Legisladores de la 4T rechazaron la propuesta de renovar a todo el Consejo General del INE. Crédito: INE

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Este miércoles, coordinadores y diputados de la alianza oficialista calificaron como “innecesaria” la renovación del total del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta en cuestión fue hecha por los expresidentes del INE y del extinto Instituto Federal Electoral (IFE). Incluso los diputados cuestionaron la “calidad moral” de estos para hablar del órgano autónomo.

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Legisladores de la 4T descartaron que se integre un nuevo Consejo General del INE

Uno de los que se expresó al respecto fue el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños Cacho-Cué, quien consideró que sería difícil que las bancadas se pusieran de acuerdo para designar a 10 consejeros electorales, cuando no han podido hacerlo en torno a la designación de quien reemplazará a la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala.

Desde el punto de vista de Bolaños, es innecesario renovar todo el Consejo General del INE, no solo porque el proceso electoral 2026-2027 ya está en marcha, sino porque aún cuando hay 10 consejerías, la institución funciona.

“Si no nos hemos puesto de acuerdo, imaginen, en el nombramiento de la presidencia sustituta, vamos a hablar de nombrar 10 más. Si estamos diciendo que hay estabilidad ahora con los 10 consejeros para qué generar más inestabilidad. Vamos paso por paso. Primero pongámonos de acuerdo en el nombramiento de la presidencia sustituta”, dijo el también diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

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Dos directivos del INE confirmaron su renuncia. Crédito: X/ @ElReferenteMx

Exconsejeros del IFE-INE hacen pública su exigencia sobre el Consejo General

Hoy, tanto exconsejeros electorales del IFE como del INE –entre los que destacaban José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova– exigieron a la Cámara de Diputados acelerar el nombramiento de la nueva consejera presidenta del órgano electoral mediante un consenso con las diferentes fuerzas políticas.

Además, plantearon la necesidad de alcanzar acuerdos que permitan una nueva integración del Consejo General del INE.

Presidente de San Lázaro justifica retrasó en designación de reemplazo de Guadalupe Taddei

Bolaños respondió a quienes pidieron acelerar el nombramiento de la nueva presidenta del INE mediante un acuerdo entre las fuerzas políticas. Sostuvo que la Cámara de Diputados cumple con su obligación constitucional. Advirtió, sin embargo, que los consensos requieren diálogo y tiempo.

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“Entiendo el llamado que ellos hacen ante la urgencia de nombrar a una presidenta sustituta, pero es más importante, desde mi punto de vista, construir consenso en la Cámara de Diputados que correr la prisa de nombrar por nombrar y que desde el inicio ese nombramiento se ha cuestionado en el procedimiento”, agregó el pevemista.

Pide “prudencia” para designar de manera ejemplar a la nueva presidenta del INE

Luego de hacer un llamado a la prudencia, el diputado se pronunció por garantizar un nombramiento ejemplar de la presidenta sustituta del INE y resaltó la importancia de que, a la par, se lleve a cabo un proceso sancionador, de igual forma ejemplar, contra Taddei y la red de corrupción en el Instituto.

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“Es más importante que haya consecuencias legales para quienes fueron parte de este entramado que cambiar a todo el Consejo General del INE en pleno proceso electoral”, comentó.

Exconsejeros del Instituto Nacional Electoral anunciaron una rueda de prensa para fijar su postura sobre la situación del organismo y su vínculo con los actores políticos en México. (Facebook / Cuartooscuro )

Líder del PT cuestiona la calidad moral de los exconsejeros

Por su parte, el coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval puso en tela de juicio la calidad moral de los exconsejeros electorales, al tiempo que los acusó de representar la raíz de la corrupción en el INE.

“Pero qué autoridad tienen esos señores. No tienen vergüenza, deberían de callarse. Están en todo su derecho, pero qué autoridad moral tienen, ahí está la raíz de la corrupción en esa institución y de los fraudes y todo”, expresó el diputado petista.

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Morena solo piensa en el “consenso” para nombrar a la consejera presidenta

Mientras tanto, el coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Ricardo Monreal aclaró que respeta los declaraciones de los exconsejeros presidentes, como lo hace con cualquier ciudadano, pero su posición personal y la de su bancada sigue siendo que la convocatoria y la designación de la próxima presidenta del INE sea por consenso.

Respecto a la demanda de renovar a todo el Consejo General del INE, dijo que se trata de una propuesta que habría que revisar constitucional y legalmente, pues se trata de la expresión de solo cinco personas.

INE denuncia FGR Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

“Me parece muy fatalista esta expresión de cinco personas. Son millones de personas los que organizan una elección y cuestionarla con anticipación me parece una mala idea, cuestionar el proceso que se está organizando me parece que no corresponde a la realidad”, comentó el legislador zacatecano.

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De paso, Monreal Ávila le tiró un dardo a los exconsejeros presidentes –quienes hoy encabezaron una conferencia de prensa para hablar de la actualidad del INE–, al recordarles que están en proceso de auditoría para revisar toda su actuación.

Como era de esperarse, la alianza oficialista en San Lázaro desechó la propuesta de los exconsejeros presidentes de renovar a todo el Consejo General del INE. Observación que ya han hecho otros analistas.