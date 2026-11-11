Banda MS espera resolución de visas y revela qué pasará con sus shows en Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, 14DICIEMBRE2024. Concierto de la banda de regional mexicano MS, quienes se presentan en la Arena Ciudad de México con su Tour Edición Limitada. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

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Banda MS mantiene en pausa sus conciertos en Estados Unidos mientras espera la resolución de sus visas laborales. Oswaldo Silvas Carreón señala que la agrupación inició una petición por proceso administrativo y confía en que pronto recibirá el llamado para recoger sus documentos.

Durante un encuentro con la prensa transmitido por Junket Entretenimiento en YouTube, el vocalista explica que la suspensión no tiene precedentes para la banda. La agrupación opta por posponer las fechas que tenía programadas en territorio estadounidense mientras conoce la decisión de las autoridades.

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“Estamos en espera, estamos en la resolución. Está la petición por proceso administrativo. Estamos en espera a que nos den la solución”, dice Oswaldo Silvas Carreón al ser cuestionado sobre el trámite.

Banda MS espera la resolución de sus visas para volver a Estados Unidos

Silvas Carreón afirma que el proceso de las visas toma por sorpresa a la agrupación, debido a que no habían enfrentado una circunstancia similar durante sus años de carrera.

Los integrantes de la Banda MS, Alan Ramírez (d), Oswaldo Silvas (c) y David Castro (i), posan este viernes durante la inauguración de un mural dedicado a la agrupación en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

“Esto fue algo inédito, ningún otro año ha pasado esto. Simplemente espérense y vamos a avisarles cuando se pueda”, sostiene el cantante de Banda MS ante los reporteros.

El vocalista confirma que la falta de documentación afecta directamente los planes de trabajo de la agrupación. Los conciertos previstos en Estados Unidos no quedan cancelados de forma definitiva, sino que son reprogramados mientras se resuelve el trámite administrativo.

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“Todos los conciertos que estaban en Estados Unidos se han pospuesto y lo estamos posponiendo con la fe de que nos digan: ‘Vénganse ya por sus papeles’”, explica Silvas Carreón.

La agrupación no detalla cuántas presentaciones son reprogramadas ni las ciudades involucradas. Tampoco informa una fecha estimada para que los músicos reciban respuesta, aunque el vocalista insiste en que esperan un desenlace favorable.

Foto: AFP

El intérprete señala que la banda procura mantener sus procesos laborales dentro de la legalidad. “Siempre trabajando y actuando de la mejor manera posible, con rectitud, con legalidad, siempre tratando de hacer las cosas correctamente”, declara.

Ante la insistencia sobre los motivos del retraso, el cantante evita dar mayores detalles sobre el expediente. “No hay nada que temer, simplemente nada más esperar”, responde.

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Oswaldo Silvas respalda la pausa de Natanael Cano por salud mental

En el mismo encuentro, Silvas Carreón es cuestionado sobre la decisión de Natanael Cano de pausar algunas actividades para atender su salud mental. El integrante de Banda MS considera positivo que un artista identifique la necesidad de detenerse y buscar atención.

“Qué bueno, porque realmente cuando ya tú identificas y reconoces que hay un problema, hay que hacer cambios”, afirma. “Es como cuando cambia la llanta de un vehículo: tienes que pararlo. Si no, no puedes hacer cambios”.

El cantante desea que Cano vuelva a los escenarios cuando se encuentre en mejores condiciones. También reconoce el talento del exponente de los corridos tumbados y pide que priorice su bienestar.

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El cantante de corridos tumbados lanza piedras contra su camioneta de lujo valuada en casi 5 millones de pesos, borra las publicaciones y culpa a la IA. (Anayeli Tapia/Infobae)

“Ojalá que regrese con más fuerza, porque talento hay. Eso no se puede negar”, señala Silvas Carreón. “Ojalá que vuelva con salud, en todas sus facultades, en todos los sentidos”.

Durante la entrevista, los músicos también envían un mensaje al cantante conocido como El Komander, quien atraviesa un momento familiar complicado. Silvas Carreón le manda un abrazo y expresa sus condolencias.

“Que Dios traiga a su corazón paz, tranquilidad a su familia. Nuestro más sentido pésame”, dice el vocalista. “Ojalá que pronto pueda recuperarse bien. Sabe que se le quiere, viejo”.