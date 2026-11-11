Funcionaria de 23 años de Oaxaca es señalada por amenazar a una diputada federal y presumir vínculos con el narco

Lucía Jazmín Torres, funcionaria de 23 años de Oaxaca, es señalada por amenazar de muerte a una diputada federal. (Facebook: Secretaría de Gobierno Oaxaca)

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Lucía Jazmín Torres Castillo, encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca, es señalada por la diputada federal Aracely Cruz Jiménez de intimidaciones y amenazas.

En conferencia de prensa, la legisladora del Partido del Trabajo (PT) solicitó medidas de protección para salvaguardar su integridad, la de sus colaboradores y su familia tras sostener encuentros con Torres Castillo, donde la funcionaria presuntamente realizó señalamientos sobre vínculos de su familia con el crimen organizado.

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¿De qué acusan a Lucía Yasmín Torres Castillo?

Cruz Jiménez narró que las intimidaciones surgieron durante reuniones sostenidas entre julio y noviembre en las que acompañó a las autoridades electas de San Juan Mazatlán, las cuales, pese a contar con una resolución favorable de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral, no han sido acreditadas por las autoridades estatales.

Concretamente, destacó dos reuniones. La primera, después del nombramiento de Lucía Jazmín Torres Castillo como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca (aunque oficialmente se hizo el 5 de noviembre).

Indicó que durante ese encuentro fue informada que la funcionaria era hija de una persona vinculada extraoficialmente al crimen de la activista mixe Sandra Domínguez y su esposo.

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“En el 2024, Sandra Domínguez fue desaparecida en María Lombardo de Caso, de donde es Lucía. En el momento que a Sandra la estuvimos buscando con el gobierno federal, nunca con el apoyo del gobierno estatal, tuvimos conocimiento real, si se los digo real porque lo vi con las instancias competentes, de que el papá de Lucía había ido a amenazar a Sandra con una pistola”.

Lucía Jazmín Torres Castillo rindió protesta como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal en noviembre. (Facebook: Secretaría de Gobierno de Oaxaca)

En esa primera reunión, Torres Castillo habría aceptado que su padre se reunió con el líder de un grupo criminal hegemónico en la región.

“Ella dice que su papá recibió al líder del crimen organizado en su casa, que cuentan con fotografías, su mamá tenía cámaras y los fotografió”, sostuvo.

Presentará audios a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

En una reunión posterior, donde Torres Castillo fungió con representante del secretario de Gobierno, Jesús Romero López, Arecely Cruz refirió haber sido intimidada por la funcionaria, quien negó a las autoridades de San Juan Mazatlán su triunfo en las urnas.

“Me volvió a contar la misma historia de que su papá se había reunido con el líder del crimen organizado, con el presidente Esteban, pero me alarmó algo. La primera vez dijo que la reunión había sido en su casa y que tenía fotografías, y en esta segunda ocasión dijo que había sido en la casa del líder del crimen organizado de la zona en Yaveo y que su hermana tenía las fotografías y pruebas respecto a eso”.

La diputada Aracely Cruz sostiene un teléfono móvil frente al micrófono durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de México. (X: Aracely Cruz)

Ante estos hechos, Aracely Cruz Jiménez manifestó su preocupación por la seguridad de quienes acompañan causas sociales y defienden los derechos de las comunidades indígenas.

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Asimismo, afirmó que no cuenta con garantías efectivas de protección, pese a que ha solicitado apoyo de la Guardia Nacional y de distintas autoridades federales. “Yo no quiero ser un número más y no quiero que me maten. Por eso lo vengo a denunciar”, expresó.

Cruz Jiménez anunció que hará llegar las grabaciones y los elementos con los que cuenta al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y solicitó su intervención para garantizar su seguridad y la de su equipo de trabajo y familiares.

(X @consorciooaxaca)

¿Por qué ha sido tan controvertido el nombramiento de Lucía Jazmín Torres Castillo?

El nombramiento de Lucía Jazmín Torres Castillo como encargada de despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal del Gobierno de Oaxaca desató cuestionamientos sobre los criterios de selección de la administración del gobernador Salomón Jara.

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La controversia gira en torno a su corta trayectoria profesional: obtuvo su título de licenciada en Derecho en noviembre de 2025 y recibió su cédula profesional en mayo de 2026, apenas unos meses antes de asumir el cargo.

Su falta de experiencia documentada en la administración pública también ha generado críticas, debido a que el puesto requiere capacidad de negociación política, atención de conflictos y coordinación con los municipios.

A ello se suma la remuneración reportada de 43 mil pesos mensuales, una cifra que intensificó el debate sobre su designación, realizada por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López.

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