madrid, España, donde está estudiando Comunicación y Periodismo, Sandra Cuevas envió un mensaje dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum para felicitarla por su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en China, donde sostuvo que los encuentros con autoridades de ese país, de Estados Unidos y de Canadá colocaron a México como un actor con presencia en la agenda económica internacional.

En un mensaje dirigido a “mexicanos y mexicanas”, la exalcaldesa de Cuauhtémoc afirmó que la participación de Sheinbaum en la reunión de líderes de APEC muestra una forma de hacer política basada en la relación directa con otras naciones y en la búsqueda de acuerdos comerciales, energéticos y tecnológicos, según su punto de vista.

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“La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se consolida como una de las mujeres más influyentes del mundo”, afirmó Cuevas en su mensaje.

Cuevas destacó que Sheinbaum sostuvo encuentros con el presidente de China, Xi Jinping y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “las dos naciones más poderosas del mundo”. Afirmó que esas reuniones pueden traducirse en empleos, inversión y oportunidades para la población mexicana.

“México no fue a China a tomarse la foto. México fue a decirle al mundo que es un actor principal”, sostuvo Cuevas al referirse a la gira que realizó la presidenta mexicana en Shenzhen.

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“Con China ya existe un compromiso para fortalecer las energías renovables. Eso es futuro. Con Estados Unidos se trabaja para reducir los aranceles de acero, aluminio y automóviles. Eso es presente”, sostuvo la exalcaldesa de Cuauhtémoc por las alianzas PAN, PRI y PRD.

El presidente de China, Xi Jinping (derecha), estrecha la mano de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, antes de que los líderes se tomen una foto grupal durante la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia sureña china de Guangdong, el 19 de noviembre de 2026. GREG BAKER/Pool vía REUTERS

Cuevas destaca acuerdos energéticos y negociaciones arancelarias

Sandra Cuevas, quien gobernó la alcaldía Cuauhtémoc de 2021 a 2024, representando a los partidos de oposición a Morena, señaló que la participación de la mandataria morenista dejó en alto al país, luego de que efectuara “tres reuniones que hacen a México más fuerte y poderoso”.

La exfuncionaria, que ahora radica en Madrid por motivos académicos, según ha compartido, y que espera contender por las elecciones de 2030 en la alcaldía, destacó que la relación con China abre posibilidades para fortalecer las energías renovables. Según expuso, la cooperación contempla tecnología para redes eléctricas, almacenamiento de energía, generación termosolar y aprovechamiento geotérmico.

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Cuevas planteó que esos acuerdos permitirían reducir costos a mediano plazo y modernizar la infraestructura eléctrica del país. “La energía renovable será más barata a mediano plazo, pues nuestras redes se modernizarán y el medio ambiente saldrá ganando”, afirmó.

Durante la gira, México y China firmaron memorándums de entendimiento en áreas como comercio, inversión, ciencia, tecnología, salud, educación, turismo y medio ambiente. En materia energética, los gobiernos abordaron esquemas de cooperación técnica para la instalación de tecnología termosolar, baterías y redes inteligentes de transmisión.

Cuevas afirmó que la reducción de tarifas para el acero, aluminio y automóviles formaría parte de los asuntos que México mantiene en la mesa con Estados Unidos. “Eso es presente”, dijo al contrastar esas negociaciones con los proyectos de energía limpia acordados con China.

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Claudia Sheinbaum concluye sus actividades en APEC 2026, en China. (Gobierno de México)

La exalcaldesa vinculó las conversaciones comerciales con la estabilidad laboral de las personas migrantes mexicanas en Estados Unidos. Señaló que una relación económica estable entre ambos países favorece la permanencia de empleos y mantiene el dinamismo de sectores ligados a las exportaciones.

Cuevas también hizo referencia al encuentro entre Sheinbaum y Carney. Aseguró que la relación con Canadá mantiene una sintonía favorable y mencionó que el comercio bilateral registra un aumento de 18%.

México y Canadá revisaron los avances del Plan de Acción 2025-2028, que incluye cooperación e inversión entre ambos países. La conversación ocurre en medio de la vigencia del T-MEC y de la próxima revisión del acuerdo comercial de América del Norte.

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La política capitalina sostuvo que las reuniones con China, Estados Unidos y Canadá fortalecen la posición de México en un escenario económico marcado por la competencia tecnológica, las medidas arancelarias y la necesidad de atraer capital extranjero.

“Tres reuniones que hacen a México más fuerte y poderoso”, expresó Cuevas. Añadió que los acuerdos internacionales deben reflejarse en mejores condiciones de vida para la población.

Cuevas sostuvo que esos recursos representan alrededor de 4% del producto interno bruto del país. Bajo esa lógica, planteó que los acuerdos comerciales y la protección de las cadenas de suministro tienen efectos directos en la economía de las familias.

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Sheinbaum se reúne con Albanese en la APEC: destacan inversión australiana en el Golfo de México. (@AlboMP)

Sandra Cuevas pide que la diplomacia tenga efectos en los bolsillos

La exalcaldesa consideró que Sheinbaum se consolida como una de las mujeres con mayor influencia internacional tras su participación en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.

La exalcaldesa valoró la exposición que tuvo México ante empresarios y representantes de las 21 economías que integran APEC. En ese espacio, Sheinbaum presentó proyectos de infraestructura, carreteras, puertos y generación, transmisión y distribución de energía eléctrica incluidos en el Plan México.

Cuevas sostuvo que la gira deja compromisos en cooperación tecnológica, energía limpia, comercio e inversión. También dijo que los resultados de esas conversaciones deberán medirse en la vida diaria de la población.

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“Ahora le toca convertir la diplomacia en resultados que se noten en los bolsillos de los mexicanos”, expresó.

Sheinbaum regresó a Ciudad de México tras concluir su agenda en China, que incluyó reuniones bilaterales, la firma de memorándums y su participación como oradora ante empresarios de la región Asia-Pacífico. La presidenta encabezó este 20 de noviembre el Desfile Cívico-Militar por el 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.