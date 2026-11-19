La infusión de tomillo con limón que puede aliviar la irritación de garganta durante un resfriado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El tomillo combinado con limón en una infusión caliente puede ayudar a calmar la irritación de garganta que acompaña a un resfriado común. La planta contiene timol y carvacrol, compuestos con propiedades antisépticas que se usan desde hace siglos en remedios tradicionales para afecciones respiratorias leves.

En Alemania, el tomillo cuenta con aprobación oficial como tratamiento complementario para la tos, la bronquitis y las infecciones de las vías respiratorias altas. Esta planta contiene sustancias que ayudan a relajar los músculos de la tráquea y reducen la inflamación local en la garganta.

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Propiedades del tomillo frente a los síntomas del resfriado

El tomillo pertenece a la familia de las lamiáceas y crece en climas mediterráneos, aunque hoy se cultiva en huertos y macetas de distintas regiones. Sus hojas y flores concentran aceites esenciales responsables de buena parte de sus efectos beneficiosos.

Una preparación sencilla, sin cafeína, que combina el efecto balsámico del tomillo con el aporte cítrico del limón. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre sus componentes activos destacan el timol, el carvacrol, el p-cimeno, el borneol y el geraniol, además de flavonoides y ácidos fenólicos. A estos compuestos se les atribuye una acción balsámica y expectorante, relacionada con el alivio de la tos asociada al resfriado.

La planta también posee propiedades antiespasmódicas, que ayudan a relajar los músculos involuntarios, incluidos los de las vías respiratorias. Esta acción puede traducirse en una disminución de la tos seca que suele acompañar a los primeros días de un cuadro gripal.

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El uso tradicional del tomillo no se limita a la infusión. También se emplea en gargarismos y enjuagues bucales para tratar molestias localizadas en la garganta, así como en vahos e inhalaciones para despejar las vías respiratorias congestionadas.

El aporte del limón en esta preparación

El limón suma a la infusión un contenido de vitamina C y ácidos orgánicos que le dan su característico sabor cítrico. Esta fruta se ha usado tradicionalmente para aliviar molestias de garganta y como apoyo durante los cuadros de resfriado común.

El agua tibia con limón ayuda a mantener la garganta hidratada, lo cual resulta útil cuando existe sequedad o irritación provocada por la tos. El calor de la bebida, combinado con la acidez suave del cítrico, puede generar una sensación de alivio inmediato al tragar.

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Una combinación de hierbas y cítricos que puede acompañar los síntomas leves del resfriado sin sustituir la atención médica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta fruta también se asocia con un efecto astringente leve, que contribuye a reducir la inflamación superficial de las mucosas. Por eso, el limón suele añadirse a múltiples remedios caseros pensados para los primeros síntomas de un resfriado.

La combinación de tomillo con limón resulta además en una bebida sin cafeína ni teína, ya que el tomillo no proviene de la planta del té. Esto permite consumirla en cualquier horario, incluso antes de dormir, sin que interfiera con el descanso.

Diversos estudios coinciden en que el tomillo puede aportar un alivio sintomático en casos de tos y molestias leves de garganta, aunque los efectos dependen directamente del tipo de preparación utilizada. Una infusión casera no equivale a un extracto concentrado ni a un aceite esencial.

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El tomillo suele considerarse seguro cuando se usa en las cantidades habituales de una infusión o como condimento en las comidas diarias. Sin embargo, los preparados medicinales concentrados requieren mayor precaución y, en algunos casos, supervisión profesional.

Los compuestos de esta planta mediterránea se usan desde hace siglos como apoyo frente a la tos y las molestias respiratorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda evitar las dosis medicinales elevadas durante el embarazo y la lactancia, así como en personas que toman medicamentos anticoagulantes o que presentan alergia conocida al tomillo. El aceite esencial de esta planta nunca debe ingerirse por cuenta propia ni aplicarse directamente sobre la piel o las mucosas.

La infusión puede acompañar el proceso de recuperación de un resfriado, pero no sustituye la consulta médica cuando los síntomas se intensifican, persisten por varios días o se presentan junto con fiebre alta, dificultad para respirar o dolor intenso al tragar.

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Cómo preparar la infusión en casa

Calentar 250 mililitros de agua hasta el punto de ebullición.

Agregar una cucharada de tomillo fresco o una cucharadita de tomillo seco.

Retirar del fuego y tapar el recipiente para conservar los aceites esenciales.

Dejar reposar entre 10 y 15 minutos.

Colar la infusión para retirar las hojas.

Añadir el jugo de medio limón recién exprimido.

Incorporar una cucharadita de miel, opcional, para suavizar el sabor.

Consumir tibia, en una o dos tazas al día como máximo.