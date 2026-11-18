Varios hombres forman una fila frente a una ventanilla de atención médica gratuita de vasectomías en un hospital público de la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Aunque muchos hombres suelen temer a este procedimiento, para muchos otros representa una tranquilidad, sobre todo para quienes han tomado la decisión de no tener hijos o quienes sienten que su familia ya se encuentra completa.

Es por ello que muchos consideran la opción de someterse a este proceso el cual los especialistas señalan que es sumamente sencillo y sin muchas consecuencias para el paciente.

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Sin embargo, los costos en el sistema privado pueden hacer que muchos se desistan de realizarlo, ya que una vasectomía puede costar entre 10 mil y 15 mil pesos mexicanos.

Es por eso que el Instituto Mexicano del Seguro Social pone a disposición de los ciudadanos una jornada una jornada gratuita que se lleva a cabo cada año durante el mes de noviembre.

Si estas interesado en esta opción aquí te decimos cómo, dónde y cuándo acceder a este servicio gratuito.

Un grupo de hombres acude a un centro de salud para acceder a las jornadas gratuitas de vasectomía en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jornada de vasectomía gratuita en CDMX: fecha y requisitos

La jornada gratuita de vasectomía sin bisturí del IMSS se realiza del 17 al 27 de noviembre de 2026 en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 33 El Rosario, en avenida Renacimiento sin número, Unidad Habitacional El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.

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El servicio está abierto tanto a derechohabientes como a personas sin seguridad social.

Para conocer horarios disponibles y confirmar la atención, se puede acudir al área de Planificación Familiar de la unidad o llamar al 55 32 16 88 22.

Por ahora esta es la única sede confirmada ni nuevas fechas de jornadas gratuitas en CDMX para este año.

Requisitos y preparación

Para acceder, el IMSS señala como condiciones habituales:

Tener 18 años o más .

Solicitar el procedimiento de manera voluntaria y recibir orientación o consejería sobre su carácter permanente.

Contar con historia clínica, exploración física y valoración médica.

Firmar el consentimiento informado , con dos testigos.

Llevar INE y, de ser posible, la Cartilla Nacional de Salud.

Acudir con un desayuno ligero y, de preferencia, acompañado por una persona adulta.

Si se vive con diabetes, hipertensión, alteraciones de coagulación u otra condición médica, consultar antes al personal de Planificación Familiar: podrían requerirse estudios o control médico previo.

El IMSS indica que los hombres sanos generalmente no necesitan estudios de laboratorio antes de la vasectomía.

Tras el procedimiento, se debe realizar un estudio de semen después de alrededor de 25 eyaculaciones para confirmar la ausencia de espermatozoides; mientras tanto, se recomienda usar otro método anticonceptivo.

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vasectomía IMSS

¿En qué consiste la vasectomía?

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente para hombres. Consiste en bloquear o cortar los conductos deferentes, que transportan los espermatozoides desde los testículos hacia el semen.

En la técnica sin bisturí, el médico aplica anestesia local y hace una pequeña punción en el escroto para localizar ambos conductos, seccionarlos y sellarlos o ligarlos.

Contrario a lo que algunos hombres suelen temer, no afecta la producción de testosterona, las erecciones, el orgasmo ni la eyaculación: el semen sigue presente, pero deja de contener espermatozoides una vez que se confirma el éxito del procedimiento.

Se realiza de manera ambulatoria, por lo que la persona vuelve a casa el mismo día. No protege contra infecciones de transmisión sexual; el condón sigue siendo necesario si existe riesgo de ITS.

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¿Cuánto dura?

La intervención suele durar entre 15 y 30 minutos, aunque la estancia completa en la unidad médica puede ser mayor por el registro, la valoración previa y las indicaciones posteriores.

La molestia, inflamación leve o sensibilidad en los testículos puede durar alrededor de una semana. Muchas personas retoman trabajos de oficina al día siguiente, aunque las actividades que implican esfuerzo físico requieren más tiempo de reposo.

Efectos esperables y posibles complicaciones

Después de la cirugía es frecuente presentar:

Dolor leve, sensibilidad, moretón e inflamación en el escroto.

Molestia durante las erecciones los primeros días.

Pequeñas cantidades de sangre en el semen durante las primeras eyaculaciones.

Un pequeño bulto por acumulación de espermatozoides, llamado granuloma espermático, que usualmente no representa un problema y puede desaparecer solo.

Las complicaciones son poco frecuentes, pero incluyen infección de la herida, sangrado o hematoma —acumulación de sangre en el escroto—, inflamación o infección del epidídimo y dolor testicular persistente.

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También existe una posibilidad baja de falla: el procedimiento no se considera efectivo hasta que un análisis de semen confirme la ausencia de espermatozoides o la presencia de cantidades residuales aceptadas por el médico.

El personal médico prepara instrumental quirúrgico y material estéril junto a un esquema anatómico de los conductos deferentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados postoperatorios

Guardar reposo relativo durante las primeras 24 a 48 horas.

Usar calzón ajustado o suspensorio durante alrededor de una semana, para dar soporte al escroto.

Aplicar compresas frías envueltas en tela durante periodos cortos los primeros días, si el médico lo indica.

Tomar los analgésicos prescritos. No automedicarse con anticoagulantes o antiinflamatorios sin consultarlo.

Evitar cargar peso, practicar deporte o hacer ejercicio intenso durante una a dos semanas, o hasta recibir autorización médica.

Evitar relaciones sexuales y masturbación por al menos una semana, o el periodo que señale el personal médico.

Mantener la herida limpia y seca conforme a las instrucciones recibidas.

Acudir a la revisión y entregar la muestra de semen en el plazo señalado.

La vasectomía no funciona de inmediato. Se debe usar condón u otro método anticonceptivo hasta que el espermatograma confirme que ya no hay espermatozoides.

El CDC recomienda hacer ese análisis entre las 8 y 16 semanas posteriores; el IMSS indica realizarlo después de las primeras 25 eyaculaciones.

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