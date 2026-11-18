El exconsejero presidente del INE participó en una charla sobre libertad de expresión (Cuartoscuro)

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Lorenzo Córdova, extitular del Instituto Nacional Electoral (INE), reveló a qué cargo busca ser candidato en medio de las críticas en su contra por pertenecer al nuevo partido SOMOS, que ha sido relacionado desde el gobierno federal con las irregularidades y presuntos actos de corrupción del caso Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del mismo organismo electoral.

En conferencia de prensa, junto con tres extitulares del INE y del extinto Instituto Federal Electoral: José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdez, Lorenzo Córdova fue cuestionado sobre si busca competir en las elcciones 2027.

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Sin embargo, respondió que a lo único que aspira es “reunir los méritos para poder ser candidato al premio Universidad Nacional”.

los extitulares del Instituto Federal Electoral (IFE) y del INE respondieron a las críticas sobre la presunta motivación política de sus posicionamientos frente a la situación del organismo electoral.

Lorenzo Córdova y su participación en SOMOS

Córdova admitió que existe una intención política detrás del documento difundido por los cuatro exresponsables electorales, aunque la delimitó a la defensa de la institucionalidad democrática y al rechazo de lo que calificó como tendencias autoritarias.

“Claro que hay una intencionalidad política detrás de este documento. Esa intencionalidad política es defender la institucionalidad electoral y a la democracia”, sostuvo el exconsejero presidente del INE.

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El exfuncionario agregó que las interpretaciones sobre motivaciones distintas son “mera especulación”. También explicó que forma parte de SOMOS y coordina un centro de estudios democráticos para aportar elementos a las decisiones de la dirigencia partidista.

Según Córdova, ese trabajo busca evitar la improvisación en las definiciones políticas del partido. También señaló que preparan insumos para una futura agenda legislativa, en caso de que SOMOS consiga representación parlamentaria.

Ante la pregunta directa sobre una eventual postulación, respondió con ironía: “Mi única aspiración es algún día poder haber reunido los méritos para poder ser candidato al Premio Universidad Nacional”.

José Woldenberg y el origen del IFE

José Woldenberg, exconsejero presidente del IFE, recordó que el instituto surgió después de la elección federal de 1988 y del conflicto postelectoral que siguió a esos comicios.

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Woldenberg afirmó que el gobierno y las oposiciones entendieron entonces que el país no podía celebrar otra elección federal bajo las mismas reglas e instituciones que, en su opinión, fallaron ese año.

El exconsejero explicó que el IFE, transformado en INE en 2014, nació con el objetivo de recuperar la confianza ciudadana en los procesos electorales.

Mencionó que cada una de las etapas del sistema busca dar certeza sobre el conteo de los sufragios: desde el padrón electoral hasta los cómputos finales.

Para Woldenberg, la autoridad electoral no debe definir quién gana o pierde una contienda. Esa decisión, dijo, corresponde a los votos depositados por la ciudadanía en las urnas.

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El exconsejero presidente planteó que la confianza no se crea por decreto, sino que es resultado de una construcción social. Señaló que esa credibilidad se formó de manera gradual durante las últimas décadas.

Como ejemplos, citó la normalización de las alternancias en distintos niveles de gobierno y la convivencia de varias fuerzas políticas en los congresos.

También recordó que la Constitución establece un límite a la sobrerrepresentación entre votos y escaños. Afirmó que ninguna fuerza obtuvo, durante varios años, una mayoría absoluta de los votos.

El Consejo General del INE y la búsqueda de consensos

Woldenberg consideró que los recientes escándalos de corrupción han desgastado la confianza en el INE. A partir de esa premisa, defendió que la institución necesita autoridades legales y legítimas que generen credibilidad entre todas las fuerzas políticas.

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El exconsejero presidente señaló que México requiere elecciones para renovar los cargos de gobierno y legislativos, pues las fuerzas políticas han aceptado esa vía como la fórmula legal y legítima para acceder al poder.

Su planteamiento para el próximo nombramiento de la presidencia del Consejo General del INE fue respetar las reglas establecidas en la ley y buscar, en la etapa final del proceso, un acuerdo entre todas las bancadas de la Cámara de Diputados.

Woldenberg sostuvo que ese consenso serviría para recuperar la confianza en la presidencia del órgano de dirección electoral.

También propuso analizar una remodelación del Consejo General. Argumentó que algunos consejeros fueron designados en procesos que, según su exposición, excluyeron a los partidos de oposición.

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“La brújula debería ser cómo recuperamos la confianza para todos, hacia todo el espectro político”, afirmó.

Leonardo Valdés, exconsejero presidente del IFE, ubicó su participación política en el debate que siguió a la iniciativa de reforma electoral presentada en 2022 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Valdés sostuvo que aquella propuesta eliminaba al INE, a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), al Servicio Profesional Electoral y a parte de la estructura legal e institucional construida para organizar los comicios.

El exfuncionario cuestionó también la propuesta de elegir por voto popular a las consejerías electorales. La comparó con la elección de jueces y aludió a los “acordeones” que, dijo, marcaron ese proceso.

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A partir de ese debate, organizaciones de la sociedad civil buscaron a exconsejeros presidentes del IFE para conocer su postura sobre la reforma, relató Valdés.

El exconsejero recordó una mesa redonda con Woldenberg y Ugalde, en la que expresaron su rechazo a la iniciativa. Lorenzo Córdova no participó porque entonces aún encabezaba el INE.

Valdés señaló que, después de esa coyuntura, el Frente Democrático Nacional le pidió colaborar en la elaboración de alternativas para mejorar las leyes electorales.

Ese trabajo, dijo, se integró a la movilización conocida como marea rosa, que utilizó la consigna “El INE no se toca” frente a la propuesta de reforma.

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Valdés afirmó que la movilización derivó en la constitución de un nuevo partido político. Explicó que recibió el encargo de coordinar la comisión responsable de redactar sus documentos básicos.

El exconsejero presidente detalló que elaboraron la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos conforme a los requisitos establecidos en la legislación electoral.

Valdés aseguró que, de los numerosos artículos incluidos en esos documentos, solo uno no fue aprobado: el primer artículo de los estatutos, que correspondía al nombre inicialmente propuesto para el partido.

El exfuncionario atribuyó ese rechazo a una instrucción para impedir que se aceptara la denominación planteada en un inicio.

Haber sido titulares del IFE e INE no quita los derechos políticos

Woldenberg señaló que haber trabajado en el IFE o el INE no cancela los derechos políticos de quienes integraron esas instituciones.

El exconsejero presidente sostuvo que los exfuncionarios tienen garantizado por la Constitución y la ley el derecho a participar políticamente como consideren conveniente, ya sea mediante la militancia, sin afiliación partidista o a través del voto.

No obstante, Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, afirmó que desde su salida del instituto en 2007 se dedica a la academia y la consultoría.

Ugalde dijo que no ha sido integrante de un partido político y aseguró que tampoco pretende serlo en el futuro.

El exconsejero explicó que no acudió de manera presencial a la conferencia porque reside desde hace un año y medio en Boston, donde desarrolla actividades académicas en la Universidad de Harvard.

Aunque sostuvo que puede volver a México, descartó interés en una candidatura. “Mi pasión, mi profesión es la academia, la enseñanza, la investigación y la consultoría”, expresó.

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