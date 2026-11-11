Alito Moreno acusa a MC de buscar inmunidad para Samuel García por presunto desfalco de más de 7 mil millones de pesos

El PRI señala que MC habría respaldado el Presupuesto 2027 para proteger al gobernador de Nuevo León. (Redes Sociaales)

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Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó a Movimiento Ciudadano (MC) de respaldar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 para conseguir protección política para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ante los señalamientos de presuntas irregularidades financieras por más de 7 mil 200 millones de pesos.

El líder priista sostuvo que los legisladores emecistas se acercaron a Morena para favorecer al mandatario estatal y evitar que enfrente consecuencias judiciales por las observaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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Las declaraciones ocurrieron después de que la Cámara de Diputados aprobara en lo general el Presupuesto 2027, con los votos de Morena, sus aliados y Movimiento Ciudadano. El dictamen obtuvo 372 votos a favor, 102 en contra y ninguna abstención.

Alito Moreno acusa a MC de buscar impunidad para Samuel García por presuntas irregularidades millonarias.

Alito Moreno acusa a MC de proteger a Samuel García ante señalamientos de la ASF

Durante sus declaraciones, Alejandro Moreno aseguró que el respaldo de Movimiento Ciudadano al presupuesto responde a intereses políticos relacionados con la situación del gobernador de Nuevo León.

El priista afirmó que los emecistas buscan mantener una buena relación con el Gobierno federal para evitar que Samuel García sea investigado por las presuntas irregularidades financieras señaladas por la ASF.

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“Lo que quieren es impunidad para el gobernador que se ha robado los recursos en el estado de Nuevo León, más de siete mil 200 millones que acreditó la Auditoría Superior de la Federación”, declaró.

Alito Moreno cuestiona respaldo de MC a Morena en medio de señalamientos contra Samuel García. Crédito: X/ @samuel_garcias

También acusó a Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano, de buscar acuerdos con el Gobierno federal para impedir que el mandatario estatal enfrente investigaciones o sea llevado ante la justicia.

¿Por qué la ASF señaló al gobierno de Samuel García?

La confrontación política ocurre después de que la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración de Samuel García.

De acuerdo con la información expuesta por el organismo fiscalizador, se investigan posibles triangulaciones de dinero mediante contratos públicos, transferencias entre empresas y movimientos de recursos hacia particulares.

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Entre los señalamientos se encuentra el presunto envío de hasta 7 mil 200 millones de pesos a despachos jurídicos relacionados con familiares del gobernador.

La ASF presentó una denuncia contra el gobierno de Samuel García por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La denuncia federal corresponde a hechos distintos de los que anteriormente fueron revisados por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, según explicó el fiscal estatal, Javier Flores Saldívar.

Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC, pidió a Samuel García responder a los cuestionamientos de la Auditoría y sostuvo que los señalamientos institucionales deben atenderse, aunque cuestionó el contexto político en el que fueron presentados.

MC respaldó el Presupuesto 2027 y desató críticas del PRI y PAN

El voto de Movimiento Ciudadano a favor del presupuesto concentró las críticas de las bancadas del PRI y PAN, que acusaron a los emecistas de negociar su respaldo a cambio de recursos para los gobiernos de Nuevo León y Jalisco.

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Movimiento Ciudadano votó a favor del Presupuesto 2027 junto con Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Entre los señalamientos realizados durante la discusión legislativa estuvieron los siguientes:

El respaldo de MC al Presupuesto de Egresos 2027 junto con Morena y sus aliados.

Las acusaciones de que el voto estuvo relacionado con recursos para los gobiernos estatales de Jalisco y Nuevo León .

Los cuestionamientos sobre una posible protección política para Samuel García ante las observaciones de la ASF.

El rechazo del PRI y PAN al proyecto presupuestario.

Desde Movimiento Ciudadano, el diputado Juan Zavala defendió la postura de su bancada y aseguró que su partido vota a favor de propuestas que considera beneficiosas para la población.

Alito Moreno llama a MC “fosforena” y arremete contra Dante Delgado

Además de sus acusaciones contra Samuel García, Alejandro Moreno lanzó críticas contra la dirigencia de Movimiento Ciudadano y calificó al partido como un aliado subordinado de Morena.

Dante Delgado defendió a Samuel García ante los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación. (Facebook Dante Delgado)

El dirigente priista utilizó el término “fosforena” para cuestionar el respaldo de los emecistas al presupuesto y aseguró que su comportamiento demuestra que trabajan políticamente para el partido oficialista.

También dirigió insultos contra Dante Delgado, a quien acusó de contribuir a la división de la oposición y de buscar beneficios políticos para su organización.

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Moreno sostuvo que Movimiento Ciudadano funciona como un partido satélite de Morena y consideró que su participación debilita los esfuerzos de las fuerzas opositoras rumbo a las elecciones de 2027.

¿Qué dijo Dante Delgado sobre las acusaciones contra Samuel García?

Las declaraciones de Moreno se producen después de que Dante Delgado defendiera públicamente a Samuel García frente a los señalamientos relacionados con la ASF.

El fundador de Movimiento Ciudadano acusó a Morena de impulsar una estrategia de desprestigio contra integrantes de su partido y calificó las publicaciones sobre las presuntas irregularidades como parte de una campaña de guerra sucia.

Dante Delgado defendió a Samuel García frente a los señalamientos de presuntas irregularidades financieras. (CUARTOSCURO)

Delgado sostuvo que las acusaciones deben estar respaldadas por elementos concretos y no únicamente por declaraciones o información difundida públicamente.

En contraste, Álvarez Máynez afirmó que Samuel García debe responder ante las instituciones fiscalizadoras.

La controversia mantiene el caso del gobernador de Nuevo León en el centro del enfrentamiento entre PRI, PAN, Morena y Movimiento Ciudadano, luego de que el respaldo de la bancada naranja al Presupuesto 2027 provocara nuevos cuestionamientos sobre su relación con el partido gobernante.

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