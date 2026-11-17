Guardar

Shenzhen (China), 17 nov (EFE).- Las tensiones comerciales y las guerras de Ucrania e Irán marcarán desde este miércoles la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen, cuyo plato fuerte será una inédita reunión trilateral entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia.

Ese encuentro entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin tendrá lugar este jueves, y se espera que entre los asuntos a abordar figuren las guerras en Irán y Ucrania o la no proliferación del armamento nuclear.

PUBLICIDAD

De hecho, la Casa Blanca ya anticipó que Trump planteará ese último asunto en la reunión con los jefes de Estado de las otras dos principales potencias nucleares del planeta, aunque también rebajó las expectativas sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo al respecto.

"No esperamos llegar a ningún acuerdo. Es una primera conversación, una primera introducción para reducir el número de armas nucleares", explicó a la prensa un funcionario estadounidense, mientras que el Kremlin aseguró que el encuentro podría tener un "efecto terapéutico para la situación internacional".

PUBLICIDAD

Por su parte, China destacó el carácter "pionero" del cara a cara tripartito y, si bien no quiso desgranar los temas que se abordarán, sí indicó que los mandatarios intercambiarán opiniones sobre cómo preservar la paz mundial y promover la "estabilidad estratégica" entre potencias.

En cualquier caso, el foro de Shenzhen va mucho más allá de esta cita: la APEC aglutina a más de una veintena de países que representan a buena parte del comercio global, y servirá como termómetro para la coyuntura económica y política a nivel mundial.

PUBLICIDAD

A la cita acudirán mandatarios latinoamericanos, todos ellos aterrizados ya en Shenzhen: la mexicana Claudia Sheinbaum, que debuta en este foro pese a llevar más de dos años en el puesto, y dos presidentes que han asumido el cargo en los últimos meses como el chileno José Antonio Kast y la peruana Keiko Fujimori. Todos ellos mantuvieron hoy reuniones oficiales con Xi.

Máxima atención también sobre las especulaciones que apuntan a que a la lista de dignatarios podría sumarse el líder norcoreano, Kim Jong-un, y un posible encuentro con Trump y Putin, extremo que Moscú no ha descartado pero que Pekín ha eludido confirmar.

PUBLICIDAD

China acoge por tercera vez la cita de líderes de la APEC tras hacerlo en 2001, en Shanghái, y en 2014, en Pekín, y ahora escoge como escenario Shenzhen, cara visible del éxito del aperturismo chino desde los ochenta y convertida hoy en día en un importante polo tecnológico a nivel global gracias a empresas como Tencent, Huawei o DJI, lo que le ha valido el apodo del 'Silicon Valley' del gigante asiático.

De hecho, la APEC acoge esta semana una cumbre empresarial con la participación de más de un centenar de las 500 compañías más importantes del mundo según la clasificación de la prestigiosa revista Fortune.

Entre los principales temas que Pekín busca promover durante su presidencia del foro figuran la reivindicación del libre comercio frente a los aranceles, un aumento de la conectividad regional o la búsqueda de nuevos motores de crecimiento como la inteligencia artificial (IA).

PUBLICIDAD

Acerca de esto último, y más allá de la citada trilateral, los focos estarán sobre Xi y Trump después de que Washington restringiese la venta de chips y servidores de IA a países acusados de hacer de puente para la llegada a China de chips prohibidos, como Singapur o Tailandia, ante el escándalo que le costó el puesto al fundador del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, Jensen Huang.

En las últimas semanas se barajaba la posibilidad de que Shenzhen fuese el escenario de la firma de una nueva prórroga para una tregua comercial que finaliza en enero, pero algunos expertos temen ahora que las vertientes del caso Nvidia vuelvan a agriar los lazos entre las dos principales potencias económicas del mundo. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo) (informe a cámara)