La intérprete mexicana compartió las imágenes de la prueba de sonido ante los señalamientos en redes sociales que acusaban falta de coordinación y escasa preparación para el recital masivo. (Especial )

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Thalía difundió imágenes de sus ensayos con Karol G para responder a las críticas sobre una presunta falta de preparación en su presentación junto a la colombiana en el Estadio GNP Seguros.

El concierto del viernes 13 de noviembre reunió a 65 mil personas en la alcaldía Iztacalco. La presentación marcó el retorno de la cantante a los escenarios de la capital del país tras una década de ausencia.

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La propia artista compartió en su cuenta de Instagram el material de la prueba de sonido previa a la apertura de puertas. En las imágenes apareció junto a la cantante colombiana sobre la pasarela del escenario, ambas con ropa abrigadora y micrófonos inalámbricos mientras repasaban las canciones del espectáculo.

Entre las fotografías que publicó, la intérprete mostró su preparación en camerinos sentada mientras utilizaba una mascarilla nebulizadora. El tratamiento suministró vapor a las cuerdas vocales para contrarrestar la altitud y las bajas temperaturas registradas en la Ciudad de México.

La artista difundió su rutina previa en camerinos para responder a los cuestionamientos sobre su desempeño vocal y la confección de su atuendo durante el espectáculo en la Ciudad de México. (Especial )

Thalía exhibió las pruebas de sonido en el Estadio GNP Seguros

El material divulgado por la estrella mexicana encaró los señalamientos que surgieron tras la primera fecha del tour internacional de Karol G.

Cientos de videos captados por los asistentes detonaron cuestionamientos sobre la sincronía y el desempeño en directo de la cantante mexicana.

En plataformas digitales, múltiples usuarios aseguraron que las cantantes no coordinaron sus intervenciones y se pisaron las líneas al interpretar los temas.

Thalía regresó a cantar en Ciudad de México invitada por Karol G (@SoyOscarGM_/ X)

Expresiones como “3 minutos más de ensayo o soundcheck no le hubieran venido mal” circularon de manera constante durante el fin de semana.

Otras publicaciones afirmaron que las intérpretes lucían desorientadas sobre el entarimado del recinto. Parte de los comentarios señaló: “Si hubieran ensayado antes no se verían tan perdidas. Lástima no estar sincronizadas”.

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La publicación de la cantante generó reacciones inmediatas entre sus seguidores. Varios usuarios escribieron en la misma serie de imágenes: “Queremos el audio del ensayo”, con la intención de contrastar las condiciones acústicas de la preparación con lo sucedido frente a la multitud.

Karol G y Thalía compartieron en el escenario en Ciudad de México durante su paso con el 'Viajando por el mundo Tropitour' (@thalia/X)

Las críticas señalaron fallas de afinación y uso de pistas pregrabadas

El bloque musical conjunto integró los temas “Piel morena”, “Amor a la mexicana” y “A quién le importa”. La selección formó parte del homenaje que la anfitriona preparó para honrar a quien identificó en grabaciones infantiles como su principal referente musical.

El rendimiento vocal de la invitada concentró los mayores reclamos en redes sociales, asistentes al recital afirmaron que la cantante tuvo tropiezos para sostener el tono y seguir la velocidad de las pistas instrumentales.

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Parte de la audiencia acusó el empleo de pistas de apoyo mal coordinadas para tapar errores de entonación. Otros asistentes atribuyeron los problemas a deficiencias en el retorno de audio de la producción dentro del inmueble de Iztacalco.

El desenvolvimiento corporal sobre la plataforma principal también recibió cuestionamientos. Varios mensajes reprocharon la falta de soltura durante las coreografías que acompañaban los arreglos de mariachi.

Ambas artistas interpretan a dueto el clásico tema ranchero acompañadas por mariachi y bailarines con sombreros tradicionales de charro. (Ricardo Téllez/Infobae México)

El bustier dorado fue confeccionado a mano por la cantante mexicana

La indumentaria elegida para la velada abrió otro frente de debate en plataformas digitales. Diversos internautas cuestionaron el diseño frente al traje charro blanco con motivos patrios que portaba la intérprete colombiana.

La pieza portó una carga retrospectiva directa hacia 1997, año en que la artista presentó el tema “Amor a la mexicana” en Televisión Española con un corsé decorado con dos guitarras de madera sobre el pecho.

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Aquel diseño definió la imagen promocional de su discografía en esa década. La recreación en tono dorado para el Estadio GNP Seguros buscó conectar con la estética visual de la gira actual y con la infancia de la propia anfitriona, quien creció como seguidora de esa etapa musical.

La cantante mexicana muestra el proceso artesanal con el que decoró las guitarras de su atuendo antes de subir al escenario del Estadio GNP Seguros. IG: thaliahqofficial

Ante las críticas en redes, la intérprete compartió el proceso de confección de las piezas ornamentales. La cantante elaboró de manera artesanal los instrumentos decorativos antes del recital para entregarlos como obsequio a su colega sobre el escenario.

La primera fecha del espectáculo contrastó con la presentación del sábado 14 de noviembre. Durante esa segunda función, la participación de Belinda con las canciones “Ángel”, “Bella traición” y “Luz sin gravedad” recibió la aprobación de los asistentes.

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El tercer concierto programado para el domingo 15 de noviembre debió posponerse para este martes 17 de noviembre por problemas de salud de la anfitriona, derivados del desgaste físico durante sus presentaciones en el país.