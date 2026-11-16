Boloñesa de garbanzos asados con verduras: la receta saludable que transforma el calabacín y la zanahoria en un plato irresistible

Un plato de cerámica contiene garbanzos asados cocinados con salsa de tomate y dados de calabacín y zanahoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cambiar los ingredientes de siempre por opciones vegetales puede dar lugar a preparaciones sorprendentes. La boloñesa de garbanzos asados y verduras sobre cintas de calabacín y zanahoria es una propuesta que combina ingredientes frescos con una salsa de consistencia espesa y sabores que recuerdan a las recetas tradicionales.

Los garbanzos aportan cuerpo a la preparación, mientras que las verduras asadas ofrecen una combinación de texturas y aromas. En lugar de utilizar espaguetis convencionales, esta receta apuesta por tiras de calabacín y zanahoria, una presentación colorida que permite disfrutar de los vegetales como protagonistas del plato.

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Además de ser una opción para quienes buscan reducir el consumo de carne, esta preparación permite incorporar legumbres y diferentes hortalizas en una misma comida. Su combinación de ingredientes la convierte en una alternativa interesante para variar el menú cotidiano sin renunciar a una salsa con personalidad.

¿Qué ingredientes se necesitan para preparar la boloñesa de garbanzos?

Un cuenco de cerámica contiene una preparación de boloñesa de garbanzos con trozos de calabacín y zanahoria en salsa de tomate. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para elaborar esta receta es importante contar con garbanzos, verduras y los ingredientes necesarios para conseguir una salsa sabrosa. Las cantidades pueden ajustarse de acuerdo con el número de comensales y el gusto personal.

Ingredientes principales:

Garbanzos cocidos.

Calabacines frescos.

Zanahorias.

Tomates maduros o tomate triturado.

Cebolla.

Ajo.

Pimiento rojo.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta al gusto.

Orégano.

Albahaca.

Pimentón dulce.

Para acompañar:

Perejil fresco para decorar.

Un poco de aceite de oliva adicional.

Los garbanzos son el ingrediente central de esta versión vegetal, ya que aportan consistencia y hacen que la salsa tenga una textura más sustanciosa. Por su parte, el tomate funciona como base para integrar los sabores de las verduras y las especias.

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El calabacín y la zanahoria sustituyen a las cintas de pasta tradicional. Para conseguir una presentación atractiva, conviene elegir piezas frescas, firmes y de buen tamaño, que permitan obtener tiras largas y uniformes.

¿Cómo preparar los garbanzos asados y la salsa boloñesa?

Un plato hondo contiene una preparación de boloñesa de garbanzos combinada con dados de calabacín y zanahoria sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer paso consiste en preparar los garbanzos. Si se utilizan cocidos, hay que escurrirlos y retirar el exceso de humedad con papel de cocina. Después, se colocan en una bandeja, se añade un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y pimentón dulce.

Paso 1. Precalentar el horno a 200 °C.

Paso 2. Distribuir los garbanzos en una bandeja sin amontonarlos.

Paso 3. Hornear durante aproximadamente 20 a 30 minutos, removiendo a mitad de cocción, hasta que estén dorados y ligeramente crujientes.

Paso 4. Mientras tanto, picar finamente la cebolla, el ajo y el pimiento rojo.

Paso 5. Calentar un poco de aceite de oliva en una sartén y sofreír la cebolla hasta que comience a transparentarse.

Paso 6. Incorporar el ajo y el pimiento, cocinar unos minutos y agregar el tomate triturado.

Paso 7. Condimentar con orégano, albahaca, sal y pimienta. Dejar cocinar a fuego medio hasta conseguir una salsa espesa.

Paso 8. Añadir los garbanzos asados y mezclar para que se integren con el tomate y las verduras.

Es importante no apresurar la cocción de la salsa, pues necesita tiempo para concentrar sus sabores. Si queda demasiado espesa, se puede incorporar un poco de agua para ajustar su consistencia.

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Cintas de calabacín y zanahoria: el toque final de la receta

Un cuenco hondo contiene una boloñesa vegetal de garbanzos asados con trozos de calabacín, zanahoria y salsa de tomate sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez lista la boloñesa, llega el momento de preparar la base vegetal. Para conseguir las cintas se puede utilizar un pelador de verduras o una mandolina. El objetivo es obtener láminas largas y delgadas que puedan enrollarse ligeramente al momento de servir.

Paso 1. Lavar y secar los calabacines y las zanahorias.

Paso 2. Retirar los extremos y cortar ambos vegetales en cintas finas.

Paso 3. Calentar una sartén con unas gotas de aceite de oliva.

Paso 4. Saltear primero las zanahorias durante unos minutos, ya que suelen necesitar más tiempo para suavizarse.

Paso 5. Incorporar el calabacín y cocinar brevemente para conservar su textura.

Paso 6. Añadir una pizca de sal y pimienta.

Para servir, colocar una porción de cintas de calabacín y zanahoria en cada plato y cubrir con la boloñesa de garbanzos asados. Finalmente, decorar con perejil fresco y un pequeño hilo de aceite de oliva.

El resultado es una preparación colorida, con una combinación de verduras suaves, garbanzos dorados y una salsa de tomate llena de sabor. Una manera diferente de disfrutar una boloñesa, demostrar que la cocina vegetal también puede ser abundante y convertir ingredientes cotidianos en una comida especial.

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