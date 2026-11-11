Comisionado de Juchitán amenaza con dejar el cargo si no lo respaldan para depurar nómina irregular con presuntos aviadores

Comisionado de Juchitán Francisco Vásquez Jiménez, denunció diversas irregularidades en la nómina municipal

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El comisionado municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, Francisco Vásquez Jiménez, advirtió que podría dejar el cargo si no recibe el respaldo de los gobiernos estatal y federal para continuar con la depuración de la nómina del Ayuntamiento, luego de detectar presuntas irregularidades en el número de trabajadores, los pagos y la distribución de los recursos públicos.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario explicó que al asumir la administración municipal encontró una nómina integrada por mil 867 personas, que representaba un gasto aproximado de 17 millones de pesos mensuales. Sin embargo, aseguró que no existían registros claros que permitieran comprobar la asistencia de todos los empleados ni las funciones que desempeñaban dentro de las distintas áreas del gobierno local.

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Ante esta situación, Vásquez Jiménez sostuvo que no está dispuesto a mantener prácticas que, desde su perspectiva, comprometen la transparencia en el manejo del dinero público.

“No estoy dispuesto a ser cómplice en absoluto de esta condición irregular”, expresó durante su encuentro con los medios de comunicación, en el que también estuvieron presentes personas que reclamaban pagos pendientes correspondientes a la administración anterior.

Comisionado de Juchitán denuncia presuntas irregularidades en la nómina

Comisionado de Juchitán Francisco Vásquez Jiménez Oaxaca irregularidades nómina

El funcionario señaló que entre los hallazgos identificados durante la revisión administrativa encontró casos que consideró fuera de proporción, como una plaza de afanadora cuyo salario superaba los 10 mil pesos quincenales.

También denunció la existencia de personas que presuntamente cobraban recursos del Ayuntamiento para después repartirlos entre terceros, una práctica que aseguró haber detenido como parte de las primeras medidas de reorganización.

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Vásquez Jiménez explicó que la situación financiera y administrativa del municipio también se encuentra bajo revisión de distintas instancias fiscalizadoras.

De acuerdo con sus declaraciones, auditorías estatales y federales, así como la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Oaxaca, han solicitado información relacionada con el manejo de los recursos públicos y la integración de la nómina municipal.

Por ello, afirmó que su responsabilidad consiste en transparentar el destino del presupuesto y entregar la información requerida por las autoridades, sin negociar la permanencia de trabajadores o pagos a cambio de respaldo político.

“Yo no estoy en campaña, no tengo compromisos con ningún partido”, sostuvo al rechazar cualquier negociación relacionada con la distribución de los recursos municipales.

Presidencia tenía 197 trabajadores y algunas regidurías hasta 80

(Comisión Municipal de Juchitán/FB)

Como parte de la revisión, el comisionado también expuso las dimensiones que tenía la plantilla laboral en algunas dependencias del Ayuntamiento.

Detalló que la presidencia municipal contaba con alrededor de 197 personas registradas en nómina, mientras que algunas regidurías tenían hasta 80 trabajadores.

Estas cifras, explicó, forman parte de los elementos que motivaron la reorganización de las áreas administrativas y operativas, con el propósito de reducir gastos y ajustar el personal a las necesidades de cada dependencia.

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Entre los cambios que mencionó se encuentra la Dirección de Deportes, cuya plantilla pasó de 13 a cuatro trabajadores.

En tanto, el área de Comunicación Social redujo su personal de 15 a tres empleados.

El comisionado sostuvo que estas modificaciones responden a la necesidad de revisar las funciones de cada trabajador y evitar que el presupuesto municipal se utilice para cubrir plazas cuya actividad no pueda justificarse.

Sin embargo, las medidas también ocurren en medio de inconformidades de personas que exigen el pago de adeudos que atribuyen a la administración municipal anterior.

Ante los reclamos, Vásquez Jiménez reiteró que no está dispuesto a comprometer las finanzas públicas mediante acuerdos que no tengan sustento administrativo.

¿Cómo llegó Vásquez Jiménez al cargo de comisionado municipal?

Salomón Jara toma protesta de Francisco Vásquez para que sea el encargado provisional del municipio de Juchitán, tras desaparición de poderes (especial)

La llegada de Francisco Vásquez al frente del Ayuntamiento de Juchitán ocurrió después de una crisis política y de seguridad que provocó la desaparición de los poderes municipales.

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Ya que el 26 de septiembre de 2026, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lo designó como comisionado municipal provisional luego de que el Congreso estatal aprobara la desaparición de poderes del Ayuntamiento.

La decisión se produjo tras la detención del entonces presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano, quien fue arrestado el 23 de septiembre por acusaciones relacionadas con extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado.

Ante la situación, el gobernador solicitó al Congreso local intervenir para garantizar la continuidad de la administración y los servicios públicos en uno de los municipios más importantes de la región del Istmo de Tehuantepec.

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El nombramiento de Vásquez Jiménez se concretó después de ese procedimiento legislativo, con la encomienda de mantener la operación municipal durante el periodo de transición.

Según el perfil, el funcionario es originario de Juchitán y cuenta con una trayectoria como comunicador, bombero voluntario, paramédico y rescatista. También ha participado durante más de una década en actividades de atención a emergencias y labores comunitarias.

Vásquez Jiménez condiciona su permanencia al respaldo institucional

En este contexto, el comisionado advirtió que su continuidad al frente del gobierno municipal dependerá del respaldo que reciba para modificar las condiciones administrativas que encontró al asumir el cargo.

La advertencia coloca la reorganización de la nómina como uno de los principales asuntos de la administración provisional de Juchitán, particularmente por el volumen de recursos que representa el pago mensual de los trabajadores.

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Vásquez Jiménez insistió en que el presupuesto municipal debe utilizarse para atender las necesidades de la población y garantizar los servicios públicos, no para sostener compromisos particulares.

“No es mi dinero, es dinero de los ciudadanos de Juchitán”, concluyó.