La estudiante mexicana Xóchitl Cruz figura junto a sus reconocimientos académicos y al sistema de calentamiento de agua con materiales reciclados que diseñó en Chiapas. (Jesús Avilés )

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Xóchitl Guadalupe Cruz López cursaba su último año en el preescolar cuando subió por primera vez a un escenario a hablar de ciencia. Era una exposición sobre el xoloitzcuintle frente a un público, y no tembló. Casi una década después, a los 17 años, recuerda ese momento con la misma calma con la que explica cómo construyó un calentador solar con botellas de plástico, mangueras y cristales sacados de un refrigerador viejo.

Ese calentador, al que bautizó “Baño Calientito”, calienta hasta 40 litros de agua a casi 70 grados centígrados sin electricidad, gas ni leña. Lo diseñó para las familias de su comunidad, donde las temperaturas bajas durante gran parte del año y la falta de recursos económicos obligan a muchas personas a bañarse con agua fría o a quemar leña, con las enfermedades respiratorias y la deforestación que eso trae.

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“Me di cuenta de que era un problema que afectaba a muchas personas y que yo podía hacer algo al respecto”, dice Xóchitl a Infobae México en exclusiva. El primer prototipo lo armó con materiales a su alcance: botellas pintadas de negro para absorber el calor del sol, madera, mangueras y los cristales de ese refrigerador. El sistema usa circulación natural para llevar el agua caliente a un depósito, sin bombas ni mecanismos eléctricos.

El “Baño Calientito” llega a Palacio Nacional

La historia del invento tomó otro rumbo cuando el influencer Alexis Omman publicó sobre el proyecto y pidió al gobierno federal que apoyara a Xóchitl. La publicación se viralizó y, días después, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la recibió en Palacio Nacional. El gobierno federal ahora la respalda para obtener la patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

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También se abrió otra puerta. Durante la reunión con Sheinbaum, Xóchitl mencionó que su sueño es ser médica cirujana, y eso llegó a oídos de la Universidad de Harvard. “Hasta donde tengo entendido, es para darme una oportunidad de poder presentar el examen en Harvard, es un tema que está viendo Alexis, él nos lo va mandando la información”, explica con cuidado, sin dar nada por hecho.

De crear un calentador solar a los 8 años a conocer a Sheinbaum: la historia de Xóchitl Guadalupe.

Antes de que todo esto ocurriera, tenía en mente tres opciones para estudiar medicina:

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Universidad Autónoma de Chiapas (Unach)

Ahora, con todas estas oportunidades a su alcance, evalúa “ver en dónde me conviene más, ver también nuevas oportunidades, todo lo que ofrecen en forma de educación”, antes de iniciar en agosto de 2027 sus estudios en medicina.

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La ciencia empezó en el preescolar, con un programa de la UNAM

Xóchitl no llegó a la ciencia por accidente. Llegó porque un día, cuando estaba en el preescolar, integrantes del Programa Adopte un Talento (PAUTA), vinculado a la UNAM, visitaron su escuela y ofrecieron la oportunidad de que niñas y niños conocieran el mundo de la ciencia a través de juegos y acompañamiento especializado. La científica se interesó y recibió el apoyo de sus papás. “A partir de ahí me di cuenta de que todo este trayecto de la ciencia es muy bonito, porque no se trata solo de investigar, sino también de hacer experimentos”, recuerda.

Xóchilt narra sus inicios en la ciencia con el programa PAUTA. (Infobae)

Los años siguientes acumuló proyectos: un perfume sin irritantes elaborado con aromas de nardo, floripondio y rosas mediante arrastre de vapor; investigaciones sobre el uso de redes sociales durante la pandemia, la conservación de humedales de montaña en San Cristóbal y la violencia infantil en Chiapas.

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En 2018, con ocho años, se convirtió en la primera niña en recibir el Reconocimiento ICN a la Mujer, otorgado por el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. En 2020, la revista Time la incluyó entre las jóvenes inventoras y visionarias destacadas en el Foro Económico Mundial de Davos.

“No se rindan”: su mensaje desde Chiapas

Desde los ocho años, cuando comenzó a darse a conocer, Xóchitl escuchó voces que ponían en duda su autonomía. “¿Qué va a saber esa niña de hacer esas cosas? No más seguro que sus papás la estén obligando”, recuerda que decían. Asegura que esos comentarios nunca la afectaron: sus padres siempre le insistieron en que ninguna carrera está limitada por el género y que la apoyarían en lo que decidiera.

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Esa misma convicción la llevó a ver más allá de su propio caso. Señala que en Chiapas hay muchos niños y jóvenes con iniciativa para desarrollar proyectos similares, pero que la falta de apoyo y de capacitación docente, especialmente en zonas rurales, limita sus posibilidades.

Xóchitl opina sobre la importancia de impulsar a las infancias y adolescentes en México. (Infobae)

La estudiante reprochó también la escasez de recursos y programas de desarrollo que permitan a las infancias en México desarrollar sus talentos. Aun así, dice sentirse orgullosa de “poder poner en alto el nombre de San Cristóbal, Chiapas, en todas las participaciones a las que voy”.

En su rutina diaria encuentra un respiro: convive con sus tres perros, un momento que, según explica, le permite ordenar ideas cuando se siente abrumada.

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Hoy trabaja en perfeccionar el calentador para que retenga el calor por más tiempo. Se imagina en cinco años cursando las etapas finales de la carrera de medicina, con el “Baño Calientito” ya instalado en varias comunidades o estados. Lo que espera, cuando el invento llegue a los hogares, es sencillo: “que las personas me digan si en realidad les ayuda o que me agradezcan”.

Mensaje final de Xóchitl a los jóvenes mexicanos. (Infobae)

Antes de despedirse, lanza una invitación a otros jóvenes: “No se rindan, sigan adelante, todos los sueños se pueden cumplir; a sus familias, apóyenlos mucho, porque en realidad su apoyo es muy importante para nosotros porque es algo que de verdad nos hace querer seguir adelante”.

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