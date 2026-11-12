Michael Ciravolo y Beauty and Chaos lanzan “Quiet Place”, un disco que abraza el silencio

Entre nuevas voces y dedicatorias personales, Ciravolo compartió los motivos que dieron forma a su disco más reciente y lo que representa para su carrera. (Michael Ciravolo)

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Michael Ciravolo presentó Quiet Place, el quinto álbum de Beauty and Chaos, como un disco de 10 canciones que buscó apartarse de la presión de las reproducciones, los algoritmos y la velocidad de las redes sociales. El músico habló con Infobae México sobre como surgió este proyecto, grabado con libertad, voces invitadas y recordó sus visitas a la Ciudad de México.

El lanzamiento del colectivo, referente del rock gótico, llegó ocho años después de Finding Beauty in Chaos, el debut del proyecto curado por Ciravolo. El álbum reunió a nueve artistas invitados y se editó en doble vinilo, mientras que el CD y la versión digital añadieron tres temas extra.

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Ciravolo explicó que el disco se desarrolló fuera de una estructura discográfica tradicional. “No estábamos en ningún sello discográfico importante, así que lo hicimos en nuestro propio estudio. Entonces no tuvimos límites de tiempo”, dijo al describir el trabajo junto a Michael Rozon.

La ausencia de plazos no significó rapidez. La producción de las 10 canciones tomó cerca de un año, un periodo en el que las piezas estuvieron abiertas, con voces, guitarras y arreglos por completar. El músico comparó el proceso con varios rompecabezas sobre una misma mesa.

“No intentamos que sea algo en particular”, sostuvo Ciravolo. “Lo hacemos por amor a hacer música, por el arte en sí mismo”. Para él, esa decisión permitió que el álbum no respondiera a una fecha, una tendencia o una estrategia para acumular reproducciones.

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A través de nueve colaboraciones vocales, el proyecto musical explora un concepto que su creador define como necesario en la vida de cualquier persona. (Facebook Beauty In Chaos)

El álbum planteó una pausa frente al ruido cotidiano

El nombre Quiet Place partió de una idea personal de Ciravolo: encontrar un sitio físico o mental para cortar el flujo de estímulos. El músico habló de los mensajes, las notificaciones y las recomendaciones que aparecen desde que una persona enciende el celular, la televisión o la computadora.

“Lo que significa para mí es encontrar un lugar donde puedas bloquear el ruido”, explicó. “A lo que me refiero con ruido es justamente a las redes sociales”.

Ciravolo describió un entorno dominado por algoritmos que dictaban qué consumir, por quién votar, qué vestir o qué comprar. “Es este bombardeo constante de que necesitas comprar esto, necesitas esta vitamina, necesitas esta droga para tener buen sexo. Simplemente no para”, dijo.

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El músico encontró ese espacio en casa, junto a su familia, y en el estudio. Contó que después de terminar su jornada laboral acudía a trabajar con Rozon durante siete u ocho horas, a veces hasta la 1:00 de la mañana.

“Esos son lugares a los que voy donde puedo bloquear todas las distracciones”, afirmó. “Cada persona debería intentar encontrar eso que le permita accionar ese interruptor para silenciar todas esas distracciones. Y también encontrar la belleza en el silencio”.

El título no propuso una fórmula universal. Ciravolo consideró que cada persona tenía una forma distinta de encontrar esa pausa, ya fuera en la naturaleza, al convivir con su familia o al sentarse sin la mediación de una pantalla.

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Ciravolo habló sobre el proceso detrás de su quinto disco y explica qué significó para él encontrar libertad creativa lejos de la presión de las redes sociales. (Facebook Beauty In Chaos)

Así fue como las voces invitadas terminaron de definir las canciones

Beauty and Chaos se construyó con una dinámica en la que Ciravolo y Rozon escribieron la música y después entregaron las bases a cantantes invitados. Las voces aportaron letras, melodías y una interpretación que terminaba de definir cada composición.

“En ese punto es solo una pista, está solo medio completa”, relató Ciravolo. “Los cantantes son quienes tomarán esa música, la escucharán y luego pondrán sus palabras, sus melodías, y realmente la convertirán en una canción”.

