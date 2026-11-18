Cándido Guerrero, aspirante morenista a la coordinación municipal de Xochistlahuaca, y su acompañante Tranquilino Gómez, fueron asesinados a balazos Fotos: Facebook

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Cándido Guerrero, aspirante del partido Morena a la coordinación municipal de Xochistlahuaca, en el estado de Guerrero, fue asesinado a balazos durante la noche del martes 17 de noviembre de 2026 en la comunidad de Arroyo Grande, en la región Costa Chica. El ataque ocurrió después de que participó en actividades con habitantes de localidades indígenas, en medio del proceso interno para integrar los comités de defensa de la transformación.

En la agresión también fue atacado Tranquilino López, quien acompañaba al aspirante. Las versiones sobre el horario del crimen difirieron: una lo ubicó cerca de la medianoche y otra alrededor de las 21:30 horas, cuando ambos viajaban en una camioneta.

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Guerrero se había inscrito como aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la transformación en Xochistlahuaca, cargo interno de Morena vinculado con la definición de candidaturas municipales. Antes del ataque, acudió a una reunión con habitantes de Cozoyoapan, una localidad indígena del mismo municipio.

Otra versión indicó que Guerrero regresaba de una asamblea informativa realizada en Arroyo Grande cuando hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba. El hecho habría ocurrido en un paraje ubicado entre Arroyo Grande y Junta de Arroyo Grande, conocido como Arroyo Zarco.

El ataque ocurrió un mes después del homicidio de Arturo Marín Acevedo

El asesinato de Cándido Guerrero ocurrió un mes después de otro ataque contra un aspirante morenista en la Costa Chica. El 17 de octubre de 2026, Arturo Marín Acevedo fue asesinado a balazos mientras viajaba con su esposa por una de las avenidas principales de Cuajinicuilapa, cabecera de ese municipio.

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Marín realizaba actividades de precampaña para buscar la coordinación de los comités de defensa de la transformación de Cuajinicuilapa. Su esposa resultó herida durante la agresión, ocurrida en un municipio vecino a Xochistlahuaca.

Cándido Guerrero también era conocido como “Comandante Tigre” y se identificaba como integrante de Morena en el pueblo amuzgo de Guerrero. La alcaldesa de Xochistlahuaca, María Rojas Pineda, lo reconoció como uno de sus compañeros de lucha y señaló que el aspirante había difundido en redes sociales su intención de buscar la coordinación municipal.

Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La edil informó que elementos del Ejército y de la Guardia Nacional realizaron operativos de seguridad en la zona desde el martes, con el objetivo de localizar a los presuntos responsables. También indicó que su administración brindó facilidades para que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico Forense y se practicara la necropsia de ley.

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Diputadas cuestionaron la falta de un plan de seguridad electoral

El asesinato fue mencionado durante la comparecencia de Anacleta López Vega, encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, ante el Congreso de Guerrero. La funcionaria acudió como parte de la Glosa del Quinto Informe de la gobernadora Evelyn Cecilia Salgado Pineda.

Durante la sesión, la diputada del PAN Irene Servín y la legisladora de Movimiento Ciudadano Ericka Lurhs reclamaron que el Gobierno estatal no había dado a conocer un plan de seguridad para prevenir agresiones durante el proceso electoral. Servín aludió al homicidio ocurrido en la Costa Chica al cuestionar la falta de acciones oficiales.

“Hoy mataron a otro (precandidato) en la Costa Chica y no vemos acciones del Gobierno”, declaró la legisladora panista durante la comparecencia. El señalamiento se produjo mientras el Congreso revisaba los resultados de la administración estatal en materia de gobierno.

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El ataque contra Guerrero se registró mientras Morena desarrollaba sus procesos internos para definir coordinaciones municipales en Guerrero. Tanto él como Marín Acevedo participaban en esa ruta partidista antes de ser asesinados a balazos en municipios de la Costa Chica.