El Legado de Rafael Mercadante definió el primer movimiento de la tabla de nominados en la semana 11 de La Granja VIP. (Captura de pantalla YouTube)

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Mario “Mono” Osuna es el primer nominado de la semana 11 en La Granja VIP. Rafael Mercadante utilizó El Legado, el poder que conservó tras su salida del reality, para colocarlo directamente en la tabla de nominados, con lo que quedó fuera del Juego de Capataz y en riesgo de abandonar la competencia.

La decisión se conoció la noche de este lunes 16 de noviembre, durante la gala en la que Julio Camejo se coronó Capataz de la semana por tercera ocasión. Ivonne Montero terminó en segundo lugar, mientras que Kevyn “Bicolor” Contreras y Kunno ocuparon el tercer y cuarto puesto en la disputa por el liderazgo.

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Rafael Mercadante, eliminado el domingo anterior, se presentó para revelar el destino de El Legado. Antes de nombrar a Osuna, recibió comentarios de Kevyn Contreras, quien le dijo que lo extraña, e Ivonne Montero advirtió que posiblemente lo nominaría por enfrentamientos previos entre ambos.

El exgranjero explicó su jugada con una referencia directa a su alianza dentro de la casa. “Como sabes hermano, los disparejos seguimos apoyándonos. Esta fue una estrategia que buscamos, eres uno de los competidores más fuertes. Con esto busco darle una oportunidad a Kevyn y a Julio para que peleen por la capatacía”, explicó Mercadante.

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Osuna le respondió con un reclamo directo

Julio Camejo se corona Capataz por tercera vez mientras el poder que dejó Rafael Mercadante al salir coloca a un Granjero directo en riesgo de eliminación.(Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La reacción de Mario “Mono” Osuna llegó de inmediato. El Granjero cuestionó la decisión de su excompañero y la calificó de previsible, además de acusarlo de actuar bajo presión de terceros dentro de la competencia.

“Demasiado predecible, desde que llegaste y te conocí, dije ‘tiene carácter, personalidad’. Y hoy te vas para mí como un hombre tibio, muy manipulable. Yo vi cuando Julio te dijo que me dejaras de legado”, respondió Osuna ante Mercadante.

El mecanismo de El Legado le permite al participante eliminado dejar a un excompañero directamente en la tabla de nominados durante el primer día de la nueva semana. Esa decisión también le quita al afectado la posibilidad de participar en el Juego del Capataz de esa semana.

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Osuna no queda sin opciones para salvarse de la eliminación. El Granjero todavía puede disputar el Juego de Salvación, previsto para el jueves, siempre que no resulte sepultado antes en la dinámica de “Echar Tierra”.

Antes de su propia eliminación, Rafael Mercadante había ocupado el lugar de primer nominado en semanas anteriores por decisión de Azalia Ojeda, quien usó El Legado tras su salida de la competencia. El patrón se repite ahora con Mercadante como ejecutor del mismo poder.

Rafa Mercadante se convirtió en el décimo elimiando del reality. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Seis granjeros compitieron por el liderazgo de la semana 11

La gala del lunes reunió a Mario “Mono” Osuna, Julio Camejo, Kevyn “Bicolor” Contreras, Ivonne Montero, Kunno y Manelyk González en la disputa por la Capatacía. Mane y Kunno participaron en condición de Peones, mientras que los otros cuatro competidores llegaron como Granjeros.

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Julio Camejo y Mono Osuna buscaban su tercer triunfo en la prueba de liderazgo, mientras que Ivonne Montero y Kevyn Contreras todavía no habían ocupado el puesto de Capataz en ninguna semana anterior. El título otorga inmunidad, beneficios y el mando sobre la dinámica interna de la granja.

La gala también dejó reclamos cruzados en la dinámica de El Paredón y tensiones adicionales dentro de La Resistencia entre los participantes que continúan en competencia.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante