Tren México - Pachuca: así es el nuevo tren eléctrico que llegó al país con velocidad máxima de 130km por hora

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) presumió imágenes del primer tren de pasajeros destinado a la ruta AIFA-Pachuca. La unidad proveniente de China operará en el Tren México - Pachuca y podrá alcanzar una velocidad de hasta 130 km por hora (X/ @SICTmx)

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La primera unidad eléctrica del tren Ciudad de México-Pachuca llegó desde China a la terminal ferroviaria de Pantaco, en el norte de la Ciudad de México, para incorporarse a las pruebas del servicio de pasajeros que conectará Buenavista con la capital de Hidalgo. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó sobre el arribo por medio de un comunicado de prensa.

Su recepción ocurrió el sábado anterior, en el marco del Día del Ferrocarrilero, que se conmemora el 7 de noviembre. El convoy, considerado la unidad cabeza de serie, fue fabricado en los talleres de CRRC en Zhuzhou, China, salió de ese país en agosto y llegó a territorio mexicano hasta este mes de noviembre para continuar con la siguiente fase de su ensamble.

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La nueva ruta del Tren México-Pachuca contará con 15 trenes y tendrá una demanda estimada de más de 100 mil pasajeros diarios, de acuerdo con la SICT. El trayecto entre Buenavista y Pachuca está previsto en una hora con 15 minutos. La nueva ruta de tren de pasajeros permitirá facilitar el traslado de quienes se dirijan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Hidalgo y Buenavista.

Así es el tren eléctrico de la ruta México-Pachuca

Llegó la nueva unidad que operará en el servicio del Tren México - Pachuca (SICT)

La unidad mide 102 metros y podrá transportar a 893 pasajeros. El diseño incluye asientos prioritarios, áreas para equipaje y bicicletas, además de un sistema de videovigilancia en el interior y exterior de los vagones.

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La SICT señaló que las unidades serán completamente eléctricas y podrán alcanzar velocidades de hasta 130 kilómetros por hora. El proyecto busca enlazar comunidades del Valle de México y de la zona metropolitana de Pachuca mediante un servicio ferroviario de pasajeros.

Andrés Lajous, director de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), difundió imágenes de los primeros vagones en los talleres y cocheras de Pantaco, en la alcaldía Azcapotzalco. Las unidades permanecerán ahí antes de su traslado a Ciudad Sahagún para el ensamble de componentes.

La ruta entre Buenavista y Pachuca tendrá una extensión de 100 kilómetros. De ese total, 58 kilómetros corresponden a nueva vía electrificada en el tramo AIFA-Pachuca, cuya construcción se realiza con el Agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles” de la Secretaría de la Defensa Nacional.

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El proyecto contempla siete estaciones y una terminal. Las instalaciones buscarán dar conexión a localidades de la Ciudad de México, el Estado de México e Hidalgo.

Serán 15 trenes los que darán servicio en el Tren México Pachuca para 2027 (SICT)

Ciudad Sahagún alojará parte del ensamble

El secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo, Carlos Henkel Escorza, informó que la firma china CRRC Zhuzhou Locomotive rentó una nave industrial en Ciudad Sahagún para ensamblar una parte de los 15 trenes destinados al proyecto México-Pachuca.

Henkel Escorza explicó que la empresa cuenta con matriz en Querétaro y eligió esa localidad hidalguense por su cercanía con la nueva vía, ya que los vagones deberán trasladarse para realizar pruebas antes de entrar en operación.

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“La empresa que ganó el proyecto del tren México-Pachuca vía AIFA está estableciendo un centro de ensamblado en Ciudad Sahagún, dado que tiene su matriz en Querétaro. Rentó una nave industrial, está empezando a ensamblar”, declaró el funcionario estatal ante la prensa.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo indicó que empresas instaladas en Ciudad Sahagún trabajan con la compañía china en prototipos y propuestas de los sectores metalmecánico y fibrotextil. Aún falta definir cuáles participarán como proveedoras.

“Lo que nos dan a entender es que una gran parte de ellos, los trenes, se va a ensamblar en Ciudad Sahagún; insisto, son varios procesos”, afirmó Henkel Escorza.

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El secretario añadió que las compañías hidalguenses tienen experiencia por sus trabajos con Alstom y Greenbrier, instaladas en la zona y vinculadas con proyectos nacionales e internacionales. Según Henkel Escorza, esa actividad ha sostenido empleos y operaciones industriales en Ciudad Sahagún.

Así luce el interior del Tren México - Pachuca que dará servicio en 2027 (SICT)

Trabes y columnas ya se colocan en Xaltocan

El gobierno federal construye el Tren Felipe Ángeles hacia Pachuca, una ruta ferroviaria de 58.12 kilómetros de doble vía electrificada que conectará el AIFA con la capital de Hidalgo y busca atender a pasajeros del aeropuerto, así como a habitantes del norte del Valle de México. El proyecto prevé iniciar operaciones en 2027, tras alrededor de año y medio de trabajos.

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La línea contará con cuatro estaciones principales y cuatro paraderos intermedios en puntos de Estado de México e Hidalgo. Los trenes serán eléctricos, tendrán una velocidad máxima de 130 km/h y capacidad para hasta 718 pasajeros por recorrido.

En mayo, las autoridades informaron un avance general de 34.80% en la obra civil. La mayor parte del trazo aprovecha derechos de vía existentes, mientras la Secretaría de la Defensa Nacional, por medio del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, está a cargo de la construcción.

La construcción del tramo elevado muestra avances en Xaltocan, donde ya fueron instaladas trabes de concreto sobre las bases que sostendrán la vía por encima del Circuito Exterior Mexiquense. Las imágenes fueron difundidas por SNT Movilidad Urbana, una cuenta especializada en obras de movilidad.

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La publicación mostró estructuras de concreto elevadas y ballenas que darán forma al viaducto de la futura estación Xaltocan II. Estos trabajos corresponden al cierre de julio.

La instalación de las trabes ocurre después de la colocación de las bases que deberán soportar la estructura ferroviaria. En la futura terminal de Pachuca también avanzan las labores de cimentación y montaje de trabes para la estación.

La infraestructura incluirá dos viaductos con una extensión conjunta de 5.89 kilómetros, cuatro subestaciones eléctricas y más de 51 kilómetros de corte y terraplén. El servicio será exclusivamente para pasajeros.