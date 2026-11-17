(Jesús Avilés/Infobae)

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Un audio filtrado este lunes 16 de noviembre coloca de nuevo a Rodolfo “Fofo” Márquez en el centro de la controversia: el influencer mexicano condenado a 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa apareció en una transmisión en vivo del streamer Bryan Paik, donde se le escucha conversando y riendo.

La grabación fue difundida por el periodista Antonio Nieto, quien publicó un clip acompañado del mensaje: “Fofo Márquez, jugando Fortnite desde prisión: el joven sentenciado a 17 años de cárcel goza de lo lindo”.

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El clip, aún disponible en la cuenta de Kick de BryanPaik07, muestra la partida activa de tres jugadores —BryanPaik07, RICHMCDUCK_OG y AG_moiii7v7—. En la conversación se escucha a Fofo Márquez incluso admitir que ya descargó GTA 6 en su consola PlayStation, ello mientras cumple sentencia en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Molino de Flores, en Texcoco, Estado de México.

Fofo activó su micrófono y lo reconocieron

En la grabación, una voz identificada como la de Fofo Márquez narra cómo tomó la decisión deliberada de hablar en el chat de voz del juego. Estaba conectado por Discord, pero el audio no funcionaba, así que optó por activar el micrófono directo del juego: “A ver, deja hablo, a ver si se dan cuenta, güey, o no”, se escucha decir.

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La reacción fue inmediata. “Se empezó a armar. No mames, entró Richan, Duke, el Fofo, güey”, dice entre risas. Según la misma conversación, miles de espectadores ingresaron a la transmisión en cuanto circuló la identidad del jugador. “La gente primero como que no sabía quién era ese: ‘¿Quién será ese güey?’”, agrega.

La charla derivó hacia otros videojuegos. Fofo Márquez aseguró incluso haber descargado GTA 6 y tener una consola PlayStation, aclarando que antes jugaba en Nintendo Switch. “No, yo solo me compré el Play por eso, porque yo jugaba en Switch, acuérdate”, dice en el audio.

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La transmisión dio de qué hablar por la polémica. En redes sociales, usuarios etiquetaron directamente a la Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) y a la Fiscalía del Edomex (@FiscaliaEdomex), exigiendo que las autoridades explicaran si el influencer tiene acceso a dispositivos electrónicos, conexión a internet o plataformas de videojuegos desde su celda.

Hasta el cierre de esta nota, ni la Secretaría de Seguridad ni la Fiscalía del Estado de México han emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

No es la primera vez: el historial de polémicas de Fofo Márquez dentro del penal

'Fofo' Márquez fue encontrado culpable por feminicidio en grado de tentativa Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Esta no es la primera ocasión en que el nombre de Fofo Márquez aparece vinculado con videojuegos desde prisión. En octubre de 2025, otro video lo situó en una partida de Fortnite durante una transmisión del streamer Jelty, generando una ola de cuestionamientos similar.

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En junio de 2025, el youtuber español Juan Carlos Domingo Ruiz, conocido como Dominguero, publicó en su canal de YouTube la grabación de una supuesta llamada que habría recibido de Márquez durante su estancia en el penal de Barrientos. En el audio, una voz identificada como la del influencer describía golpizas diarias, extorsiones que escalaron de dos a cinco millones de pesos y un presunto abuso sexual por parte de otro interno. “Ya no puedo, me quiero morir, ya no aguanto”, se escucha decir.

En marzo de 2026, un exinterno del Penal de Barrientos declaró públicamente que había visto a Márquez con un control de Xbox y un teléfono celular durante su estancia en ese centro. El testimonio no fue confirmado oficialmente, pero amplificó las dudas sobre las condiciones de reclusión del influencer.

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La autenticidad de la conversación no ha sido confirmada por la familia de Márquez ni por sus abogados. (Dominguero / YouTube)

En agosto de ese mismo año, imágenes que lo mostraban en una habitación provocaron especulaciones sobre una posible liberación anticipada. Días después se aclaró que el material había sido grabado antes de su detención, en febrero de 2024.

Márquez ingresó inicialmente al Centro Preventivo y de Readaptación Social Juan Fernández Albarrán, conocido como Penal de Barrientos, en Tlalnepantla. Fue trasladado al penal de Molino de Flores, en Texcoco, luego de que se filtrara un video donde custodios lo golpeaban.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México confirmó la autenticidad de ese video, destituyó a los custodios involucrados y a la directora del penal, y ordenó el traslado como medida preventiva.

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Rodolfo Márquez fue detenido en abril de 2024, dos meses después de agredir brutalmente a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial de Naucalpan. Las cámaras de seguridad registraron la agresión y las imágenes se viralizaron, provocando indignación a nivel nacional.

En enero de 2025 recibió una sentencia de 17 años y seis meses de prisión por el delito de feminicidio en grado de tentativa. Un tribunal del Estado de México confirmó esa condena en mayo de 2025.