La técnica concentra la limpieza con champú en la raíz para evitar el desgaste de las puntas y las longitudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El método japonés de lavado capilar propone cuidar el cuero cabelludo como una extensión de la piel del rostro y tratar el frizz desde su origen: la limpieza, la hidratación y el secado. La técnica prioriza el agua templada, los masajes suaves y la menor fricción posible sobre la fibra.

El encrespamiento aparece cuando la cutícula, la capa externa del cabello, se abre o pierde parte de sus lípidos protectores. Entonces, la humedad ambiental penetra con mayor facilidad, la fibra se hincha y los mechones pierden alineación.

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El método japonés busca evitar ese proceso con una rutina que no se limita al producto de acabado. La propuesta empieza antes de la ducha y termina con el cabello completamente seco, protegido del calor y de la humedad.

El cuero cabelludo se limpia sin castigar las longitudes

La base de esta técnica es sencilla: el champú debe concentrarse en el cuero cabelludo, donde se acumulan sebo, restos de productos y células muertas. Las longitudes no necesitan una fricción intensa, ya que la espuma que baja durante el aclarado suele bastar para limpiarlas.

La American Academy of Dermatology recomienda adaptar la frecuencia de lavado al nivel de grasa y al tipo de cabello. Una melena seca, rizada o gruesa puede necesitar menos lavados que un cabello liso con raíces muy oleosas.

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El método japonés no plantea una frecuencia universal. Su objetivo es que cada lavado sea suficiente, respetuoso y acorde a las necesidades de la piel, sin caer en limpiezas agresivas que eliminen por completo la lubricación natural.

Un cuero cabelludo limpio, pero no reseco, puede ayudar a mantener una producción de sebo más equilibrada. Esa grasa natural cumple una función protectora sobre la fibra, aunque el exceso también puede atraer suciedad y obligar a lavados más frecuentes.

El cepillado previo reduce nudos y evita fricción bajo el agua

Antes de mojar el cabello, la rutina incluye un cepillado suave para deshacer nudos y retirar parte de los residuos acumulados. También permite distribuir el sebo desde la raíz hacia medios y puntas, donde puede actuar como lubricante natural.

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En cabellos ondulados o rizados, este paso exige precaución. Un cepillo rígido usado en seco puede alterar la forma del rizo y aumentar la rotura, por lo que conviene usar los dedos, un peine de dientes anchos o cerdas muy suaves.

El agua debe estar templada, en un rango de 35 a 38 °C. Una temperatura demasiado elevada puede resecar la piel, alterar la barrera cutánea y favorecer una cutícula más porosa, con mayor tendencia a absorber humedad del ambiente.

La preparación también requiere mojar bien todo el cabello antes de aplicar el champú. Cuando la fibra está completamente empapada, parte de la suciedad se desprende y el producto se distribuye con mayor facilidad.

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El cepillado previo y el uso de agua templada protegen la barrera cutánea antes del lavado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El champú se emulsiona y el masaje se hace con las yemas

El siguiente paso consiste en colocar el champú en las manos, añadir un poco de agua y frotarlo hasta obtener una espuma ligera. Esa emulsión se reparte sobre distintas zonas del cuero cabelludo, sin descargar todo el producto en un único punto.

El masaje se realiza con las yemas de los dedos y movimientos circulares. Las uñas no deben intervenir, porque pueden irritar la piel o producir pequeños daños en una zona que ya puede ser sensible por la acumulación de grasa, descamación o sequedad.

La técnica suele avanzar desde la nuca hacia la coronilla y los laterales de la cabeza. Algunos rituales incorporan cepillos masajeadores de silicona, que ayudan a distribuir la espuma sin ejercer una presión excesiva.

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Este método evita arrastrar el champú de forma repetida por medios y puntas. La razón es que las longitudes, sobre todo si están teñidas, decoloradas o expuestas al calor, pueden perder hidratación y lípidos con más facilidad que la raíz.

Los aceites y las mascarillas apuntan a reforzar la cutícula

El cabello posee una capa externa formada por escamas superpuestas. Cuando esas estructuras se mantienen alineadas, la fibra refleja mejor la luz y ofrece una superficie menos vulnerable al vapor de agua.

La pérdida de componentes grasos naturales, como el ácido 18-metileicosanoico, puede volver al cabello más permeable. Por eso, las rutinas inspiradas en Japón suelen optar por fórmulas de limpieza suaves y tratamientos que aportan lípidos.

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Los acondicionadores y las mascarillas se aplican de medios a puntas. En el caso de cabellos muy secos o rizados, pueden extenderse por una mayor parte de la melena para facilitar el desenredado y reducir el roce entre las hebras.

Los llamados hair packs suelen incorporar ceramidas, proteínas hidrolizadas y aceites vegetales. Su función es suavizar la superficie capilar, mejorar la sensación de elasticidad y reducir la apariencia de porosidad.

El aceite de camelia, conocido como tsubaki, ocupa un lugar tradicional en el cuidado japonés. Aplicado en cantidades moderadas, puede alisar visualmente la cutícula y formar una capa que dificulta la entrada de humedad ambiental.

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No todos los cueros cabelludos reaccionan igual a los aceites. En personas con raíz muy grasa o con tendencia a la obstrucción folicular, el uso previo al champú debe ajustarse con moderación o evitarse si genera pesadez e incomodidad.

La rutina descarta la fricción con toallas ásperas y propone retirar el exceso de agua mediante presión suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La toalla no debe frotar el cabello mojado

La etapa posterior al aclarado define buena parte del resultado. El cabello húmedo está más hinchado y vulnerable, por lo que retorcerlo o frotarlo con una toalla áspera puede levantar la cutícula y favorecer el frizz.

La rutina japonesa propone retirar primero el agua con las manos, mediante una presión suave. Después, se envuelve el cabello en una toalla de microfibra o en una camiseta de algodón liso.

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El objetivo no es restregar, sino presionar. Esa diferencia reduce la fricción y ayuda a conservar la forma natural de ondas y rizos, que suelen perder definición cuando se manipulan con fuerza.

Tras retirar gran parte de la humedad, se puede aplicar una leche capilar, un sérum o una pequeña cantidad de aceite ligero. El producto debe repartirse con mayor atención en las zonas más secas y porosas.

El secador se usa con aire templado y dirección descendente

El secado no se considera un trámite final, sino una fase decisiva para controlar el encrespamiento. Dejar el cabello húmedo durante muchas horas puede favorecer la fragilidad de la fibra y generar molestias en el cuero cabelludo.

El secador debe mantenerse a 15 o 20 centímetros de distancia. Primero se trabaja sobre las raíces, sin fijar el aire demasiado tiempo en un mismo sector, y luego se continúa hacia medios y puntas.

La boquilla debe apuntar de arriba hacia abajo, desde la raíz en dirección a las puntas. Este gesto acompaña la disposición natural de la cutícula y ayuda a que las escamas queden más alineadas.

El aire excesivamente caliente puede deshidratar la fibra y aumentar su vulnerabilidad. Por eso, la propuesta prioriza una temperatura media, movimientos constantes y protectores térmicos cuando se usa calor.

Al final, una ráfaga de aire frío durante 30 a 60 segundos ayuda a fijar el acabado. El cambio de temperatura contribuye a estabilizar la forma lograda durante el secado y disminuye los cabellos sueltos en la superficie.

Pasos del método japonés para reducir el encrespamiento capilar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una rutina adaptable para distintos tipos de cabello

El método puede ajustarse a cada textura. Las melenas rizadas necesitan más hidratación y menos manipulación en seco, mientras que los cabellos finos requieren cantidades moderadas de aceites para no perder volumen.

En el cabello decolorado o sometido a tratamientos químicos, las mascarillas y los productos sin enjuague pueden ser útiles porque la cutícula suele presentar mayor porosidad. Aun así, ningún producto compensa por completo la exposición repetida a temperaturas altas.

La rutina tampoco sustituye la consulta médica ante síntomas persistentes como picor, descamación intensa, inflamación, caída marcada o lesiones en el cuero cabelludo. En esos casos, el cuidado cosmético debe acompañar las indicaciones de un especialista.

La propuesta japonesa no promete eliminar el frizz en todos los contextos. El clima, la genética, la forma de la fibra y el historial de tratamientos influyen en el resultado final.

Su aporte está en cambiar gestos cotidianos: lavar la raíz sin maltratar los largos, evitar el agua demasiado caliente, no frotar con la toalla y secar con una técnica que proteja la cutícula. Esa suma de hábitos puede dejar el cabello más manejable y menos expuesto a la humedad.