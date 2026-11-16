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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,37 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,21% respecto al precio de cierre anterior de 20,41 pesos mexicanos. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó una bajada del 2,08%, mientras que su variación interanual se sitúa en un descenso del -0,64%.

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El tipo de cambio del euro a peso mexicano ha experimentado una tendencia negativa durante los últimos cinco días, lo que refleja una creciente presión sobre la moneda mexicana. La volatilidad actual del 4,71%, inferior a la volatilidad de referencia del 6,72%, sugiere cierto grado de estabilidad en el mercado cambiario, a pesar de la tendencia bajista del tipo de cambio.