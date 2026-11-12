Suprema Corte arranca con la difusión de fichas de búsqueda de personas desaparecidas

La estrategia institucional tiene como propósito apoyar las labores de localización e identificación de personas en México. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Guardar

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) difundirá desde este 12 de noviembre fichas de búsqueda de personas desaparecidas en México, como parte de una estrategia coordinada con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) de la Segob para apoyar su localización e identificación.

El Alto Tribunal habilitó, de acuerdo con un comunicado en sus redes sociales, un micrositio con las fichas vigentes de personas desaparecidas, que pueden consultarse mediante filtros por nombre, fecha, estado o municipio. La plataforma está disponible en https://busqueda-personas.scjn.gob.mx/.

PUBLICIDAD

Las fichas de búsqueda se publicarán diariamente en las redes sociales de la SCJN y de Plural TV, además de difundirse a través de la señal de ese canal institucional. La Alerta Nacional es un mecanismo operado por la CNB que comparte información verificada para ayudar a localizar a personas desaparecidas.

Invalida la Suprema Corte expresión de ley de Tlaxcala que permitía presumir simulación de desaparición sin pruebas

El pleno dejó sin efecto la condición que permitía suponer un montaje sin pruebas dentro de los trámites para reconocer la ausencia de personas. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN invalidó la expresión “de existir indicios” del artículo 31 de la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas de Tlaxcala durante su sesión plenaria del pasado 24 de marzo, al considerar que permitía a las autoridades presumir una simulación sin pruebas y vulneraba el debido proceso.

PUBLICIDAD

Dicha resolución establece que cualquier valoración sobre la autenticidad de una desaparición debe respetar el derecho de audiencia y la integridad del procedimiento. Según un comunicado de la Suprema Corte, las autoridades no pueden imponer requisitos probatorios irrazonables o subjetivos que obliguen a las víctimas a demostrar que no simularon su desaparición.

El pleno determinó que los procedimientos de declaración de ausencia deben ajustarse a la Constitución y a los tratados internacionales. La medida busca proteger los derechos y el patrimonio de las personas desaparecidas y sus familias cuando se desconoce el paradero de la víctima y se presume la comisión de un delito.

PUBLICIDAD

Suprema Corte permite incorporar declaraciones previas de testigos desaparecidos en juicios orales

El Pleno resuelve por unanimidad que la ausencia causada por un contexto delictivo no cancela información obtenida legalmente, siempre que la imposibilidad de comparecer sea objetiva, comprobable y ajena a las partes. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La SCJN determinó por unanimidad que la desaparición de un testigo en un contexto delictivo permite incorporar al juicio oral la declaración que rindió previamente, con el fin de evitar que una ausencia física cancele información necesaria para esclarecer los hechos dentro de un proceso penal.

El criterio surge del análisis del artículo 386, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que autoriza de forma excepcional la lectura de declaraciones previas cuando la persona testigo haya perdido la capacidad para declarar.

La SCJN estableció que esa pérdida de capacidad no se limita a una condición médica. También comprende una imposibilidad física o psíquica real, objetiva y material que vuelva inviable la comparecencia de la persona al juicio oral.

PUBLICIDAD

Para aplicar la excepción, la imposibilidad debe ser contingente, inevitable, insuperable, comprobable y ajena a la voluntad de las partes. La desaparición de una persona en un contexto delictivo cumple con esas condiciones, de acuerdo con la resolución.

El Pleno sostuvo que la interpretación protege el principio de seguridad jurídica, pues busca impedir la pérdida irreparable de información que puede contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados.

En el sistema penal acusatorio existen mecanismos para preservar medios de prueba cuya práctica posterior pueda resultar imposible o extremadamente difícil. La resolución permite que el testimonio de una persona desaparecida sea valorado si fue recabado conforme a las formalidades legales.

PUBLICIDAD

Titular de Segob se reúne con la Red Eslabones para atender demandas de búsqueda

Rosa Icela Rodríguez recibió a representantes de más de 100 familias, quienes expusieron inquietudes sobre las labores para localizar a sus parientes desaparecidos. (Archivo Infobae)

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), se reunió el pasado 9 de noviembre con integrantes de la Red Eslabones por los Derechos Humanos para escuchar sus demandas y mantener la coordinación en las acciones de búsqueda de familiares desaparecidos.

El encuentro ocurre mientras la Segob informa que la Estrategia Nacional de Búsqueda ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante los últimos meses. La Secretaría también integró un grupo de nueve especialistas nacionales e internacionales para revisar el registro de personas desaparecidas.

La reunión se realizó en las instalaciones de Segob, donde las representantes del colectivo presentaron directamente sus inquietudes sobre las labores institucionales de localización. Rodríguez comunicó después que el Gobierno de México mantendrá el trabajo conjunto con las familias.

PUBLICIDAD

“Escuchamos y manifestamos la disposición del Gobierno de México de continuar trabajando de forma coordinada en el fortalecimiento de las acciones de búsqueda de sus seres queridos”, expresó la funcionaria.

Red Eslabones reúne a más de 100 familias

La Red Eslabones por los Derechos Humanos agrupa a más de 100 familias con presencia activa en seis entidades del país. (Red Eslabones)

La Red Eslabones por los Derechos Humanos está integrada por más de 100 familias y cerca de 180 personas, principalmente mujeres y madres buscadoras que participan en la localización de sus familiares.

El colectivo inició actividades en 2013 y tiene presencia en Coahuila, Sonora, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Michoacán. Sus integrantes mantienen contacto con autoridades para plantear necesidades, solicitar atención a sus casos y conocer el paradero de personas desaparecidas.

PUBLICIDAD

El grupo de especialistas revisará y validará las metodologías utilizadas en el registro, evaluará la calidad de la información disponible y formulará recomendaciones para mejorar las herramientas empleadas en las búsquedas. El diálogo con la Red Eslabones se añade a otros encuentros de Rodríguez con familiares de personas desaparecidas.