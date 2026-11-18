Intocable anuncia su Texicano Tour 2027 con 21 conciertos programados en Estados Unidos, México y Puerto Rico. (Good l Music)

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Intocable anunció su Texicano Tour 2027, una gira de 21 conciertos que comenzará el 20 de febrero en Chicago y recorrerá ciudades de Estados Unidos, México y Puerto Rico. La agrupación llevará al escenario una propuesta centrada en las influencias tejanas y mexicanas que moldearon su sonido durante más de tres décadas.

La preventa de boletos comenzará el 19 de noviembre a las 10:00, según la hora local de cada ciudad. La venta general estará disponible desde el viernes 20 de noviembre a la misma hora mediante el sitio oficial grupointocable.com.

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El Texicano Tour 2027 tendrá fechas en Estados Unidos, México y Puerto Rico

La primera escala del itinerario será la Credit Union 1 Arena de Chicago. Después, la banda viajará a Nashville y Atlanta antes de continuar por California, con actuaciones programadas en Fresno, Los Ángeles, San José, Indio, San Diego y Sacramento.

El recorrido también incluye una presentación en Tucson, Arizona, y dos funciones durante junio: una en Miami, Florida, y otra en San Juan, Puerto Rico. El tramo final estará concentrado en varias ciudades mexicanas.

La gira llegará a Guadalajara en mayo y luego pasará por Mexicali y Tijuana. En octubre, Intocable tiene previstas fechas en Puebla, Toluca, Querétaro, León y San Luis Potosí, mientras que Monterrey será la última parada anunciada, el 6 de noviembre.

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Los recintos para varias de las presentaciones en México todavía no fueron confirmados. La agrupación adelantó que próximamente se sumarán nuevas ciudades en Estados Unidos, México y otros destinos internacionales.

Estas son las fechas difundidas hasta ahora para el Texicano Tour 2027:

20 de febrero: Chicago, Illinois, Credit Union 1 Arena.

27 de febrero: Nashville, Tennessee, The Pinnacle.

28 de febrero: Atlanta, Georgia, Gas South Arena.

5 de marzo: Fresno, California, Save Mart Center.

6 de marzo: Los Ángeles, California, Intuit Dome.

19 de marzo: San José, California, SAP Center.

20 de marzo: Indio, California, Fantasy Springs Resort & Casino.

2 de abril: San Diego, California, Pechanga Arena.

3 de abril: Tucson, Arizona, AVA Amphitheater.

15 de mayo: Guadalajara, México, recinto por anunciar.

4 de junio: Mexicali, México, recinto por anunciar.

5 de junio: Tijuana, México, recinto por anunciar.

11 de junio: Miami, Florida, James L. Knight Center.

12 de junio: San Juan, Puerto Rico, Coca-Cola Music Hall.

28 de agosto: Sacramento, California, Golden 1 Center.

8 de octubre: Puebla, México, recinto por anunciar.

9 de octubre: Toluca, México, recinto por anunciar.

15 de octubre: Querétaro, México, recinto por anunciar.

16 de octubre: León, México, recinto por anunciar.

23 de octubre: San Luis Potosí, México, recinto por anunciar.

6 de noviembre: Monterrey, México, recinto por anunciar.

La venta general de boletos para la gira comienza el 20 de noviembre a través de la página web del grupo.

El concepto Texicano recupera las raíces de la agrupación

El nombre de la gira refleja el vínculo entre las raíces mexicanas de los integrantes y su crecimiento en Texas. La propuesta reúne sonidos del norteño y el conjunto tradicional con influencias del country, el rock y el pop.

Para el grupo, esa mezcla no nació de una búsqueda deliberada por crear un género distinto. Surgió de la música que escuchaban en sus hogares y de una vida cotidiana atravesada por canciones en inglés y español, además de las tradiciones mexicanas.

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“Nunca nos propusimos fusionar diferentes géneros ni crear un sonido nuevo”, expresó Ricky Muñoz, vocalista de Intocable. El artista señaló que esos estilos musicales no eran mundos separados para los integrantes, sino parte de una misma identidad.

“Texicano no es mitad de nada. Es la totalidad de todo lo que nos ha formado”, afirmó Muñoz. El cantante sostuvo que el espectáculo buscará transmitir un recorrido por la cultura de la banda y no limitarse a una selección de canciones.

La gira evocará elementos asociados con las comunidades fronterizas, las carreteras texanas y las tradiciones familiares transmitidas entre generaciones. El acordeón, las narrativas del country, la energía del rock y las melodías pop formarán parte de ese planteamiento.

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El grupo cerrará el Cultura Tour antes de iniciar la gira de 2027

Intocable se encuentra en la etapa final de su Cultura Tour, que comenzó en febrero y tuvo fechas en Estados Unidos y México. La nueva serie de conciertos abrirá un capítulo posterior en la trayectoria de la agrupación.

Entre las actuaciones recientes del grupo figura su presentación de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México. La celebración por la Independencia de México reunió a más de 300 mil personas en el Centro Histórico y concluyó sin incidentes reportados por las autoridades.

El conjunto subió al escenario a las 21:45 para interpretar una primera parte de su repertorio, que incluyó temas como “Fuerte no soy”, “¿Y todo para qué?”, “Perdedor”, “Enséñame a olvidar”, “Eres mi droga” y “Sueña”.

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Luego del Grito de Independencia, Ricky Muñoz volvió al escenario para continuar con la presentación. “Es poesía pura”, dijo el vocalista sobre la noche ante el público reunido en la plaza.

El cantante también agradeció el respaldo recibido a lo largo de los años. “No se imaginan lo que significa esta noche para nosotros”, expresó durante el concierto, antes de destacar la relación de la banda con México.

La agrupación despide su Cultura Tour tras convocar a más de 300 mil asistentes en el Zócalo de la Ciudad de México. (Captura de pantalla @GobMex)

El club oficial ofrecerá preventas y encuentros con la banda

Los seguidores de Intocable podrán sumarse al Club Oficial de Fans, una iniciativa que dará acceso a preventas de boletos, oportunidades de encuentros con los integrantes, descuentos y otros beneficios.

La venta de membresías empezará el jueves 19 de noviembre a las 10:00, según la hora local. La agrupación indicó que el programa ofrecerá experiencias especiales para que los fanáticos se acerquen a su historia y a sus músicos.

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Fundada en 1990 en Zapata, Texas, la banda fue creada por Ricky Muñoz y René Martínez. A lo largo de su carrera, consolidó una propuesta que combina música tejana, norteña y baladas modernas.

La trayectoria del grupo incluye dos premios Grammy, obtenidos por los álbumes Íntimamente y Classic, además de otros reconocimientos. Intocable también cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

El Texicano Tour 2027 reunirá esa historia musical con un concepto dedicado a las experiencias culturales que definieron a la agrupación. La gira comenzará en febrero y extenderá su calendario hasta noviembre, con nuevas fechas todavía por anunciar.

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