El episodio revivió la historia entre ambos, casados entre 2004 y 2006, en medio de reclamos que persisten dos décadas después. (Instagram/@bobbylariosfans)

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El domingo 16 de noviembre, antes de la eliminación en La Granja VIP 2026, los nominados recibieron mensajes de sus seres queridos y Niurka Marcos reaccionó con molestia al video que Bobby Larios envió a Ivonne Montero, su compañera dentro del reality. El intercambio reavivó la historia entre la vedette y su expareja, una de las relaciones más mediáticas del espectáculo mexicano de los años 2000.

Rafa Mercadante recibió un mensaje de su novia para animarlo, mientras que Niurka vio un video de su prometido Bruno. El que generó controversia fue el de Bobby Larios, quien pidió a Ivonne Montero que no permitiera que otras personas apagaran su luz y continuara adelante en la competencia.

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Al escuchar el mensaje, Niurka reaccionó con un comentario dirigido a Bobby Larios, lo que provocó risas entre los presentes en el foro. “Qué chifle a su madre”, expresó. El gesto recordó el matrimonio que ambos sostuvieron entre 2004 y 2006, una de las relaciones más comentadas del medio artístico en esa década.

La pareja se conoció en 2003 durante las grabaciones de Velo de novia, producción de Juan Osorio, entonces esposo de Niurka. El romance generó polémica desde el inicio porque la actriz lo comenzó tras separarse del productor.

Bobby Larios defendió su cercanía con Ivonne Montero y rechazó que su mensaje haya tenido como destinataria a su exesposa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Bobby Larios niega haber mencionado a Niurka en su mensaje

Tras la transmisión, Bobby Larios habló sobre la polémica en una transmisión en vivo y, entre risas, respondió a los comentarios que surgieron por su mensaje a Ivonne Montero. El actor aclaró que nunca mencionó directamente a Niurka ni a otra persona.

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“Yo jamás en la vida dije el nombre de fulano, fulana. Dije ‘rémoras’, otra persona se puso el saco y pues obviamente le quedó a esa persona. Yo jamás dije el nombre de este personaje. Puedo decir cualquier nombre, pero no dije el nombre de nadie”, declaró Bobby Larios.

El actor sostuvo que su mensaje no estaba dirigido de manera explícita a su expareja, aunque reconoció que alguien pudo sentirse aludido por sus palabras. También reiteró el cariño que siente por Ivonne Montero y explicó por qué decidió enviarle un mensaje de apoyo.

“Mi apoyo 100% para Ivonne Montero, es una gran amiga mía desde hace más de 20 años. Tú sabes que en este tipo de evento hay estrategias, hay gente que le incomodas, cuando eres amenaza para muchas personas te empiezan a insultar para que tú te caigas y esta mujer le quedó a esta persona”, dijo Larios.

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Romina Marcos también estalló contra Bobby Larios

La vedette interrumpió la transmisión con un comentario contra su expareja, mientras Romina Marcos lo acusó de buscar protagonismo a costa de su madre. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Romina Marcos, hija de Niurka, asistió al foro de La Granja VIP y, tras ver el mensaje de Bobby a Ivonne Montero, lanzó una crítica directa contra el actor.

“Toda la vida solo ha figurado cuando está cerca de mi mamá. O sea, solo cuando estuvo con mi mamá figuró. De ahí en fuera nadie ha vuelto a escuchar de él. Y entonces ahora viene a apoyar a Ivonne, que se notó que bajita la mano quería tirarle a mi mamá”, expresó Romina Marcos.

La hija de la vedette cuestionó además por qué el actor fue elegido para dar apoyo a una participante cuando el formato del programa está reservado a familiares directos. “¿Por qué no un familiar de Ivonne o algo así? O sea, aquí todos están recibiendo la pareja, el papá, los hijos, los amigos. ¿Y por qué el exnovio de una participante?”, dijo.

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Niurka y Bobby Larios se casaron en febrero de 2004 y el matrimonio concluyó en 2006. Tras la separación, la actriz descartó una reconciliación y expresó su deseo de permanecer sola después de nueve años de relaciones consecutivas, primero con Juan Osorio y después con Larios.