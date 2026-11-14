Automóvil embiste puestos de un tianguis en Barrio Aztlán, Monterrey y provoca daños a comerciantes

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Momentos de angustia se vivieron entre vendedores y visitantes de un mercado rodante en la colonia Barrio Aztlán, en Monterrey, Nuevo León, luego de que un automóvil sedán se estrellara contra varios puestos ambulantes y provocara destrozos en la zona. El incidente ocurrió durante la tarde del viernes 13 de noviembre y quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales.

El percance tuvo lugar sobre la calle Miacatlán, entre Capulín y Zempoala, donde el vehículo de color gris terminó impactando contra las estructuras instaladas por los comerciantes. La unidad arrolló toldos, mesas y mercancía que se encontraba exhibida para su venta, además de ocasionar afectaciones a algunos automóviles que permanecían estacionados en las inmediaciones.

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(Captura de pantalla)

La escena generó preocupación entre las personas que se encontraban realizando sus compras. Al percatarse de que el automóvil avanzaba contra los puestos, vendedores y clientes buscaron alejarse de su trayectoria para evitar ser alcanzados. Entre quienes estaban en el lugar también había menores de edad, por lo que algunos adultos intentaron ponerlos a salvo.

Así ocurrió el accidente en Barrio Aztlán

Las imágenes difundidas muestran las consecuencias del recorrido del sedán entre los establecimientos ambulantes. Las estructuras quedaron derribadas y diversos productos terminaron esparcidos, mientras las personas que presenciaron el hecho reaccionaron ante los daños ocasionados.

(Captura de pantalla)

De acuerdo con los primeros reportes, el automóvil habría perdido el control antes de impactarse contra los puestos del tianguis. Sin embargo, la información disponible no permite establecer con precisión qué provocó que el conductor terminara sobre el área comercial.

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El accidente afectó directamente a los vendedores, quienes sufrieron pérdidas materiales por los daños en sus instalaciones y mercancías. También se reportaron afectaciones en algunos vehículos estacionados cerca del sitio.

La presencia de numerosas personas en el mercado rodante aumentó la preocupación durante el incidente, debido al riesgo de que alguien pudiera quedar atrapado entre las estructuras o ser golpeado por el automóvil.

Reportan daños materiales tras el impacto

(Captura de pantalla)

Aunque el percance provocó momentos de tensión, los reportes disponibles señalaron que no hubo personas con lesiones de gravedad. La información difundida tampoco precisó si alguno de los afectados necesitó traslado hospitalario.

Después de lo ocurrido, elementos de emergencia y distintas corporaciones de seguridad acudieron a la colonia Barrio Aztlán para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

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Las autoridades comenzaron las revisiones para conocer las circunstancias en las que sucedió el accidente y establecer las posibles responsabilidades. Hasta el momento, la información proporcionada no confirma cuál era la situación legal del automovilista ni si fue detenido después del percance.

Investigan las causas del percance

(Captura de pantalla)

El caso quedó bajo revisión de las autoridades, que deberán determinar cómo ocurrió el impacto y qué factores provocaron que el automóvil terminara entre los puestos del mercado rodante.

Mientras avanzan las indagatorias, los comerciantes afectados tendrán que evaluar las pérdidas ocasionadas por los daños en sus estructuras, productos y espacios de trabajo.

El incidente también generó preocupación entre los habitantes de la zona, pues ocurrió en un espacio concurrido por familias y personas que acudían a realizar sus compras. La circulación del vehículo entre los puestos representó un riesgo para quienes se encontraban en el tianguis durante la tarde del viernes.

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Por ahora, no se han dado a conocer detalles oficiales adicionales sobre el conductor ni sobre las medidas que podrían tomarse por los daños ocasionados.