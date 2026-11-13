México

Las últimas previsiones para Bahía de Banderas: temperatura, lluvias y viento este 13 de noviembre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
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Antes de partir a tu destino, conoce la predicción del clima en Bahía de Banderas para las próximas horas para hoy.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 30.0 grados, la previsión de lluvia será del 15%, con una nubosidad del 85%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 9.3 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 2.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 21.1 grados, mientras que la nubosidad del 49%, mientras que las ráfagas de viento serán de 3.7 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del clima en Bahía de Banderas (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo es el clima en Bahía de Banderas

Bahía de Banderas es uno de los 20 municipios que conforman el estado de Nayarit y que se caracteriza por tener un clima cálido subhúmedo con temperaturas promedio anuales que varían entre los 31.1 y los 27.8 grados.

El verano en esta región nayarita, particularmente entre los meses de junio a septiembre presenta fuertes lluvias; la precipitación media anual es de 1,159.2 mm, no obstante, el 90% de los días del año son soleados.

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¿Cuál es el clima en México?

México es un país privilegiado, pues su posición geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una región megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este escenario, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de Cancún.

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