Quiet Place reunió a colaboradores que ya habían participado en el proyecto, como Ashton Nyte, Cynthia Hussey, Julian Shah-Tayler, Betsy Martin, Leo Luganskiy y Patrik Mata. También incorporó a Nick Schultz, exintegrante de The Faces of Sarah, y Brent Meyer, de Strangelove.

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Ciravolo dijo que la fama no fue el criterio para seleccionar a quienes participaron. “Algunos de los nombres en nuestros discos son famosos, como sea que cada quien defina la fama, y algunos podrían ser desconocidos para la gente, pero desconocido ciertamente no equivale a no talentoso”, expresó.

El primer sencillo y video fue “Home”, interpretado por Ashton Nyte, quien ya había colaborado con Beauty and Chaos. Ciravolo destacó la forma en que las voces mantuvieron una unidad pese a la variedad de estilos y procedencias.

“No creo que nuestros discos sonaran como un mixtape”, dijo. “No sonaba como que tomamos un montón de artistas diferentes, los juntamos, los agitamos y salió un álbum. De alguna manera creo que salieron cohesivos”.

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En entrevista con Infobae México, el músico adelanta cómo nació el nuevo álbum de Beauty and Chaos y por qué decidió alejarse de las reglas de la industria musical. (Facebook Beauty In Chaos)

La edición de lujo añadió tres covers: “God’s Gonna Cut You Down”, “Get Down Moses” y “Dancing Barefoot”. Ciravolo cantó las tres versiones, aunque aclaró que no se consideraba vocalista.

Las grabaciones funcionaron como un descanso después de meses de producir material original. “Pensé que hacer estos covers era una manera de limpiar el paladar”, explicó. “Podíamos hacer esto en dos noches. Podíamos grabarlo y luego mezclarlo la noche siguiente”.

El músico dijo que eligió las canciones por gusto personal y no por buscar rarezas. “No estamos diciendo: ‘Aquí hay una joya que nadie ha escuchado’. Simplemente eran canciones que me gustaban y quería hacer”, señaló.

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El álbum y el CD fueron dedicados a Patty Carreño, una seguidora de Ciudad de México, y a Charlie, baterista original de Human Drama. Ambos fallecieron durante el año en que se realizó el lanzamiento.

La relación entre México y Michael Ciravolo

Michael Ciravolo señaló que una presentación en vivo de Beauty and Chaos requeriría reunir a los distintos cantantes que participaron en el proyecto. Calculó que implicaría llevar entre ocho y 12 personas para que cada voz interpretara su propia canción.

“He tenido la bendición de tocar ahí probablemente 10 o 12 veces con Human Drama”, recordó sobre México. También mencionó shows con Gene Loves Jezebel durante una gira con The Mission.

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El músico contrastó la relación que había observado con el público mexicano frente a conciertos en Los Ángeles, donde los celulares levantados le parecieron una barrera entre artistas y audiencia. “Tratando de conectar, de tener un momento de mirar a los ojos de alguien para sentir su reacción, y en cambio ver un celular”, relató.

El músico reveló qué hay detrás del título de su nuevo álbum y por qué considera que el disco pudo haber salido en cualquier época. (Facebook Michael Ciravolo)

“Si alguna vez pudiera haber un show en vivo, el único lugar que yo elegiría sería hacerlo en Ciudad de México”, afirmó Ciravolo. “Si pudiera hacerlo como quiero, sería en Ciudad de México”.

Cabe recordar que Michael Ciravolo participó en las últimas dos noches de la residencia “Cinco noches en Insurgentes”, que Human Drama realizó en octubre de 2024 en CDMX. El guitarrista contó que esa presentación resultó especial porque fue la última vez que vio a una seguidora mexicana que falleció este año.

“Vine e hice las últimas dos noches, y eso fue especial”, relató sobre su paso por el ciclo de conciertos encabezado por Johnny Indovina, voz y líder de la agrupación. Ciravolo recordó que Patty Carreño, originaria de Ciudad de México, asistió a esa función.

“Patty estuvo en ese show, en ese último show que tocamos ahí, que fue realmente especial porque, lamentablemente, fue la última vez que la vi”, dijo.