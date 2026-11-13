FGR realiza diligencias en el INE, pero aún no en la oficina que ocupaba Taddei, confirma Blanca Cruz

Sede Nacional del INE en CDMX. REUTERS/Raquel Cunha

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La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, confirmó este 13 de noviembre en entrevista con medios de comunicación que agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron diligencias en instalaciones del organismo, sin que hasta el momento se haya revisado la oficina de la presidencia, que ocupaba Guadalupe Taddei Zavala.

Cruz García rechazó el uso del término “cateo” para describir la actuación ministerial. “No es la palabra correcta usarlo en este tipo de situaciones”, señaló la consejera presidenta ante los reporteros, aclarando que se trata de diligencias.

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Las actuaciones responden las denuncias contra Guadalupe Taddei, funcionarios, exservidores y contratistas, por posibles delitos en el manejo de recursos públicos.

Blanca Cruz detalló el alcance de las diligencias de la FGR

La funcionaria explicó que la FGR no realiza una revisión general de las instalaciones, sino que presenta requerimientos específicos de información, a los que el Instituto da acceso. “Lo que hacen es que nos dicen: este es mi requerimiento de información, y se les da acceso al requerimiento de información”, detalló.

Fotografía del edificio del Instituto Nacional Electoral (INE) en la Ciudad de México. EFE/ Isaac Esquivel

Cruz García precisó que lo que sí se practican son auditorías forenses, en las que los agentes acuden a la sede, revisan la documentación y levantan lo que consideran aporta a su investigación, ya sea en copia digital o física.

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“No es un aseguramiento de área”, afirmó, e insistió en que esas particularidades las determina la propia autoridad ministerial.

Además, aseguró: “No, en la oficina de la Presidencia no hubo ninguna diligencia”. Cruz García detalló que las actuaciones de la FGR se concentraron en la Secretaría Ejecutiva, área que anteriormente encabezaba Claudia Arlett Espino hasta septiembre de este 2026 y que ahora despacha Roberto Carlos Félix López. La funcionaria no descartó en sus declaraciones que la autoridad investigadora amplíe su revisión al despacho que ocupaba Taddei.

El caso que acorrala a Taddei: de la denuncia a los bloqueos de cuentas

El escándalo se originó tras la renuncia de Taddei a la presidencia del Consejo General, el pasado 26 de octubre, en medio de señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre un entramado de presuntas empresas fantasma y esquemas de subcontratación. El titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, detalló ante la Cámara de Diputados que dos grupos empresariales concentraron contratos por 8 mil 870 millones de pesos con entidades públicas entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790 millones correspondieron a organismos electorales locales.

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El INE denunció ante la FGR a Guadalupe Taddei (Diseño: Victor Cisneros/Infoabe México)

El 3 de noviembre, Blanca Cruz adelantó que las diez consejerías acordaron presentar una denuncia contra Taddei y contra cualquier funcionario que resultara responsable, sin importar el cargo que hubiera ocupado dentro del Instituto. “Tendrá que responder”, advirtió entonces la consejera presidenta interina, quien precisó que el procedimiento alcanzaba desde exconsejeros hasta niveles de subdirección.

Un día después del anuncio de Cruz García, la UIF bloqueó las cuentas de 40 personas vinculadas con proveedores del organismo: 25 personas físicas y 15 personas morales con operaciones que, según la dependencia, presentaban elementos de riesgo. La medida tuvo carácter administrativo y preventivo, sin que implicara responsabilidad definitiva, y derivó en una denuncia de la propia UIF ante la FGR.

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La ASF amplió el cerco al difundir un mapa de relaciones que conecta a las empresas ZEG, Graf, Formas Finas y Seriplast. El documento identificó a un extrabajador del INE, señalado como “Jonathan N”, apoderado de Corporativo ZEG, con ingresos reportados por 601 mil 751 pesos entre mayo de 2025 y marzo de 2026. Proveedores relacionados con esa firma operaron certificaciones revocadas del SAT y recibieron 21.3 millones de pesos, de acuerdo con la auditoría.

La red de corrupción señalada involucra a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, identificados como proveedores del INE con supuestos vínculos directos a Guadalupe Taddei. Publicaciones periodísticas documentaron videos del empresario José Alfredo en fiestas con la exconsejera presidenta y en un hotel de lujo en París junto al hijo de Taddei, Jorge Francisco Piñeda Taddei.

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El Instituto refuerza sus controles de contratación rumbo a 2027

El Consejo General aprobó el 5 de noviembre el Acuerdo INE/CG728/2026 para fortalecer las normas de adquisiciones y arrendamientos durante el periodo 2026-2029. La licitación pública pasó a ser la regla general, mientras que la adjudicación directa quedó como excepción que debe justificarse plenamente ante las autoridades fiscalizadoras.

La reorganización ocurrió en paralelo a un recorte de 6 mil millones de pesos al presupuesto del INE para 2027, de los 47 mil 700 millones que el organismo había solicitado originalmente. La consejera Carla Humphrey señaló que la prioridad sería garantizar la jornada electoral del 6 de junio, pese a la reducción de recursos.

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El exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina rechazó que la corrupción detectada tuviera origen en administraciones previas a Taddei. “No me voy a esconder como Guadalupe Taddei. Aquí estoy y aquí voy a seguir”, declaró el exfuncionario, quien pidió a Claudia Sheinbaum y a Morena asumir responsabilidad por las condiciones en que, afirmó, dejan al organismo electoral.

La salida de directivos ligados a la gestión de Taddei continúa

El Instituto acumuló 30 renuncias de funcionarios nombrados durante la gestión de Taddei desde su salida el 26 de octubre. Entre ellos figuraron José Alberto Pérez de Acha, extitular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, e Iliana Hernández Gómez, quien encabezaba la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

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Cruz García preparó una nueva ronda de salidas que incluiría a cinco funcionarios adicionales. Entre los nombres con mayor consenso para dejar el organismo estuvo Jessica Alarcón Góngora, titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, señalada por representantes partidistas por un presunto perfil cercano a Morena.

El titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente, informó el 30 de octubre que existían 18 expedientes relacionados con presuntos actos de corrupción vinculados a la gestión de Taddei y a los contratistas señalados. De esos expedientes, cinco ya avanzaron a procedimientos de responsabilidades administrativas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

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La Cámara de Diputados aún no logra consenso para emitir la convocatoria que dará inicio al proceso de elección de quien concluirá el periodo de Taddei, previsto hasta abril de 2032. Mientras tanto, Blanca Cruz permanece al frente del Consejo General y sostiene que las decisiones sobre la reestructuración interna se toman de manera colegiada entre las diez consejerías electorales.