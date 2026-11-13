Euro hoy en México: cotización de cierre del 13 de noviembre

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,41 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -1,18% respecto al precio de 20,66 pesos en la jornada anterior, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha experimentado un descenso del 1,57%, mientras que anualmente presenta una ligera disminución del -0,39%.

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El euro continúa su tendencia negativa frente al peso mexicano, acumulando tres días consecutivos de caída. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 10,83%, notablemente por encima del 6,79% de volatilidad de referencia, lo que sugiere un contexto de inestabilidad en el mercado.