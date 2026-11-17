El Partido del Trabajo exige a Morena una segunda encuesta estatal tras señalar el incumplimiento de los acuerdos en México. (Jovani Pérez)

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El Partido del Trabajo (PT) aseguró este lunes que existe un acuerdo nacional con Morena para realizar una segunda encuesta en Nuevo León durante la primera semana de diciembre, en la que se medirán el diputado local petista Jesús Elizondo y la morenista Clara Luz Flores, designada coordinadora estatal de la Cuarta Transformación desde el 28 de septiembre; sin embargo, la dirigencia estatal del partido guinda negó que ese pacto exista y sostuvo que su proceso interno ya cerró.

El PT advirtió que el resultado de la medición definirá el futuro de la coalición Morena-PT-PVEM rumbo a las elecciones de gubernatura de 2027. Si los acuerdos no se respetan, dijo Elizondo, el partido tiene la posibilidad de postular a su propio candidato.

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PT dice que la encuesta no repite el proceso interno de Morena

El Partido del Trabajo anunció una segunda encuesta en Nuevo León para la primera semana de diciembre entre el diputado Jesús Elizondo y la morenista Clara Luz Flores, mientras Morena niega que ese acuerdo exista. (@JesusElizondoS)

En conferencia de prensa en Monterrey, Elizondo estuvo acompañado por el senador y dirigente nacional petista Alberto Anaya. El diputado local sostuvo que la medición surgió en la Mesa Nacional de Candidaturas de la coalición y que contempló dos etapas desde el inicio: una primera encuesta organizada por Morena, y una segunda con procedimiento consensuado entre las fuerzas políticas.

“Esta encuesta no es una reposición del proceso de Morena: es la siguiente etapa del acuerdo, la que corresponde al Partido del Trabajo”, dijo Elizondo.

La encuesta mediría conocimiento, opinión negativa y un careo entre los dos perfiles, bajo metodología científica. Elizondo también propuso debates en sedes acordadas por ambas partes para que la ciudadanía contraste los perfiles antes de la medición.

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El partido petista precisó que no participó en el diseño ni en la vigilancia del proceso interno de Morena de septiembre, por lo que no avala ese resultado. Anaya señaló que en Nuevo León se requiere una visión que atienda la contaminación, el transporte público, la inseguridad y la falta de medicamentos en hospitales.

Elizondo se describió como economista con maestrías en el extranjero, becado en China y en el Reino Unido, y dijo haber sido el diputado local más joven de su legislatura, con trayectoria desde los 14 años como activista. “Yo no soy un improvisado en la política”, afirmó ante los medios.

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Morena descarta reabrir la contienda en Nuevo León

La dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, rechazó la versión del PT. En entrevista con ABC Noticias, sostuvo que el documento expedido por la Comisión Nacional de Elecciones del partido designa a Flores como coordinadora —no como finalista— y que eso cierra el proceso.

“El PT puede tener su postura muy respetable, pero ellos toman sus decisiones. Nosotros somos Morena”, expresó Alcocer a ABC Noticias.

La dirigente añadió que, de existir un acuerdo nacional como el que describe el PT, la dirigencia nacional habría informado al comité estatal. Dijo no creer que los órganos nacionales de Morena respalden la propuesta petista.

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Alcocer subrayó que las diferencias no deben poner en riesgo la alianza, pues PT, Morena y PVEM comparten los mismos intereses en la entidad. La designación de Flores, sin embargo, ya generó una fractura: el Partido Verde rechazó apoyarla desde el inicio y calificó la decisión como un “suicidio político” rumbo a 2027.

El patrón se repite en Michoacán y Zacatecas

Morena se rinde ante el PT: acuerdan repetir encuesta para definir candidatura de Michoacán. (Fotos: RS)

El episodio en Nuevo León no es el único. La semana previa, el coordinador de los diputados federales del PT, Reginaldo Sandoval, reclamó una segunda encuesta en Michoacán, donde su partido respalda al senador Raúl Morón frente a Carlos Torres Piña, designado por Morena como coordinador estatal.

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La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, desmintió ese acuerdo y calificó las declaraciones de Sandoval como afirmaciones que “faltan a la verdad”. El PT también empuja una segunda medición en Zacatecas bajo el mismo argumento de un pacto nacional no respetado.

Las precampañas para las elecciones de 2027 arrancan el 13 de diciembre, lo que convierte la primera semana de ese mes en la última ventana posible para realizar la medición que reclama el PT.

Clara Luz Flores llega con el peso del caso NXIVM

Morena define a Clara Luz Flores como su coordinadora en Nuevo León.

La designación de Flores no es la primera vez que su nombre aparece en una disputa por Nuevo León. En 2021 fue candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura y obtuvo alrededor de 14% de los votos, quedando en cuarto lugar detrás de Samuel García, de Movimiento Ciudadano; Adrián de la Garza, del PRI; y Fernando Larrazábal, del PAN.

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Su campaña de 2021 se vio golpeada por la difusión de un video en el que aparecía reunida con Keith Raniere, fundador de la organización NXIVM, condenado en Estados Unidos por delitos de explotación sexual, tráfico de personas y pornografía infantil.

Flores negó en un principio conocer a Raniere. Más tarde reconoció públicamente haber mentido, ofreció disculpas y sostuvo que tomó un curso de superación personal sin conocer las actividades ilícitas del grupo. El episodio fue utilizado por sus adversarios y generó cuestionamientos sobre su transparencia que persisten hasta hoy.

Flores nació en Monclova, Coahuila, en 1974 y reside en Nuevo León desde los 15 años. Fue alcaldesa de General Escobedo en tres periodos entre 2009 y 2020, militó en el PRI hasta febrero de 2020 y se incorporó después a Morena. También fue secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública entre 2022 y 2023, y diputada federal en 2024.

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