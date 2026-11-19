Las compañías estadounidenses aportan capital, fuentes de trabajo, innovación y vínculos económicos en la región, según Ronald Johnson. REUTERS/Luis Cortes

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Este 18 de noviembre, el embajador Ronald Johnson sostuvo que la inversión estadounidense en América Latina, incluido México, genera 65% más empleos que la inversión china, según un informe del Atlantic Council publicado en 2026.

En su mensaje, ocurrido mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en China para el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) afirmó que las empresas de Estados Unidos aportan capital, empleos, innovación y alianzas económicas.

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Embajada de Estados Unidos acusa a China de suministrar precursores del fentanilo; Beijing rechaza los señalamientos

La representación diplomática china sostuvo que la crisis del fentanilo en Estados Unidos deriva de fallas regulatorias y abuso de medicamentos. (DEA)

La Embajada de Estados Unidos en México y la Embajada de China en México intercambiaron señalamientos por el origen de los precursores del fentanilo, luego de publicaciones difundidas el pasado 17 de noviembre. La representación estadounidense sostuvo que las sustancias provienen principalmente del país asiático; la misión diplomática china acusó a Washington de difamarla.

El equipo diplomático de Estados Unidos en México indicó, con base en información de la DEA, que empresas ubicadas en China son una de las principales fuentes de los precursores químicos usados por narcotraficantes. La Embajada precisó que estas sustancias tienen usos industriales legítimos, pero pueden desviarse para fabricar fentanilo.

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La embajada china afirmó que la crisis del fentanilo en Estados Unidos se origina en deficiencias regulatorias y en el abuso de medicamentos, no en China ni en México. También señaló que ambos países mantienen un grupo de trabajo sobre precursores químicos y que el fentanilo decomisado anualmente en territorio chino se mide solo por gramos.

Claudia Sheinbaum revisa con Donald Trump las negociaciones del T-MEC en Shenzhen

El encuentro bilateral ocurrió durante la cumbre de APEC 2026, luego de varios días de incertidumbre. @Claudiashein

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió este miércoles 18 de noviembre con Donald Trump en Shenzhen, China, para revisar el avance de las negociaciones del T-MEC durante el APEC 2026.

El encuentro ocurrió mientras México se prepara para recibir la APEC en 2028 y busca equilibrar su relación comercial con Vietnam, cuarto país de origen de las importaciones mexicanas hasta julio de 2026, de acuerdo con datos del INEGI. México ocupa el lugar 43 entre los destinos de las exportaciones vietnamitas.

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Sheinbaum llegó primero al Hotel The Langham, sede de la reunión. El mandatario estadounidense arribó a las 17:56 horas con un amplio dispositivo de seguridad; antes de las 19:00 horas, la presidenta mexicana salió del inmueble sin hacer declaraciones a la prensa.

La cita se concretó después de varios días de incertidumbre sobre la posibilidad de una reunión bilateral. Horas antes, Sheinbaum anticipó que sería un encuentro breve para abordar “el tema del Tratado y cómo vamos avanzando en las negociaciones, entre otras cosas”.

A la reunión asistieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Roberto Velasco. La presidenta también planteó que, si Trump tenía interés, podían hablar de otros asuntos, aunque el objetivo central era resumir el estado de los temas comerciales.

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Tras el encuentro, Sheinbaum acudió a la cena para jefes de Estado organizada en el marco de la cumbre.

Antes de reunirse con Trump, la mandataria sostuvo una reunión bilateral con el presidente de Vietnam, Tô Lâm, en el hotel donde se hospeda en Shenzhen. Ambos dialogaron sobre comercio y sobre la organización de las próximas ediciones de la APEC.

Sheinbaum plantea llevar hospitales inteligentes a México

Sheinbaum busca incorporar a México el modelo de hospitales inteligentes con inteligencia artificial tras recorrer un centro médico en China. (Captura de pantalla)

La presidenta recorrió un hospital chino con capacidad para 1 mil 500 pacientes, donde médicos especialistas utilizan inteligencia artificial como apoyo en diagnósticos y tratamientos. El centro también emplea robots para trasladar análisis de sangre y medicamentos entre distintas áreas.

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“Es un hospital de mil quinientos pacientes que son atendidos de una manera, además de humana, con los médicos especialistas, también utilizando la inteligencia artificial y los mejores equipos. Muy, muy impresionante”, declaró Sheinbaum tras la visita.

La mandataria señaló que el sistema de salud chino tiene niveles de atención primaria, secundaria y terciaria, como el mexicano. Destacó la capacidad del hospital y afirmó que busca llevar ese modelo al país.

Sheinbaum acordó con el embajador de China en México, quien la acompañó durante la gira, y con médicos del hospital establecer una relación para incorporar avances científicos a México.

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En la víspera, la presidenta se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y acordó ampliar los vínculos bilaterales. México y Canadá mantienen tensiones comerciales con Washington mientras está pendiente la renovación del T-MEC.

Sheinbaum invita a Xi Jinping a visitar México durante la APEC de 2028

Claudia Sheinbaum invitó al presidente chino Xi Jinping a visitar México en 2028 para dar seguimiento a proyectos de cooperación científica y ambiental. (Gobierno de México)

La mandataria también tuvo su primera reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, a quien invitó a visitar México en 2028. Según relató la mandataria, ambos hablaron de cooperación científica y académica, asuntos ambientales, agricultura, salud y hospitales inteligentes desarrollados con inteligencia artificial.

China participa en el desarrollo de trenes que actualmente se construyen en México. Los dos gobiernos también buscan elevar las exportaciones mexicanas al mercado chino, desde aguacate hasta tequila.

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En 2027 se cumplen 55 años de relaciones diplomáticas entre México y China. Sheinbaum dijo que pidió a Xi Jinping un panda para el Zoológico de Chapultepec como parte de ese vínculo.