Ataque armado en panadería de Colima deja seis personas asesinadas y una herida

(Foto: Secretaría de Seguridad Pública Colima)

Durante las primeras horas de este martes 2 de septiembre se registró un ataque armado en una panadería ubicada en la capital del estado de Colima, el cual dejó como saldo seis personas asesinadas y una herida.

La agresión ocurrió al interior del establecimiento “El Pichón”, ubicado en la avenida Pino Suárez de la colonia Placetas, cuando sujetos armados ingresaron alrededor de las 6:00 horas y dispararon en contra de las personas que se encontraban en el sitio.

Tras recibir el reporte de detonaciones de arma de fuego en la panadería, fueron desplegados elementos de la Policía Estatal Preventiva para atender la emergencia.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informó que como resultado de la agresión armada seis personas fallecieron en el sitio y una fue herida, a quien se le trasladó de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.

Las autoridades implementaron un operativo en el que se realizaron acciones de gabinete y campo para llevar a cabo el despliegue de diversas unidades para lograr ubicar a los responsables de la agresión.

“La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima informa que las instituciones que la conforman trabajan de manera coordinada para dar con las personas responsables de una agresión armada con personas fallecidas ocurrida en la colonia Placetas, en el municipio de Colima”, detalló en un comunicado.

Como parte de las acciones de campo y gabinete, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de las Fuerzas Armadas y del C5i de Colima, brindan apoyo dando seguimiento a las labores de investigación por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Panadería lamenta ataque

A través de sus redes sociales, la panadería “El Pichón” emitió un comunicado en el que confirmó el ataque armado ocurrido en sus instalaciones durante las primeras horas de este martes 2 de septiembre.

“Hemos sido víctimas de la inseguridad en nuestro negocio familiar. No hay palabras para expresar este acontecimiento”, detalló.

Además, el negocio agradeció a sus clientes y amigos por la preocupación y muestras de cariño ante la agresión que dejó como saldo seis personas asesinadas y una herida. En tanto, explicó que no podrán entregar los pedidos agendados como lo hacían de manera habitual.

Foto: Facebook / Panadería "El Pichón"

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por este hecho violento registrado al interior de una panadería, el cual, de acuerdo con información extraoficial, dejó a seis trabajadores muertos.