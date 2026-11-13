HotSpanish advierte las cláusulas de La Mansión VIP tras la salida de Dani Flow y Jorge Durán: “A mí no me va importar”

HotSpanis habló seriamente sobre las cláusulas del reality ante un abandono (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Mansión VIP sufrió dos abandonos en su semana de estreno. El cantante de reguetón mexicano, Dani Flow, y el creador de contenido, Jorge Durán, salieron muy temprano del reality de HotSpanish, quien no minimizó esta situación y lanzó fuerte advertencia a los demás participantes acerca de las cláusulas que deben cumplir al ser parte de esta segunda temporada.

“Si ustedes se van, recuerden que también hay cláusulas. Si a ustedes no les importa, a mí tampoco me va a importar irnos sobre la cláusula”, señaló. HotSpanish recalcó a los habitantes de La Mansión VIP que podría aplicar las condiciones de sus contratos si deciden abandonar el programa, tal como sucedió con Dani Flow y Jorge Durán en los últimos días.

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“A mí me afecta. Entonces, solo dejarles saber claro y otra cosa, no está en contra de su voluntad. El día que ustedes se quieren ir, se pueden ir. Solo, como me afecta, pues tendré que usar las cláusulas que hay, solo para estar claros en eso”, exclamó el influencer que tiene más de 40 millones de suscriptores en TikTok.

HotSpanish pide a los participantes pensar en sus seguidores mientras compiten en La Mansión VIP

El conductor recalcó las cláusulas del contrato ante salidas de Dani Flow y Jorge Durán (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese mismo tenor, HotSpanish pidió a los concursantes que consideren a la gente que los sigue fuera de La Mansión VIP antes de contemplar una salida anticipada. “Son sus fans los que están invirtiendo en ustedes. Nos afecta a todos”, afirmó el conductor.

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De igual forma, el conductor del reality sostuvo que cada abandono altera el ánimo de la convivencia. De acuerdo con sus palabras, una renuncia también repercute en los compañeros que permanecen dentro del reality, pues la energía del grupo disminuye y los participantes se entristecen tras despedir a alguien con quien ya conviven.

“Hay mucha gente que se desvela viéndolos, creo que esa gente no se merece eso”, manifestó HotSpanish. Los argumentos del fundador de La Mansión VIP se basan en las cifras récord que se han obtenido a diferencia de la primera temporada del reality digital. “Quiero dejar esas palabras para que se motiven, chicos. Van bien, estamos rompiendo récords más que la temporada pasada en sus inicios”, destacó.

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Para el youtuber, esa respuesta del público obliga a los habitantes a tomar con seriedad el compromiso de permanecer en la competencia. Su llamado no se asoma como una prohibición a dejar La Mansión VIP, sino como un recordatorio de las consecuencias previstas en los acuerdos de sus contratos.

La producción no ha difundido los acuerdos firmados por los integrantes ni ha precisado las sanciones que se podrían aplicar. Por ello, no se conocen montos, plazos o procedimientos específicos para quienes decidan abandonar el programa antes de que termine su participación en La Mansión VIP.

Dani Flow dejó La Mansión VIP a pocas horas de su llegada

El músico reveló que su contrato estipulaba un pago de 200,000 pesos por cada semana de encierro dentro del inmueble. (IG: daniflowmx)

La primera baja de la temporada fue el cantante de reguetón mexa, Dani Flow, quien aseveró que el encierre comenzó afectar su “estado mental”. El intérprete abandonó el proyecto con las consecuencias de enfrentar una demanda por parte de HotSpanish al no cumplir las normativas de La Mansión Vip.

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“Yo creo que está en las manos de HotSpanish empezar una demanda o no hacerlo, cobrarme lo que se tenga ahí que ver. pero pues ya eso sería de los equipos legales, yo no tengo ningún problema con HotSpanish, ni lo tendría por algo así. Y, pues con todas las consecuencias yo me salí porque creo que primero estaba mi salud mental”, indicó en entrevista con Sale el Sol.

Dani Flow dijo que, durante su estancia en La Mansión VIP, solicitó apoyo psicológico. También señaló que sintió que la atención tardó más de lo esperado. El cantante aclaró que ese señalamiento no era un intento por evitar una sanción económica si la producción optaba por aplicarla.

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“Siento que iba a seguir así teniendo como apariciones que considero yo negativas con el público y pues yo quería detener eso ya. También se me había dicho que iba a tener un psicólogo ahí a la mano y se tardaron mucho en hacerme caso, me estaban omitiendo y eso nos lo mandaron en el en vivo. Pero todo bien, no digo que por eso ya no me tengan que pedir la sanción económica o lo que sea. Simplemente, pues lo platico y ya”, mencionó Dani Flow.

Jorge Durán entró como reemplazo de Dani Flow y salió un día después de La Mansión VIP

Jorge Durán cerró su participación en el programa con una conversación y un abrazo de Rod Contreras. (Captura de pantalla)

Antes de las 8 de la noche del pasado 10 de noviembre, la producción informó Jorge Durán se convertía en el nuevo integrante de La Mansión Vip. En medio de la búsqueda por tener a 16 participantes, el nombre del influencer surgió en las redes sociales como el posible participante que tomaría el lugar de Dani Flow en la segunda temporada del reality de HotSpanish.

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En sus primeras momentos dentro del reality, Hotspanish le comentó que había estado entre las cinco figuras que el público quería ver en esta nueva versión de La Mansión VIP.

los habitantes recibieron al influencer mexicano que se colocó en el ‘top 5’ de las figuras que el público quería ver en esta edición. Sin embargo, la presencia de Jorge Durán llegó a su fin horas más tarde porque se sintió mal emocionalmente. Pidió apoyo psicológico y, después de conversar con la especialista, optó por no seguir en la competencia.

Antes de abandonar la casa, Jorge habló con Rod Contreras para informarle que su decisión de salir de La Mansión VIP estaba tomada. “Quería despedirme de ti”, comentó Durán. “Ya vienen por mí y todo. La estoy pasando madre nada más que no lo demuestro y pues me quería despedir de ti porque tú fuiste bien chido. No estoy preparado”, agregó el influencer.

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El retiro de Dani Flow y Jorge Durán llevó a HotSpanish a hablar directamente con el resto del elenco. El conductor planteó que cualquiera puede tomar la decisión de irse y dejar La Mansión VIP, pero pidió que no se normalice la idea de abandonar al ver que otros ya lo hicieron.

El influencer es el nuevo miembro del reality que conduce HotSpanish (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Probablemente tengan algún pensamiento: ‘Vaya, se fueron dos, yo también me voy a ir’”, expuso ante los participantes. El mensaje buscó evitar una cadena de bajas y reforzar que la permanencia en el reality involucra obligaciones con la producción, los compañeros y la audiencia.

Hasta el momento, no se ha dicho si se aplicará una sanción contra Dani Flow o Jorge Durán. Lo que HotSpanish dejó claro es que, ante otra salida voluntaria, la producción podría revisar las cláusulas que cada habitante aceptó antes de entrar a La Mansión VIP.

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