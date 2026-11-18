La presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario Xi Jinping en Shenzhen. (Gobierno de México)

Guardar

Una fotografía durante la cena de líderes en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) ha llamado la atención de los usuarios en redes sociales, por la posición en el que están acomodados los mandatarios de varias partes del mundo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum ocupa uno de los lugares más visibles en primera fila junto a sus homólogos Donald Trump y Xi Jinping, quienes actualmente son dos de los jefes de Estado más influyentes a nivel global.

PUBLICIDAD

¿Quiénes se encuentran en la fotografía de líderes del APEC?

Líderes en el APEC 2026. (@GobiernoMX)

A través de la imagen publicada en la cuenta oficial de X del Gobierno de México, se puede apreciar a la mandataria mexicana al frente, cerca del presidente de China, Xi Jinping y su esposa, Peng Liyuan, quienes aparecen en el centro de la fotografía.

Dentro de los mandatarios presentes también se encuentran:

Primera fila

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, junto a la primera dama Kim Hye-kyung

El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, junto a la primera dama Liza Araneta-Marcos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin

El presidente de Vietnam, Tô Lâm, junto a su esposa Ngô Phương Ly

El sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori

El presidente de Chile, José Antonio Kast, junto a su esposa María Pía Adriasola

Segunda fila

El fundador de Acer y representante de Taiwán, Stan Shih

El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape

El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon

El primer ministro de Canadá, Mark Carney

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese

El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, junto a su esposa Thananon Niramit

El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong junto a su esposa Loo Tze Lui

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi

El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee

La cena forma parte de la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que reúne a las 21 economías integrantes, la cual se realiza del 17 al 19 de noviembre bajo la presencia del país asiático.

El video muestra a varios mandatarios y representantes internacionales situados sobre una alfombra roja para una fotografía grupal. Al fondo se observa una pantalla con un paisaje urbano y el letrero APEC China. Entre las figuras visibles en el escenario se encuentran dirigentes como Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin, junto a otras personalidades políticas organizadas en dos filas frente a la cámara.

Sheinbaum es recibida con “Cielito Lindo” en la cena internacional

Claudia Sheinbaum, fue recibida con la melodía de “Cielito Lindo” a su llegada a la cena de líderes de la APEC 2026, ofrecida por el mandatario chino en Shenzhen. De acuerdo a los reportes y videos difundidos por los asistentes, el tema fue interpretado por una orquesta de cámara.

PUBLICIDAD

Una orquesta de cámara que amenizó el evento interpretó esta emblemática canción cuando la presidenta mexicana llegó al Centro Internacional de Intercambio de Shenzhen, donde fue recibida por Xi Jinping, quien la saludó acompañado de su esposa, Peng Liyuan.

La propia mandataria compartió en sus redes sociales una publicación del momento, en la que se aprecia a los músicos ubicados detrás de ella mientras se desarrollaba la bienvenida. En plataformas digitales circularon mensajes que describían el momento como si la melodía hubiera sido entonada por los presentes, pero tanto los medios consultados como el material publicado por Sheinbaum muestran que se trató de una interpretación instrumental.

PUBLICIDAD