Juan Adrián “N”, alias “El Friker”, fue detenido en Tecate; las autoridades lo identifican como presunto operador del CJNG. (X)

Guardar

La detención de Juan Adrián “N”, alias “El Friker”, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tecate, Baja California, permitió a las autoridades asegurar a un hombre que contaba con tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado y a quien relacionan con el asesinato de cuatro integrantes de una familia en el fraccionamiento Escorial.

El hombre, de 29 años, fue capturado el martes 17 de noviembre durante un operativo de las Fuerzas de Coordinación Institucional, integrado por agentes estatales y municipales. La intervención ocurrió en la colonia Cuauhtémoc, después de que un sistema de lectura de placas detectó una camioneta con reporte de robo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con información publicada por el semanario ZETA, las áreas de inteligencia estatal identifican a “El Friker” como presunto integrante de la estructura del CJNG, con actividades delictivas en Tecate. Además de ese apodo, el detenido habría utilizado los nombres de Julián Adrián y Francisco Javier para identificarse.

La captura se produjo luego de una persecución en la que el sospechoso abandonó el vehículo e intentó escapar a pie. Durante el enfrentamiento con los uniformados, presuntamente sacó un revólver y apuntó contra ellos, por lo que los agentes repelieron la amenaza y lo hirieron en una pierna.

PUBLICIDAD

Así ocurrió la detención de “El Friker” en Tecate

El operativo comenzó cuando un arco lector de placas identificó una camioneta KIA Sorento modelo 2013, que circulaba con un reporte de robo activo. Tras detectar la unidad, agentes de la Coordinación Institucional localizaron el vehículo sobre la avenida Churubusco, en el cruce con Anáhuac Este, en la colonia Cuauhtémoc.

La captura de “El Friker” ocurrió después de una persecución en la colonia Cuauhtémoc, donde resultó herido en una pierna. (X)

Los policías marcaron el alto al conductor, pero este intentó evadirlos. Primero buscó alejarse a bordo de la camioneta y después descendió para continuar la huida a pie, con dirección a un predio baldío cercano.

De acuerdo con la reconstrucción difundida por ZETA, cuando los agentes lograron acorralarlo, el hombre sacó un arma de fuego tipo revólver y apuntó contra los elementos de seguridad. Los uniformados respondieron a la amenaza y le provocaron una lesión por impacto de bala en una pierna, con lo que consiguieron someterlo.

PUBLICIDAD

En la misma intervención fue detenida María Lizbeth “N”, de 29 años, quien viajaba como acompañante en la camioneta. La mujer también quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Las tres órdenes de aprehensión y el asesinato de una familia

Una vez asegurado, los agentes verificaron los datos biométricos y los nombres con los que se identificaba en las plataformas de seguridad. La consulta permitió establecer que Juan Adrián “N” contaba con tres órdenes de aprehensión activas por el delito de homicidio calificado, emitidas entre octubre y noviembre de 2026.

Las autoridades también lo relacionan con el asesinato de cuatro personas de una misma familia en el fraccionamiento Escorial, en Tecate. Entre las víctimas se encontraban una abuela, su hija y dos nietos; uno de estos últimos habría cumplido recientemente 18 años.

PUBLICIDAD

El detenido contaba con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado y es señalado por su presunta relación con el asesinato de una familia en el fraccionamiento Escorial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El señalamiento coloca a “El Friker” bajo investigación por uno de los hechos violentos registrados recientemente en el municipio. Sin embargo, la existencia de las órdenes de aprehensión y los señalamientos de las áreas de inteligencia no representan por sí mismos una sentencia condenatoria.

La información difundida hasta el momento no detalla las circunstancias en que ocurrió el ataque contra la familia ni precisa cuál habría sido la participación específica del detenido en cada uno de los homicidios por los que es requerido.

El presunto vínculo con el CJNG en Baja California

La captura también representa un golpe contra un presunto operador del CJNG en Tecate, municipio donde las autoridades estatales ubican actividades de esta organización criminal.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la información de inteligencia citada por ZETA, Juan Adrián “N” era identificado como parte de la estructura del grupo delictivo y como un presunto generador de violencia en la zona. No obstante, hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre su posición dentro de la organización ni sobre posibles mandos a los que respondía.

El aseguramiento ocurrió en el marco de las labores de coordinación entre corporaciones estatales y municipales para detectar vehículos con reporte de robo y ubicar a personas con mandamientos judiciales pendientes.

Tras la detención, tanto “El Friker” como la mujer que lo acompañaba quedaron bajo custodia de las autoridades correspondientes. La Fiscalía General del Estado deberá dar seguimiento a las investigaciones y a las órdenes de aprehensión por homicidio calificado.

PUBLICIDAD

Por ahora, el caso se mantiene centrado en los tres mandamientos judiciales contra Juan Adrián “N” y en la presunta relación que las autoridades establecieron entre el detenido, el CJNG y el asesinato de cuatro integrantes de una familia en Tecate.