En su intervención ante el foro de la APEC, Sheinbaum reflexionó sobre los retos y oportunidades de la era contemporánea, marcada por la inteligencia artificial y los avances tecnológicos frente a las persistentes desigualdades sociales. (Claudia Sheinbaum)

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Claudia Sheinbaum pidió este jueves ante los líderes de la APEC construir una economía sin perdedores: planteó que las naciones deben abandonar “una lógica en la que unos ganan y otros pierden” para abrazar, en cambio, una de prosperidad compartida, ello durante su intervención en la sesión plenaria de la 33ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Shenzhen, China.

La presidenta sostuvo que el desarrollo no debe medirse solo por el crecimiento económico, el tamaño de los mercados o el liderazgo tecnológico. Como argumento concreto citó los resultados de su administración: “Gracias a ello (su política de desarrollo), más de 17 millones de personas han podido salir de la pobreza”, afirmó, al atribuir ese resultado a una visión centrada en la vida digna de las personas.

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Sheinbaum llama a que “todos ganemos”

En su intervención ante el foro de la APEC, Sheinbaum reflexionó sobre los retos y oportunidades de la era contemporánea, marcada por la inteligencia artificial y los avances tecnológicos frente a las persistentes desigualdades sociales. (Gobierno de México)

La presidenta trazó lo que, a su juicio, debe ser el propósito de la cooperación entre economías del Pacífico. “La verdadera prosperidad consiste en crear las condiciones para que todas las naciones puedan crecer, desarrollar sus capacidades y ofrecer una vida mejor a sus pueblos. El desarrollo de un país no debe ser un obstáculo para el otro, sino una oportunidad para todos”, expresó.

Señaló que la tecnología y la inteligencia artificial deben orientarse a complementar las capacidades productivas de cada economía, no a sustituirlas. “El sentido de nuestra cooperación, el sentido de la tecnología: complementarnos para garantizar asequibilidad sin detrimento de las capacidades productivas de cada economía”, dijo ante los representantes de las 21 economías del foro.

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Fue directa también sobre la lógica de la inversión internacional: “Invertir en el desarrollo de otras naciones no es una concesión ni una pérdida, es contribuir a construir un mundo más estable, justo y próspero.”

Sheinbaum apeló al origen del foro para dar sustento histórico a su planteamiento y recordó ante los jefes de Estado y de gobierno del bloque que este se construyó sobre la convicción de que la cooperación entre las economías de Asia y el Pacífico podía contribuir al desarrollo, con el respeto a la diversidad y la búsqueda de beneficios mutuos como principios fundacionales.

Mexico's President Claudia Sheinbaum attends the plenary meeting during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Shenzhen, Guangdong province, China on Thursday, Nov. 19, 2026. Ng Han Guan/Pool via REUTERS

Desde ese punto de partida, planteó que la integración entre economías no debería agotarse en el intercambio comercial. “Que la integración y la innovación no se limiten a incrementar el comercio, sino que permitan compartir conocimientos, desarrollar tecnología, fortalecer nuestras capacidades productivas y generar mejores condiciones de vida”, dijo.

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Añadió que esta visión no es solo un posicionamiento político: “México cree firmemente en esta visión: cooperación para el desarrollo. Incluso es parte de nuestra constitución”, afirmó, y llamó a que las naciones se relacionen “con respeto a su soberanía, en condiciones de igualdad”.

Al final del discurso se recordó el relevo de sede del foro para los próximos años: la edición de 2027 se celebrará en Vietnam y la de 2028 tendrá lugar en México, donde se realizará el 35 Foro de Líderes de la APEC.

El balance de cuatro días en China

Leaders including US President Donald Trump, China's President Xi Jinping and Russia's President Vladimir Putin pose for a group photo during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Shenzhen, in China's southern Guangdong Province, on November 19, 2026. GREG BAKER/Pool via REUTERS

El discurso ante la plenaria cerró una visita marcada por una agenda diplomática y económica que arrancó el lunes, cuando Sheinbaum presentó el Plan México ante más de mil empresarios reunidos en el APEC CEO Summit. Ahí expuso su estrategia de inversión en infraestructura y defendió que el desarrollo debe centrarse en las personas.

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El martes sostuvo su primera reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping. Hablaron de cooperación en hospitales inteligentes, trenes y agricultura; Sheinbaum también reveló que le pidió un panda para el Zoológico de Chapultepec, de cara al 55° aniversario de relaciones diplomáticas entre ambos países en 2027.

Ese mismo día se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, con quien destacó un incremento de 60% en el comercio bilateral durante los últimos cinco años.

El miércoles se reunió con el presidente de Vietnam, Tô Lâm, para abordar comercio y logística de las próximas sedes del foro, y visitó un hospital inteligente en Shenzhen que atiende a mil 500 pacientes con apoyo de inteligencia artificial.

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Por la noche tuvo su encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al que calificó como positivo y en el que acordaron retomarse durante la cumbre del G20 en Mar-a-Lago.

A lo largo de la cumbre también tuvo un breve intercambio con el presidente de Chile, José Antonio Kast, sobre los retos y oportunidades compartidos entre ambos países, y se reunió con integrantes de la comunidad mexicana en China, a quienes entregó el distintivo “Hecho en México” en un restaurante local de Shenzhen.