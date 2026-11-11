México

Ubicación de Guadalupe Taddei es un asunto privado: Sheinbaum confirma que Instituto Nacional de Migración no puede brindar información

La presidenta Claudia Sheinbaum subraya que se investigue a fondo la corrupción en el organismo electoral

Claudia Sheinbaum habla detrás de un podio con el escudo de México mientras varios asistentes levantan la mano en una sala de conferencias
Claudia Sheinbaum responde a las preguntas de los periodistas en el Palacio Nacional durante su conferencia de prensa matutina. (Presidencia )
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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, afirmó que hasta el momento desconoce la ubicación de Guadalupe Taddei Zavala, exconsejera del Instituto Nacional Electoral (INE), así como de José Alfredo Hernández Casillas, empresario y proveedor de material electoral.

Durante su conferencia matutina, la mandataria dijo que el Instituto Nacional de Migración (INM) no puede compartir información acerca de si la exfuncionaria electoral y el empresario han salido del país, porque “es información personal”.

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Durante la conferencia de prensa matutina Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, responde a preguntas de la prensa respecto a información del Instituto Nacional de Migración. En el estrado oficial se encuentra el escudo nacional de México junto a la bandera mexicana, con el apoyo visual de una intérprete de lengua de señas en pantalla.

Las declaraciones de la presidenta se dan un día después de que Blanca Cruz, consejera presidenta del INE, diera a conocer que Taddei envió el escrito para la entrega de sus oficinas al Órgano Interno de Control (OIC) del organismo electoral.

¿Qué está pasando en el INE?

El organismo electoral se encuentra en la mira por el escándalo de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei, lo que ha desencadenado una serie de modificaciones en el INE. Entre ellos, la reducción a su presupuesto de 6 mil millones de pesos aprobado el día de ayer por la Cámara de Diputados. Los recursos serán redistribuidos a las siguientes áreas:

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  • Educación 10.7%
  • Salud incrementa 11%
  • Seguridad 11.5%
Auditoría Superior de la Federación sigue la red de corrupción entre trabajadores y proveedores del INE. (Foto: Cuartoscuro)
Auditoría Superior de la Federación sigue la red de corrupción entre trabajadores y proveedores del INE. (Foto: Cuartoscuro)

El recorte presupuestal, de acuerdo con el Consejo General del INE, no debería tener alguna repercusión en la organización de las elecciones de 2027, que se tendrán que realizar con un presupuesto de alrededor de 25 mil 431 millones.

El organismo electoral presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia para investigar posibles delitos en el manejo de recursos vinculados a los señalamientos sobre Taddei y el contratista Alfredo Hernández Casillas. La autoridad ministerial federal deberá valorar los elementos entregados y determinar si existen responsabilidades penales.

El organismo electoral sostuvo que recurrió a la Fiscalía por su obligación de garantizar la legalidad, la transparencia y la administración adecuada del presupuesto destinado al cumplimiento de sus funciones constitucionales. Afirmó que la decisión no está sujeta a la identidad, cargo, jerarquía o periodo de gestión de las personas involucradas.

Este miércoles, Sheinbaum volvió a exigir que se realicen las indagaciones necesarias para esclarecer las acusaciones y demandas que enfrenta el organismo electoral. Pese a toda la controversia, la presidenta afirmó que “las elecciones 2027 están aseguradas”, refiriéndose a que se llevaran a cabo.

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