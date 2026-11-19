Claudia Sheinbaum concluye sus actividades en APEC 2026, en China. (Gobierno de México)

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Claudia Sheinbaum aseguró que los acuerdos alcanzados con China durante su gira por Shenzhen no afectarán la relación de México con Estados Unidos, al cierre de su participación en la Reunión de Líderes Económicos de la APEC 2026.

“No va a afectar la relación de México con Estados Unidos. Nosotros tenemos, como saben, un tratado comercial con Estados Unidos. La integración económica de México y Estados Unidos es muy grande”, declaró durante una conferencia de prensa con su gabinete en Shenzhen.

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La presidenta detalló que México exporta 600,000 millones de dólares a Estados Unidos e importa de China alrededor de 200,000 millones.

La presidenta explicó que ambas relaciones se gestionan por separado, en mesas de trabajo distintas. “Con Estados Unidos hablamos de comercio, el tema de seguridad, migración, otros temas que son cotidianos en nuestra relación con Estados Unidos, además de todos los demás temas que tenemos con ellos”, dijo.

La mandataria descartó que México busque un tratado de libre comercio con China, al considerar que la relación comercial actual, sumada a los memorándums firmados, es suficiente para profundizar la cooperación.

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Avances con Trump: aranceles 232 y cita en Mar-a-Lago

Sobre su reunión con Donald Trump en Shenzhen, la mandataria evitó dar detalles por tratarse, dijo, de una conversación privada. “Lo que sí podemos decir es que ha habido una relación muy, muy estrecha de coordinación, de comunicación, de avance”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que el gobierno estadounidense busca reducir su déficit comercial con México, pese a que el país es el principal comprador de productos de Estados Unidos. Señaló que el equipo de Trump reconoce el papel de México en las exportaciones de electrónicos vinculadas al crecimiento de los centros de datos y la inteligencia artificial en ese país.

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“Ha quedado claro para el equipo del presidente Trump que el boom que tiene hoy Estados Unidos en inteligencia artificial y la construcción de centros de datos han hecho que México se vuelva un centro muy importante para este proceso de exportación”, afirmó.

Sobre los aranceles 232, dijo que las negociaciones van “muy avanzadas”. “A nosotros nos interesa mucho la reducción de aranceles y para ello hemos venido trabajando, pues ya durante prácticamente año y medio”, sostuvo sobre lo que buscará plantear en Mar-a-Lago en diciembre.

Sheinbaum confirmó además que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá sigue vigente. “El T-MEC continúa porque es algo que, como lo he mencionado, se firmó por los tres congresos en su momento”, dijo, y explicó que el mecanismo de revisión se da a los seis años, con continuidad por defecto de diez años, prorrogable hasta dieciséis.

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Los memorándums firmados con China, sector por sector

Claudia Sheinbaum hizo un balance final sobre su visita a la cumbe APEC. (Capturas de pantalla)

Por otro lado, Sheinbaum calificó la relación con China como una “nueva era”, respaldada por memorándums de entendimiento firmados durante la visita en distintas áreas. En materia ambiental, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, detalló un acuerdo de cooperación en cambio climático, economía circular y tratamiento de residuos sólidos.

En energía, la secretaria Luz Elena González informó sobre un memorándum para cooperación técnica en tecnología termosolar, aprovechamiento geotérmico, almacenamiento térmico y en baterías, además de redes inteligentes de transmisión.

“Nos van a apoyar con las mejores prácticas en esta materia para poder instalar una planta termosolar en nuestro país con la mejor tecnología”, explicó.

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La titular de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, detalló un acuerdo para el intercambio de jóvenes mexicanos y chinos por periodos de doce meses, así como colaboración en matemáticas y biotecnología. Mencionó que diez matemáticos mexicanos ya trabajan con contrapartes chinas en un proyecto que podría convertirse en un centro binacional de estudio de las matemáticas, además de un grupo de biotecnólogos desarrollando proteínas con función de antibióticos para plagas del maíz.

El canciller Roberto Velasco informó que ambas cancillerías firmaron un memorándum de cooperación internacional enfocado en educación, ciencia e innovación, con un grupo de trabajo que busca convertirse en un fondo conjunto para movilidad estudiantil. “México vino aquí a reiterar una idea de cooperación para el desarrollo”, afirmó.

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En salud, el secretario David Kershenobich señaló que aún no se firma un memorándum, pero adelantó acuerdos de cooperación tras visitar un hospital de alta especialidad en Nanshan que aplica inteligencia artificial en sus procesos, y un centro de atención primaria en Huilai que combina medicina tradicional con medicina alópata.

En turismo, la secretaria Josefina Rodríguez reportó 36 hermanamientos turísticos vigentes y un crecimiento de 10% en el último mes, además de la expectativa de declarar 2027 como año del turismo entre ambos países.

Marcelo Ebrard, secretario de Energía, permanecerá en Asia después de la gira presidencial. El lunes sostendrá una reunión de alto nivel con su contraparte china para discutir temas de inversión y comercio, y el miércoles viajará a Hanói para participar en la reunión ministerial del TPAT, el tratado comercial que agrupa a distintas economías, entre ellas Vietnam.

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El oso panda, Perú y el Fondo Monetario Internacional, otros temas del cierre

Claudia Sheinbaum hizo un balance final sobre su visita a la cumbe APEC. (Capturas de pantalla)

Sheinbaum confirmó que solicitó a Xi Jinping un panda para el Zoológico de Chapultepec, como símbolo de la relación bilateral que se remonta a 1975, cuando México recibió una pareja de la especie y logró reproducirla, algo inusual fuera de China. Sobre la respuesta del gobierno chino, dijo: “Dijeron que lo iban a revisar y que iban a buscar que así sea”.

La presidenta también se reunió brevemente con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente de Chile, aunque no dio mayores detalles. Sobre su encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, la presidenta dijo que la funcionaria compartió una evaluación favorable sobre el desempeño de la economía mexicana, además de su visión sobre el impacto de la inteligencia artificial en la economía mundial. Mencionó que el economista mexicano Jesús Seade integra el consejo directivo del organismo, a propuesta del gobierno de México.

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