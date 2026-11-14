México

Automóvil embiste puestos de un tianguis en Barrio Aztlán, Monterrey y provoca daños a comerciantes

Las imágenes muestran las afectaciones que dejó el automóvil en el tianguis de Barrio Aztlán, donde autoridades acudieron para investigar lo sucedido

Guardar

Momentos de angustia se vivieron entre vendedores y visitantes de un mercado rodante en la colonia Barrio Aztlán, en Monterrey, Nuevo León, luego de que un automóvil sedán se estrellara contra varios puestos ambulantes y provocara destrozos en la zona. El incidente ocurrió durante la tarde del viernes 13 de noviembre y quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales.

El percance tuvo lugar sobre la calle Miacatlán, entre Capulín y Zempoala, donde el vehículo de color gris terminó impactando contra las estructuras instaladas por los comerciantes. La unidad arrolló toldos, mesas y mercancía que se encontraba exhibida para su venta, además de ocasionar afectaciones a algunos automóviles que permanecían estacionados en las inmediaciones.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La escena generó preocupación entre las personas que se encontraban realizando sus compras. Al percatarse de que el automóvil avanzaba contra los puestos, vendedores y clientes buscaron alejarse de su trayectoria para evitar ser alcanzados. Entre quienes estaban en el lugar también había menores de edad, por lo que algunos adultos intentaron ponerlos a salvo.

Así ocurrió el accidente en Barrio Aztlán

Las imágenes difundidas muestran las consecuencias del recorrido del sedán entre los establecimientos ambulantes. Las estructuras quedaron derribadas y diversos productos terminaron esparcidos, mientras las personas que presenciaron el hecho reaccionaron ante los daños ocasionados.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil habría perdido el control antes de impactarse contra los puestos del tianguis. Sin embargo, la información disponible no permite establecer con precisión qué provocó que el conductor terminara sobre el área comercial.

PUBLICIDAD

El accidente afectó directamente a los vendedores, quienes sufrieron pérdidas materiales por los daños en sus instalaciones y mercancías. También se reportaron afectaciones en algunos vehículos estacionados cerca del sitio.

La presencia de numerosas personas en el mercado rodante aumentó la preocupación durante el incidente, debido al riesgo de que alguien pudiera quedar atrapado entre las estructuras o ser golpeado por el automóvil.

Reportan daños materiales tras el impacto

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Aunque el percance provocó momentos de tensión, los reportes disponibles señalaron que no hubo personas con lesiones de gravedad. La información difundida tampoco precisó si alguno de los afectados necesitó traslado hospitalario.

Después de lo ocurrido, elementos de emergencia y distintas corporaciones de seguridad acudieron a la colonia Barrio Aztlán para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades comenzaron las revisiones para conocer las circunstancias en las que sucedió el accidente y establecer las posibles responsabilidades. Hasta el momento, la información proporcionada no confirma cuál era la situación legal del automovilista ni si fue detenido después del percance.

Investigan las causas del percance

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El caso quedó bajo revisión de las autoridades, que deberán determinar cómo ocurrió el impacto y qué factores provocaron que el automóvil terminara entre los puestos del mercado rodante.

Mientras avanzan las indagatorias, los comerciantes afectados tendrán que evaluar las pérdidas ocasionadas por los daños en sus estructuras, productos y espacios de trabajo.

El incidente también generó preocupación entre los habitantes de la zona, pues ocurrió en un espacio concurrido por familias y personas que acudían a realizar sus compras. La circulación del vehículo entre los puestos representó un riesgo para quienes se encontraban en el tianguis durante la tarde del viernes.

Por ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales adicionales sobre el conductor ni sobre las medidas que podrían tomarse por los daños ocasionados.

Temas Relacionados

Monterreyviralredes socialesmexico-viralesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Influencer mexicana desata polémica por cuestionar que su hija de 16 años lea Pedro Páramo en preparatoria

Renée Carvajal propuso lecturas de Benito Taibo y Eloy Moreno, mientras usuarios cuestionaron sus argumentos sobre la educación literaria

Influencer mexicana desata polémica por cuestionar que su hija de 16 años lea Pedro Páramo en preparatoria

Óscar Maydon habla del incidente con Paola Suárez en la Mansión VIP

Óscar Maydon aseguró que no se sintió incómodo tras el altercado con Paola Suárez durante la primera fiesta de La Mansión VIP 2, donde la influencer protagonizó discusiones y caídas bajo los efectos del alcohol, aunque el cantante dijo comprenderla por el encierro del reality

Óscar Maydon habla del incidente con Paola Suárez en la Mansión VIP

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

Antonio Oseguera Cervantes describió su vida y su infancia en donde señaló que emigró a EEUU a los 16 años para ayudar a su madre a mantener a sus hermanos, pocos años después su hermano Rubén, máximo líder del CJNG, lo siguió

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

Juan García, mexicano de Hidalgo, participa en ‘Los juegos del hambre’ de MrBeast

El concursante conocido por permanecer 202 días dentro de una tienda en Estados Unidos, aparece entre 12 equipos que buscan una bolsa de 250,000 dólares

Juan García, mexicano de Hidalgo, participa en ‘Los juegos del hambre’ de MrBeast

Raiders vs Seahawks, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Semana 10 de la NFL

Ambos equipos atraviesan situaciones particulares y tendrán que encontrar alternativas para mantener su ofensiva en funcionamiento

Raiders vs Seahawks, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Semana 10 de la NFL
MÁS NOTICIAS

NARCO

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

La carta de clemencia de Tony Montana, hermano del Mencho, a jueza: “Éramos pobres, siete hermanos y mi padre nos abandonó”

Marina captura a “Lucifer”, presunto líder de sicarios del CJNG ligado a la masacre de ocho personas en panadería de Colima

Confiscan sofisticado laboratorio de metanfetamina y procesados de marihuana en Jalisco: eran del Tío Lako del CJNG

Gabito Ballesteros: ¿De qué trata la canción “AMG” por la que suspendieron su concierto en Querétaro?

Detienen concierto de Gabito Ballesteros en Querétaro por cantar narcocorridos: artista denuncia retención ilegal de la policía

ENTRETENIMIENTO

Llega el Festival Internacional del Globo de León: cuándo y a qué hora serán los conciertos de Christian Nodal, Santos Bravos y Xavi

Llega el Festival Internacional del Globo de León: cuándo y a qué hora serán los conciertos de Christian Nodal, Santos Bravos y Xavi

Alcalde de Querétaro respalda detención de Gabito Ballesteros tras show suspendido: “No pueden cantar nada que exalte la violencia”

Óscar Maydon habla del incidente con Paola Suárez en la Mansión VIP

Juan García, mexicano de Hidalgo, participa en ‘Los juegos del hambre’ de MrBeast

Cierre aéreo en EEUU afecta a artistas mexicanos: Camila Fernández, Matisse y Los Recoditos, quedaron varados

DEPORTES

Querétaro vs Monterrey, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 7

Querétaro vs Monterrey, EN VIVO: cuándo y dónde ver el partido pendiente de la Jornada 7

Raiders vs Seahawks, EN VIVO: dónde ver en México el partido de la Semana 10 de la NFL

Toluca vs América: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil

Steelers vs Bengals: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la lucha por la cima de la AFC Norte en la Semana 10 de la NFL

Tigres vs Pumas: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido de vuelta de los Cuartos de Final de la Liga MX Femenil